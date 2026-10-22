România ar putea înregistra un deficit bugetar mult mai mare decât cel estimat de Guvern. Radu Georgescu: A crescut, deși a fost o avalanșă cu creșteri de taxe

Economistul Radu Georgescu avertizează asupra nivelului deficitului bugetar al României în 2026, după publicarea unor date atribuite Eurostat. Potrivit acestuia, România ar urma să înregistreze un deficit de 9,2% din PIB, în timp ce Guvernul estimează că indicatorul va ajunge la 6% din PIB.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, economistul a atras atenția asupra diferenței dintre cele două valori și a remarcat că informația nu ar fi fost discutată suficient în emisiunile de televiziune și în presa din România.

Potrivit lui Radu Georgescu, datele publicate de Eurostat arată că deficitul bugetar al României ar putea ajunge la 9,2% din PIB în 2026. Estimarea este semnificativ mai ridicată decât cea prezentată de Guvern, care mizează pe un deficit de 6% din PIB.

Economistul a explicat că diferența ar proveni din metodele diferite prin care sunt calculate și raportate cele două valori. În opinia sa, autoritățile române prezintă deficitul pe baza banilor plătiți efectiv, ceea ce ar permite obținerea unui rezultat mai mic prin amânarea unei părți dintre cheltuieli.

În schimb, Eurostat ia în calcul toate cheltuielile angajate și efectuează ajustări pentru sezonalitate, potrivit explicațiilor oferite de economist. Prin urmare, indicatorul european ar reflecta și obligațiile financiare asumate de stat, chiar dacă acestea nu au fost achitate efectiv în perioada analizată.

„Ieri, Eurostat a publicat o informație șocantă despre România. La TV si in media nu vorbeste nimeni. Conform Eurostat, România va avea un deficit bugetar de 9,2% din PIB în 2026!!! Cum naiba? Guvernul spune că va avea un deficit de 6%. De unde vine diferența? Simplu. Guvernul raportează deficitul pe baza banilor plătiți efectiv. A amânat o parte din cheltuieli, ca să arate un deficit mai mic. Eurostat ține cont de toate cheltuielile angajate și ajustează datele pentru sezonalitate”, a scris acesta pe Facebook.

Economistul consideră că diferența dintre cele două estimări ar putea deveni mai evidentă în lunile următoare, pe măsură ce vor fi publicate noi date despre situația finanțelor publice. Acesta anticipează că România ar putea afla că deficitul bugetar a crescut, în pofida măsurilor fiscale adoptate în ultimele 12 luni.

„În România o să fie foarte interesant în următoarele luni, când vom afla că de fapt deficitul a crescut, deși a fost o avalanșă cu cresteri de taxe în ultimele 12 luni. Să fie economie!”, a conchis acesta.

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