Prețurile carburanților au crescut cu peste 30% în UE. România se numără printre țările cu cele mai mici scumpiri lunare

Prețurile carburanților au continuat să crească în Uniunea Europeană în septembrie 2026, atât în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, cât și față de luna august. Potrivit datelor publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat), prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au înregistrat o creștere anuală de 31,4%, după majorările de 16,9% din iulie și de 23,8% din august 2026.

Scumpirile anuale din septembrie au fost mai mari decât cele din iulie și august în 26 de state membre ale Uniunii Europene. Bulgaria, Estonia și Lituania au înregistrat cele mai mari creșteri ale prețurilor, în timp ce Ungaria a avut cea mai redusă majorare, conform datelor publicate de Eurostat.

În septembrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului precedent, prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu peste 40% în trei țări din Uniunea Europeană. Bulgaria s-a situat pe primul loc, cu o majorare de 42,2%, urmată de Estonia, cu 40,6%, și Lituania, cu 40,2%.

Alte 12 state membre au raportat creșteri de peste 30%. În acest grup, majorările au variat de la 37,5% în Cehia până la 30,3% în Portugalia.

La polul opus, Ungaria a înregistrat cea mai mică scumpire anuală, de numai 6,9%. Irlanda s-a situat pe următoarea poziție, cu o creștere de 17,7%, în timp ce Suedia a consemnat o majorare de 19,9%.

România s-a numărat printre țările cu cele mai mici creșteri lunare ale prețurilor la motorină și benzină. Cu toate acestea, datele Eurostat arată că ambele tipuri de carburanți s-au scumpit în septembrie 2026 față de luna precedentă.

La nivelul Uniunii Europene, prețurile motorinei au crescut cu 5,9% în septembrie 2026 comparativ cu august, în timp ce benzina s-a scumpit cu 6,7%.

Evoluția lunară a fost diferită în august 2026, când prețurile motorinei au înregistrat o creștere de 8,3% față de iulie, iar cele ale benzinei au avansat cu 3,3%.

În cazul motorinei, 26 de state membre ale Uniunii Europene au raportat creșteri ale prețurilor între august și septembrie 2026. Cele mai mari majorări au fost înregistrate în Suedia, unde motorina s-a scumpit cu 12,8%, Letonia, cu 10,3%, și Polonia, cu 9,7%.

Cele mai mici creșteri lunare ale prețurilor la motorină au fost consemnate în Spania, cu 2,4%, Croația, cu 2,5%, și România, cu 3%.

Prin urmare, România s-a aflat printre statele membre cu cele mai reduse scumpiri ale motorinei în septembrie 2026, raportat la luna precedentă.

Și în cazul benzinei, 26 de țări din Uniunea Europeană au înregistrat creșteri ale prețurilor între august și septembrie 2026.

Suedia a raportat cea mai mare majorare lunară, de 13,8%, urmată de Polonia, cu 9,7%, și Estonia, cu 9,5%.

La capătul opus al clasamentului s-au situat Cipru, cu o creștere de 3,8%, România, cu 4,2%, și Slovenia, cu 4,6%.

Astfel, România a înregistrat a doua cea mai mică majorare lunară a prețurilor la benzină dintre statele membre menționate de Eurostat, după Cipru.

Datele pentru septembrie 2026 evidențiază o accelerare a scumpirilor anuale ale combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal în Uniunea Europeană. Majorarea de 31,4% față de septembrie 2025 a venit după creșterile anuale de 16,9% din iulie și de 23,8% din august.

În același timp, comparația lunară arată că benzina s-a scumpit mai mult decât motorina la nivelul Uniunii Europene în septembrie, cu 6,7%, față de 5,9%. România s-a situat printre țările cu cele mai mici creșteri lunare pentru ambele categorii de carburanți, cu 3% în cazul motorinei și 4,2% în cazul benzinei.