Produse esențiale pentru igienă, pe lista unei schimbări fiscale. Ce prevede proiectul

Un proiect de lege care prevede eliminarea TVA pentru absorbante, scutece, produse destinate persoanelor cu incontinență și prezervative a fost depus la Parlament de deputatele Dumitrița Albu și Aurora Tasica Simu, reprezentante ale Partidului UNIT (Uniunea Națională pentru Inovație și Tradiție).

Inițiativa legislativă urmărește reducerea costurilor pentru produsele de igienă de bază și diminuarea presiunii financiare asupra familiilor. Mai exact, propunerea vizează introducerea unui regim de TVA zero pentru mai multe categorii de produse necesare igienei personale, îngrijirii copiilor și menținerii sănătății.

Printre beneficiarii indirecți ai măsurii s-ar număra femeile care au nevoie de produse menstruale, părinții care cumpără scutece pentru copii și persoanele care utilizează produse absorbante pentru gestionarea incontinenței.

Inițiatoarele susțin că aceste produse răspund unor nevoi fundamentale și că prețul lor poate reprezenta o povară pentru persoanele cu venituri reduse. Proiectul include și prezervativele, pentru care deputatele invocă rolul în prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală și a sarcinilor nedorite.

Dumitrița Albu a anunțat depunerea inițiativei legislative și a explicat motivele care au stat la baza acesteia, subliniind că produsele vizate sunt necesare pentru igiena personală și sănătatea publică.

„Produsele de igienă esenţiale nu sunt un lux şi nu ar trebui taxate ca atare! Am depus, împreună cu colega mea, deputata Aurora Tasica Simu. Un proiect de lege prin care propunem eliminarea TVA pentru absorbante şi alte produse de igienă menstruală, scutece pentru copii, produse destinate persoanelor care suferă de incontinenţă, precum şi prezervative. Am pornit de la o realitate simplă: o femeie nu alege să aibă nevoie de absorbante, părinţii nu pot renunţa la scutecele copiilor. Persoanele care suferă de incontinenţă au nevoie de produse care le asigură igiena şi demnitatea. În acelaşi timp, prezervativele au un rol esenţial în prevenirea infecţiilor cu transmitere sexuală şi a sarcinilor nedorite”, a anunţat Dumitriţa Albu, conform celor realtate de Agerpres.

Potrivit deputatei, inițiativa nu reprezintă un demers populist, ci o măsură fiscală și socială care ține cont de posibilitățile prevăzute de legislația europeană. În susținerea proiectului, aceasta a făcut referire la Directiva (UE) 2022/542, care permite statelor membre să aplice tratamente fiscale preferențiale anumitor produse esențiale, în condițiile stabilite la nivelul Uniunii Europene.

Propunerea urmărește astfel aplicarea unui regim fiscal diferențiat pentru produse considerate indispensabile, fără ca accesul la scutire să depindă de situația personală sau financiară a cumpărătorului.

Inițiativa legislativă propune introducerea unui regim efectiv de TVA zero, sub forma scutirii de taxă cu drept de deducere. Măsura ar urma să se aplice produselor de protecție igienică destinate menstruației sau perioadei de lăuzie, produselor absorbante pentru nou-născuți, sugari și copii, articolelor absorbante destinate gestionării incontinenței și prezervativelor.

Potrivit documentului, categoriile de produse incluse sunt limitate la cele pentru care dreptul Uniunii Europene permite în mod expres aplicarea unei asemenea scutiri. Prin urmare, domeniul de aplicare al măsurii ar fi stabilit în funcție de prevederile europene referitoare la tratamentul fiscal al acestor bunuri.

Scutirea ar urma să fie aplicată direct la momentul livrării produselor, indiferent de calitatea beneficiarului. Cumpărătorii nu ar trebui să prezinte documente care să ateste venitul, vârsta, starea de sănătate sau o altă situație personală pentru a beneficia de prețurile aferente regimului fiscal propus.

Această prevedere ar permite aplicarea unitară a măsurii pentru produsele eligibile, fără introducerea unor condiții individuale pentru persoanele care le achiziționează. Conform proiectului, accesul la scutire ar depinde de încadrarea produsului în categoriile prevăzute de lege, nu de caracteristicile cumpărătorului.

Proiectul stabilește și criteriile pe baza cărora produsele ar urma să fie încadrate în categoriile care beneficiază de scutirea de TVA. Evaluarea ar trebui să țină cont de caracteristicile obiective ale fiecărui produs, de compoziția și construcția acestuia, de modul normal de utilizare și de destinația sa principală.

Documentul prevede că identificarea produselor eligibile nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe caracterul lor de unică folosință sau reutilizabil. Nici materialul din care sunt fabricate nu ar constitui, luat separat, un criteriu decisiv pentru stabilirea încadrării fiscale.

Astfel, produsele ar urma să fie evaluate în funcție de caracteristicile și utilizarea lor principală, cu respectarea categoriilor pentru care legislația europeană permite aplicarea scutirii. Prevederile sunt incluse în propunerea legislativă depusă de cele două deputate.

Dumitrița Albu a susținut că eliminarea TVA ar putea reprezenta o măsură de reducere a costurilor pentru produsele de care oamenii au nevoie în mod constant. Deputata a legat inițiativa de cheltuielile suportate de familii și de necesitatea asigurării accesului la produse esențiale pentru igienă și sănătate.

„Într-o perioadă în care fiecare cheltuială contează, consider că statul trebuie să caute soluţii pentru a reduce povara fiscală asupra produselor de care oamenii nu se pot lipsi. Noul Guvern are acum ocazia să emită un aviz favorabil acestei iniţiative şi să demonstreze că sprijinirea familiilor, sănătatea publică şi protejarea persoanelor vulnerabile nu trebuie să rămână doar promisiuni. Nu cerem privilegii şi nu propunem ajutoare sociale. Propunem ca statul să nu mai perceapă TVA pentru produse care răspund unor nevoi fundamentale. Pentru că igiena, sănătatea şi demnitatea nu sunt un lux!”, a argumentat Dumitriţa Albu.

Inițiativa legislativă urmărește, așadar, modificarea tratamentului fiscal aplicat unor produse de igienă și protecție personală, printr-o scutire cu drept de deducere, în limitele permise de dreptul Uniunii Europene. Categoriile vizate includ atât produsele menstruale și scutecele pentru copii, cât și articolele necesare persoanelor care gestionează incontinența și prezervativele, iar aplicarea măsurii ar urma să se facă direct la livrare, fără verificarea situației individuale a cumpărătorilor.