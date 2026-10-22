Meta, obligată să plătească 25 de miliarde de dolari. Decizia unui judecător american lovește compania lui Mark Zuckerberg

Compania Meta Platforms trebuie să achite statului american New Mexico 25 de miliarde de dolari, potrivit unei hotărâri pronunțate miercuri de un judecător american. Decizia vine după ce un juriu a stabilit că firma a prezentat informații înșelătoare despre protejarea datelor personale ale utilizatorilor, într-un proces care vizează practicile companiei în materie de confidențialitate.

Suma stabilită de instanță reprezintă una dintre cele mai mari sancțiuni financiare aplicate unei companii în Statele Unite. Judecătorul Francis Mathew a emis ordinul la peste trei săptămâni după verdictul juriului, care a analizat acuzațiile formulate de autoritățile din New Mexico împotriva companiei care deține Facebook și Instagram.

Litigiul are legătură cu scandalul Cambridge Analytica, izbucnit după ce au apărut informații potrivit cărora o firmă britanică de consultanță politică ar fi obținut date personale de la milioane de utilizatori Facebook fără acordul acestora. Cambridge Analytica a fost implicată în campania prezidențială a lui Donald Trump din 2016, iar modul în care au fost colectate și utilizate informațiile a atras atenția autorităților.

Statul New Mexico a susținut că Meta nu le-a oferit utilizatorilor informații corecte despre accesul unor terți la datele lor. În urma procesului, juriul a considerat că declarațiile companiei au încălcat legislația locală privind protecția consumatorilor.

În motivarea ordinului, judecătorul Francis Mathew a evidențiat caracterul repetat al abaterilor reținute de instanță și legătura acestora cu activitatea comercială a companiei.

„Abaterile comise de Facebook – de-a lungul anilor și transmise sistematic publicului – sunt esențiale pentru practicile comerciale de bază ale Facebook”, a scris judecătorul.

Instanța a evaluat inițial sancțiunea justificată potrivit legislației statului la peste 219 miliarde de dolari. Mathew a redus însă valoarea acesteia la 25 de miliarde de dolari, suma prevăzută în hotărârea pronunțată miercuri.

Meta a anunțat că va contesta decizia. CJ Mahoney, directorul juridic al companiei, a declarat că firma consideră că are șanse să obțină o soluție favorabilă în apel și a criticat modul în care autoritățile din New Mexico au aplicat legislația.

„Această hotărâre și abordarea Procurorului General în ceea ce privește aplicarea legii fac aproape imposibilă desfășurarea de afaceri în statul New Mexico”, a declarat Mahoney. „În esență, acest proces urmărește să impună o taxă pe libertatea de exprimare pentru a aplica noi reguli privind ceea ce oamenii pot spune online.”

Procurorul general al statului, Raúl Torrez, a prezentat sancțiunea drept una dintre cele mai mari penalități financiare impuse unei corporații în istoria Statelor Unite. Poziția sa reflectă perspectiva autorităților care au susținut acțiunea în instanță împotriva Meta, informează Reuters.

Scandalul Cambridge Analytica a atras anterior și intervenția Comisiei Federale pentru Comerț din SUA. În 2019, Meta a primit o amendă de 5 miliarde de dolari în legătură cu acest caz, care a ridicat întrebări privind modul în care compania gestiona informațiile personale ale utilizatorilor Facebook.

Litigiile legate de practicile platformelor digitale nu s-au limitat însă la New Mexico. Alte șase state americane au ajuns la o înțelegere cu Meta în procese asociate scandalului Cambridge Analytica, pentru un total de 459,2 milioane de dolari.

Aceste acorduri au fost distincte de o înțelegere multistatală de 17,1 miliarde de dolari, încheiată în august. Prin aceasta, compania a urmărit soluționarea unor acuzații formulate de statele americane privind efectele platformelor sale asupra sănătății mintale a adolescenților.

În cazul din New Mexico, autoritățile au început demersurile judiciare în 2021, după dezvăluirile potrivit cărora Cambridge Analytica ar fi colectat informații personale de la până la 87 de milioane de utilizatori Facebook prin intermediul unei aplicații dezvoltate de o terță parte.

Potrivit acuzațiilor prezentate de stat, Meta ar fi oferit informații înșelătoare despre entitățile care puteau accesa datele utilizatorilor și despre felul în care gestiona conținutul problematic publicat pe platformă. Autoritățile au susținut, de asemenea, că firma cunoștea amploarea accesului terților la date și că tolera discursul instigator la ură sau alte materiale dăunătoare atunci când acestea îi aduceau beneficii comerciale.

Cambridge Analytica, care între timp a fost desființată, a utilizat informațiile colectate pentru construirea unor profiluri de alegători și direcționarea mesajelor politice către anumite categorii de public.

După pronunțarea hotărârii, Raúl Torrez a făcut declarații la o conferință de presă organizată în Albuquerque, unde a vorbit despre răspunderea companiilor din industria tehnologică.

„A durat mult să așteptăm ca Big Tech să fie trasă la răspundere”, a declarat Torrez. „Cred că decizia de astăzi este o ruptură clară cu trecutul și un avertisment foarte clar pentru cei din acest spațiu și dincolo de acesta că intenționăm să ne protejăm oamenii și să ne protejăm consumatorii.”

Decizia judecătorului Mathew a fost pronunțată în timp ce Meta se confruntă cu numeroase alte acțiuni în instanță și cu presiuni din partea legislatorilor americani privind efectele Facebook și Instagram asupra sănătății mintale a minorilor. Un alt proces referitor la această problemă era programat să înceapă săptămâna următoare.

Tot în New Mexico, compania pierduse anterior două procese legate de protecția tinerilor pe platformele sale. La începutul anului, statul obținuse hotărâri care însumau 942 de milioane de dolari, în dosare în care Meta fusese acuzată că a facilitat exploatarea sexuală a minorilor pe Instagram și Facebook și că a prezentat în mod înșelător nivelul de siguranță oferit de serviciile sale.

Gil Luria, șeful departamentului de cercetare tehnologică al DA Davidson & Co, a apreciat că noua sancțiune reprezintă un cost important pentru companie, dar că este puțin probabil să îi schimbe valoarea de piață. „Meta valorează aproape două trilioane de dolari și probabil va continua să facă apel la aceste cazuri și să le lungească”, a spus Luria.

În septembrie, juriul a identificat 26 de declarații pe care le-a considerat înșelătoare și care vizau confidențialitatea datelor, discursul instigator la ură și alte subiecte. Prin raportarea acestor declarații la numărul potențial al persoanelor cărora le-au fost adresate, jurații au stabilit că Meta ar fi comis peste 43 de milioane de încălcări ale legislației din New Mexico privind protecția consumatorilor.

La audierea din 1 octombrie, Randi McGinn, avocata care a reprezentat statul, a solicitat instanței să stabilească o penalitate cuprinsă între 35 și 40 de miliarde de dolari. Cererea a fost formulată înainte ca judecătorul să stabilească suma finală.

„Această instanță ar trebui să vorbească cu Meta în singura limbă pe care o înțelege, adică banii și valoarea prețului acțiunilor sale”, a spus McGinn.

În documentele înaintate instanței, Meta a cerut limitarea sancțiunilor la 3,45 miliarde de dolari. Compania a susținut că probele arată că nu comercializează datele personale ale utilizatorilor și că autoritățile din New Mexico nu au demonstrat că vreun consumator a fost efectiv indus în eroare.

Poziția Meta contrazice acuzațiile statului și evaluarea juriului privind încălcările legislației locale. Compania a indicat că va continua să conteste hotărârea pe căile judiciare disponibile, într-un dosar care vizează atât practicile sale de gestionare a datelor, cât și valoarea penalităților stabilite de instanță.