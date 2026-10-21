Macron îl critică pe Trump după violențele din Franța. Președintele francez acuză manipulări și folosirea protestelor în scopuri politice

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a criticat declarațiile unor lideri străini despre violențele și jafurile care au avut loc în weekend în mai multe orașe franceze. Macron a acuzat răspândirea unor informații false, inclusiv a unor imagini generate cu inteligență artificială, și a susținut că situația din Franța este exploatată în scopuri electorale. Reacția vine după ce președintele american Donald Trump a pus tulburările pe seama migranților musulmani, fără să prezinte dovezi.

Protestele provocate de creșterea costului vieții au degenerat în violențe și jafuri în mai multe orașe franceze, atrăgând atenția internațională. Donald Trump a folosit imaginile protestelor din Franța în discursurile susținute la evenimente electorale, afirmând, fără dovezi, că migranții musulmani sunt responsabili pentru violențe.

Președintele american i-a cerut lui Emmanuel Macron să „închidă granițele și să preia controlul înainte să fie prea târziu”.

Macron a respins aceste afirmații și a acuzat existența unor campanii de manipulare a informațiilor despre evenimentele din Franța, transmite The Independent.

„După jafurile de weekendul trecut din Paris și din alte orașe franceze, au existat manipulări ale informațiilor din străinătate. Acestea au dus la declarații pe cât de inacceptabile, pe atât de stupide, venite din partea multor persoane, inclusiv a unor lideri străini”, a declarat președintele francez.

Întrebat de un jurnalist dacă se referă la Donald Trump, Macron a răspuns: „Printre alții”. Liderul francez a susținut că pe internet au circulat imagini generate cu inteligență artificială care prezentau evenimente inexistente.

„Au existat imagini generate cu inteligență artificială care prezentau scene ce nu s-au petrecut niciodată în Franța. Au fost persoane care au susținut că am fost invadați de hoarde de migranți și islamiști, ceea ce este complet fals”, a afirmat Macron.

Președintele nu a precizat la ce imagini se referă și nici pe ce informații se bazează pentru a le declara false.

Emmanuel Macron a criticat în special politicienii aflați în campanii electorale care distribuie informații neverificate despre situația din Franța.

„Când văd lideri aflați în plină campanie electorală, fie în regiunea noastră, fie de cealaltă parte a Atlanticului, care uneori distribuie fără să verifice materiale generate cu inteligență artificială sau promovează versiuni ale evenimentelor pe care anumite grupuri încearcă în mod evident să le răspândească, îmi dau seama că folosesc țara noastră pentru propriile campanii politice. Iar noi nu avem nevoie de așa ceva”, a declarat Macron.

Președintele francez a adăugat că îl deranjează criticile venite din partea celor care, în opinia sa, nu respectă Franța.

„Adevărul este că toți cei care vorbesc acum de rău țara noastră sunt oameni care nu iubesc Franța. Iar acești oameni mă deranjează foarte mult”, a afirmat el.

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a declarat că instituția pe care o conduce poate oferi explicații statelor implicate, pentru a evita răspândirea informațiilor false și a acuzațiilor nefondate pe rețelele sociale.

Noi manifestații sunt programate joi și sâmbătă, în urma apelurilor lansate de sindicatele studențești și de grupuri asociate mișcării „vestelor galbene”, care a organizat proteste de amploare în Franța în 2018 și 2019.

Premierul Sébastien Lecornu s-a întâlnit miercuri cu reprezentanții sindicatelor și a anunțat pregătirea unei operațiuni de securitate de amploare pentru ziua de sâmbătă.

Scopul este prevenirea repetării violențelor provocate de grupuri restrânse de persoane, care au scos în evidență deficiențe ale măsurilor de securitate.

După protestele din weekend, Franța a înregistrat două nopți consecutive fără incidente majore. În anumite zone ale unor orașe importante, inclusiv în unele cartiere din Paris, au fost introduse restricții de circulație pe timpul nopții.

„Folosim mijloacele legale pe care le avem la dispoziție pentru a preveni repetarea unor asemenea incidente. Cei care intenționează să provoace tulburări în centrele orașelor sâmbăta viitoare vor fi împiedicați să facă acest lucru”, a declarat Macron.

Președintele a anunțat că autoritățile vor prezenta detalii despre măsurile de prevenire, activitățile de informare și dispozitivele de securitate pregătite atât pentru weekend, cât și pentru săptămânile următoare.

Protestele au loc pe fondul scumpirii carburanților, energiei și alimentelor în ultimele luni. Nemulțumirile sunt prezente și în sistemul de educație. Elevii de liceu reclamă finanțarea insuficientă a școlilor, clădirile deteriorate și lipsa personalului, în special în cartierele cu venituri reduse.

Unii elevi consideră că programul școlar, care se poate întinde de la ora 8:00 până la 18:00, este epuizant. Există și nemulțumiri privind sistemul de admitere la universitate, considerat complicat și inechitabil.

Macron a declarat că înțelege preocupările elevilor și studenților, dar consideră că situația începe să evolueze în direcția potrivită.

Declarațiile președintelui francez au fost făcute în Qatar, la finalul unui turneu în statele arabe din Golf, dedicat identificării unor soluții pentru criza energetică.

În cadrul vizitelor, Macron a obținut un acord pentru livrarea a încă 100.000 de tone de motorină pe lună din Emiratele Arabe Unite. Alte 100.000 de tone ar putea fi confirmate din Bahrain.

Potrivit Palatului Élysée, Franța ar putea asigura în total aproape 295.000 de tone suplimentare de motorină lunar, inclusiv prin livrări din Arabia Saudită. Cantitatea reprezintă peste 10% din consumul lunar de motorină al Franței.

Macron s-a deplasat ulterior în Arabia Saudită, unde a avut programată o întâlnire cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman, pentru continuarea discuțiilor privind securizarea și diversificarea aprovizionării cu petrol și gaze.

Președintele francez a amintit și decizia Grupului celor Șapte (G7) de a elibera 100 de milioane de barili de petrol și produse petroliere din rezervele strategice.

„Vă reamintesc că Franța a avut inițiativa reuniunii G7 care a dus la decizia de a elibera rezerve strategice. Aplicarea acestei măsuri la nivel național va contribui la reducerea prețurilor începând de la începutul lunii noiembrie”, a declarat Macron.

Liderul francez a susținut că livrările suplimentare de motorină răspund unei părți dintre îngrijorările populației, însă rămâne de văzut dacă măsurile vor fi suficiente pentru a reduce nemulțumirile manifestanților.