Franța mobilizează armata pentru protestele anunțate sâmbătă. Autoritățile iau în calcul interzicerea unor manifestații

Franța pregătește o amplă operațiune de securitate pentru protestele anunțate sâmbătă, după ce manifestațiile împotriva costului ridicat al vieții au degenerat în violențe în mai multe regiuni ale țării. Autoritățile vor mobiliza inclusiv militari pentru a permite polițiștilor și jandarmilor să se concentreze asupra menținerii ordinii publice. Ministrul de Interne, Laurent Nunez, ia în calcul și interzicerea unor demonstrații considerate periculoase.

Guvernul francez a decis să consolideze măsurile de securitate înaintea noilor manifestații programate pentru sâmbătă, potrivit Euronews.

Ministrul Apărării, Sebastien Lecornu, a anunțat marți pregătirea operațiunii, iar ministrul de Interne, Laurent Nunez, a prezentat în Parlament planurile privind mobilizarea militarilor din cadrul Operațiunii Sentinelle.

Aceștia nu vor avea ca misiune principală intervenția în timpul protestelor, ci vor prelua anumite atribuții de pază, astfel încât poliția și jandarmeria să dispună de mai multe efective pentru gestionarea manifestațiilor.

Potrivit lui Nunez, rolul militarilor va fi „de a înlocui forțele de securitate internă, în special în sarcini de pază statică”, pentru ca „polițiștii și jandarmii să desfășoare misiuni de menținere a ordinii publice”.

Operațiunea Sentinelle a fost lansată în ianuarie 2015, pentru protejarea populației împotriva posibilelor atacuri teroriste, și implică 10.000 de militari desfășurați pe teritoriul Franței.

În mod obișnuit, aceștia asigură securitatea în apropierea unor obiective sensibile, precum școli, lăcașuri de cult, gări, aeroporturi și zone turistice. Militarii au fost mobilizați și cu ocazia Jocurilor Olimpice și Paralimpice de la Paris din 2024.

Ministrul de Interne a explicat că forțele de securitate trebuie să fie pregătite pentru intervenții rapide, având în vedere modul în care s-au desfășurat protestele din weekendul precedent.

Laurent Nunez a cerut o „capacitate de reacție și mobilitate” mai mare, pentru a putea gestiona grupuri de manifestanți „dispersate” și „extrem de mobile”.

Oficialul a anunțat că analizează și „posibilitatea interzicerii demonstrațiilor care nu au fost declarate oficial și care ar putea duce la tulburări ale ordinii publice”.

Restricțiile ar putea fi aplicate inclusiv unor manifestații declarate în mod legal la prefectură, dacă organizatorii nu pot demonstra că dispun de măsuri suficiente pentru prevenirea violențelor.

Potrivit ministrului, o astfel de decizie ar putea fi luată atunci când „organizatorul sau echipa responsabilă de securitate nu oferă garanții suficiente că evenimentul nu va scăpa de sub control”.

Pentru manifestațiile care nu prezintă riscuri majore, autoritățile franceze intenționează să acorde o atenție sporită traseelor aprobate.

Laurent Nunez a declarat că este „esențial să se prioritizeze trasee care evită clădirile publice și arterele comerciale principale”.

Ministrul a cerut și intensificarea activităților de culegere a informațiilor înaintea protestelor, astfel încât autoritățile să poată estima numărul participanților și să identifice eventualele grupuri care ar putea provoca incidente.

Potrivit acestuia, trebuie „să se intensifice activitățile de culegere de informații, pentru a estima cât mai precis numărul participanților, în special al celor mai radicali dintre aceștia, astfel încât măsurile de securitate să poată fi adaptate corespunzător”.

Pregătirile au loc după manifestațiile din weekendul trecut, când protestele legate de creșterea costului vieții au fost marcate de violențe în mai multe zone ale Franței.