China pregătește restricții pentru panourile solare. Decizia ar putea afecta planurile Tesla și ale altor producători

China intenționează să introducă noi restricții asupra exporturilor a 12 tehnologii utilizate în producția echipamentelor fotovoltaice, invocând motive de securitate națională. Măsura face parte dintr-o revizuire mai amplă a regulilor privind transferul tehnologiilor avansate, care include și domeniile inteligenței artificiale și biotehnologiei. Noile controale ar putea afecta planurile unor companii americane, inclusiv Tesla, de a-și extinde capacitățile de producție în Statele Unite.

Ministerul Comerțului din China a propus includerea a 12 tehnologii utilizate în producția echipamentelor solare pe lista națională a tehnologiilor supuse controlului la export.

Autoritățile chineze consideră că este necesară o supraveghere mai strictă a transferurilor internaționale, deoarece tehnologiile dezvoltate pentru industria fotovoltaică sunt utilizate tot mai frecvent și în domenii considerate sensibile.

Printre acestea se numără industria aerospațială și apărarea națională, transmite Reuters.

Potrivit Ministerului Comerțului, obiectivul noilor reguli este „să prevină riscul ca tehnologiile să fie scăpate de sub control sau să fie răspândite în mod necorespunzător, în timp ce sunt asigurate schimburile internaționale normale și cooperarea în știință și tehnologie”.

Propunerea face parte dintr-un proces mai amplu de revizuire a reglementărilor chineze privind exporturile de tehnologii avansate, care vizează inclusiv inteligența artificială și biotehnologia.

Până la actualizarea listei de control, exportatorii trebuie să înregistreze anumite transferuri de tehnologie către destinatari din afara Chinei.

Noile măsuri vizează inclusiv tehnologii avansate utilizate pentru fabricarea celulelor fotovoltaice.

Printre acestea se numără TOPCon, HJT și XBC, folosite în producția unor tipuri de celule solare.

Autoritățile chineze intenționează să restricționeze exporturile acestor tehnologii, fără să introducă însă o interdicție totală.

Reuters relata încă din aprilie că oficialii de la Beijing purtau discuții cu producătorii chinezi privind posibilitatea limitării transferurilor internaționale de tehnologii fotovoltaice avansate.

O asemenea decizie ar putea afecta planurile unor companii americane, printre care Tesla, de a-și extinde producția pe teritoriul Statelor Unite.

China a introdus restricții asupra exporturilor de tehnologii din industria solară și către India, potrivit Reuters.

Analiștii consideră că autoritățile de la Beijing încearcă să își mențină poziția dominantă în acest sector, în timp ce India urmărește să își reducă dependența de tehnologiile chineze prin dezvoltarea producției interne.

Industria chineză a energiei regenerabile a atras atenția investitorilor după declanșarea atacurilor Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, la 28 februarie.

Acțiunile companiilor chineze producătoare de echipamente pentru energie regenerabilă au înregistrat creșteri de peste 10%, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani.

Conflictul a determinat scumpirea petrolului la peste 100 de dolari pe baril și a amplificat îngrijorările privind evoluția economiei mondiale.

În aceste condiții, mai multe guverne au fost nevoite să reevalueze rolul combustibililor fosili în structura consumului energetic.

Investitorii anticipează că scumpirea petrolului și incertitudinile legate de aprovizionarea cu energie ar putea stimula cererea de panouri fotovoltaice și alte echipamente pentru producerea energiei regenerabile.

Producătorii chinezi sunt însă mai rezervați în privința unei eventuale creșteri a cererii.

Industria fotovoltaică din China se confruntă cu o capacitate de producție mult mai mare decât cererea de pe piață.

Supracapacitatea este una dintre problemele persistente ale economiei chineze. Aceasta a contribuit la creșterea exporturilor și la înregistrarea unui excedent comercial record, dar a redus profiturile producătorilor și a alimentat tensiunile comerciale internaționale.

Un director din industria fotovoltaică chineză, care a discutat cu Reuters sub protecția anonimatului, consideră că eventuala creștere a cererii de echipamente solare nu va rezolva dezechilibrul dintre producție și consum.

„Prețurile ar putea crește ușor sau cererea globală ar putea crește puțin, dar acest lucru nu va avea un impact serios asupra dinamicii generale a cererii și ofertei”, a declarat acesta.

Reprezentantul industriei a explicat că o parte importantă a capacităților de producție excedentare continuă să funcționeze.

„Problema este că încă există capacitate. Nu a fost închisă, golită sau cu adevărat ieșită de pe piață”, a adăugat sursa citată.

Dimensiunea supracapacității din industria fotovoltaică este evidențiată și de estimările analiștilor Morningstar.

Potrivit acestora, la sfârșitul anului trecut, fabricile chineze aveau o capacitate suficientă pentru a produce aproape de două ori mai multe panouri fotovoltaice decât cererea globală estimată pentru acest an.

Calculul ia în considerare inclusiv eventualele efecte ale războiului din Iran asupra cererii de echipamente pentru energie solară.

În plus, anumite segmente ale lanțului de aprovizionare și-au extins capacitățile de producție anul trecut, în ciuda eforturilor autorităților chineze și ale industriei de a limita supraproducția.

Un manager de vânzări al unui important producător chinez de echipamente fotovoltaice a descris situația drept una deosebit de dificilă.