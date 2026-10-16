China pregătește restricții la exportul tehnologiilor de inteligență artificială. Sunt vizate 40 de tehnologii strategice

China analizează introducerea unor noi restricții la exportul tehnologiilor din domeniul inteligenței artificiale, pe fondul intensificării concurenței internaționale. Ministerul Comerțului de la Beijing a publicat vineri un proiect care vizează 40 de tehnologii din sectoarele inteligenței artificiale, biomedicinei și energiei fotovoltaice. Autoritățile au introdus deja o obligație temporară de înregistrare a anumitor transferuri tehnologice, în timp ce propunerile sunt supuse consultării publice până la 15 noiembrie.

Ministerul Comerțului din China a prezentat vineri un proiect de modificare a listei tehnologiilor al căror export este interzis sau restricționat.

Documentul propune includerea a 40 de tehnologii din trei domenii considerate importante pentru dezvoltarea economică și tehnologică a țării: inteligența artificială, biomedicina și industria fotovoltaică.

Dintre acestea, 23 sunt asociate direct inteligenței artificiale.

Propunerile vizează atât tehnologiile utilizate pentru dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială, cât și infrastructura necesară funcționării acestora.

Autoritățile chineze au deschis o perioadă de consultare publică, în care pot fi transmise observații asupra noilor măsuri. Termenul stabilit pentru încheierea consultării este 15 noiembrie.

Noile restricții propuse nu au fost încă implementate în forma lor definitivă, precizează The Wall Street Journal.

Proiectul Ministerului Comerțului include mai multe categorii de tehnologii utilizate în dezvoltarea inteligenței artificiale.

Printre acestea se numără modelele lingvistice de mari dimensiuni, cunoscute sub denumirea de large language models (LLM), care stau la baza unor sisteme capabile să genereze și să prelucreze limbajul natural.

Sunt vizate și tehnologiile asociate agenților de inteligență artificială, adică sistemele care pot executa sarcini și operațiuni pe baza unor obiective stabilite.

Alte categorii menționate în document sunt proiectarea cipurilor și clusterele de calcul, formate din resurse informatice utilizate împreună pentru procesarea unor volume mari de date.

Proiectul prevede însă o excepție pentru tehnologiile care au devenit deja publice.

Astfel, tehnologiile intrate în domeniul public prin publicarea unor lucrări științifice sau prin distribuirea în regim open-source nu intră sub incidența controalelor propuse.

În paralel cu publicarea proiectului, autoritățile chineze au introdus o obligație temporară de înregistrare pentru exporturile de tehnologii vizate de noile propuneri.

Măsura a intrat în aplicare vineri și va rămâne valabilă până la implementarea oficială a modificărilor.

Obligația de înregistrare se aplică transferurilor de proprietate asupra tehnologiilor, acordării de licențe pentru utilizarea acestora în străinătate și transferurilor de proprietate către entități din afara Chinei.

Sunt incluse și operațiunile de export care au început înainte de introducerea cerinței, dar care nu au fost încă finalizate.

Prin urmare, obligația temporară nu privește doar tranzacțiile inițiate după anunțul ministerului, ci și anumite transferuri aflate deja în desfășurare.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Comerțului a declarat vineri că măsurile propuse urmăresc asigurarea siguranței și a posibilității de control asupra tehnologiilor de inteligență artificială.

Reprezentantul instituției a fost întrebat și despre efectele pe care noile restricții le-ar putea avea asupra companiilor chineze din domeniul inteligenței artificiale care intenționează să își extindă activitatea pe piețele internaționale.

Potrivit răspunsului oferit, aplicarea restricțiilor depinde de natura operațiunilor desfășurate de respectivele companii.

Mai exact, autoritățile vor analiza dacă activitatea presupune „transferul de tehnologii restricționate din interiorul Chinei către locații din afara granițelor sale”.

Precizarea ministerului se referă la transferul tehnologiilor, nu la simpla desfășurare a activității comerciale pe piețele externe.

Inițiativa autorităților chineze vine după discuții purtate anterior cu dezvoltatorii locali ai unor modele avansate de inteligență artificială.

Potrivit informațiilor publicate în iulie de The Wall Street Journal, oficialii chinezi au discutat cu laboratoarele care dezvoltă cele mai performante modele de inteligență artificială din țară despre protejarea tehnologiilor proprii.

Autoritățile de la Beijing sunt preocupate de posibilitatea ca anumite tehnologii transferate în afara țării să ajungă în posesia unor adversari sau a unor actori rău intenționați.

Una dintre îngrijorările menționate este că aceste tehnologii ar putea fi utilizate ulterior împotriva Chinei.

Discuțiile au avut loc într-o perioadă de intensificare a concurenței internaționale pentru dezvoltarea sistemelor avansate de inteligență artificială.

Autoritățile chineze au intervenit și anterior în tranzacții care implicau companii din domeniul inteligenței artificiale.

În aprilie, China a blocat achiziția startupului de inteligență artificială Manus de către Meta Platforms, tranzacție evaluată la două miliarde de dolari.

Decizia a fost justificată prin motive de securitate națională.

Noul proiect publicat de Ministerul Comerțului se referă însă la controlul exporturilor și al transferurilor de tehnologie, iar forma definitivă a restricțiilor urmează să fie stabilită după încheierea perioadei de consultare publică din 15 noiembrie.