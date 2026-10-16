Dolarul american pierde teren în fața euro și a yenului. Temerile privind inteligența artificială pun presiune pe moneda SUA

Dolarul american se îndreaptă spre prima scădere săptămânală din mai bine de o lună în raport cu euro și yenul japonez, pe fondul incertitudinilor privind evoluția dobânzilor din Statele Unite. Vânzările masive de acțiuni ale companiilor asociate inteligenței artificiale au determinat investitorii să reevalueze perspectivele economiei americane și deciziile viitoare ale Rezervei Federale. În același timp, reducerea temerilor privind escaladarea conflictului cu Iranul a diminuat o parte din sprijinul de care beneficiase moneda americană.

Moneda americană a pierdut teren vineri în raport cu principalele valute internaționale, în condițiile în care investitorii și-au îndreptat atenția către perspectivele politicii monetare din Statele Unite.

Indicele dolarului, care măsoară evoluția monedei americane în raport cu un coș de șase valute importante, a scăzut cu 0,25%, până la 101,77 puncte.

La nivelul întregii săptămâni, indicele se îndreaptă spre un declin de 0,45%, potrivit Reuters.

Dolarul a înregistrat creșteri în două dintre cele cinci ședințe ale săptămânii, inclusiv miercuri, când datele privind inflația din Statele Unite au depășit așteptările analiștilor.

Presiunile inflaționiste au oferit temporar sprijin monedei americane, compensând efectele negative ale scăderilor înregistrate de acțiunile companiilor tehnologice.

Totuși, îngrijorările privind perspectivele investițiilor în inteligența artificială și posibilitatea unei politici monetare mai puțin restrictive au influențat evoluția dolarului pe ansamblul săptămânii.

Acțiunile companiilor asociate inteligenței artificiale au înregistrat pierderi importante în această săptămână, iar efectele s-au extins și asupra unor segmente ale pieței creditului.

Investitorii au devenit mai precauți în privința companiilor implicate în dezvoltarea infrastructurii pentru inteligență artificială, în special a operatorilor de centre de date.

Principala preocupare este că unele dintre aceste companii ar putea să nu devină suficient de profitabile pentru a-și achita datoriile la timp.

Investițiile masive realizate de-a lungul întregului lanț de dezvoltare a inteligenței artificiale au atras sume importante de capital, însă perspectivele recuperării acestor investiții sunt acum analizate mai atent.

Analiștii consideră că evoluțiile de miercuri au oferit un indiciu despre modul în care piețele valutare ar putea reacționa în cazul unei scăderi mai ample a acțiunilor din sectorul tehnologic.

În mod obișnuit, perioadele de instabilitate financiară pot determina investitorii să cumpere dolari, considerați active de refugiu.

De această dată, moneda americană a fost afectată de așteptările privind o posibilă relaxare a politicii monetare a Rezervei Federale.

Thierry Wizman, strateg global pentru piețele valutare și dobânzi la Macquarie Group, consideră că reducerea investițiilor în inteligența artificială ar putea reprezenta un risc important pentru dolar în lunile următoare și în 2027.

„Evoluțiile de miercuri au arătat exact ce ar putea amenința dolarul american și ar putea determina scăderea randamentelor din SUA în următoarele luni și în 2027: o reducere a perspectivelor privind investițiile în inteligența artificială”, a explicat acesta.

Potrivit analistului, o asemenea evoluție ar putea reduce oferta de obligațiuni și ar putea afecta creșterea economiei americane, dacă ceilalți factori rămân neschimbați.

Perspectivele dobânzilor din Statele Unite reprezintă unul dintre principalii factori care influențează în prezent piața valutară.

Randamentele obligațiunilor guvernamentale americane au scăzut la începutul săptămânii, în ciuda datelor care au indicat o inflație mai ridicată decât se anticipase.

Declarațiile prudente ale unor oficiali ai Rezervei Federale au temperat așteptările privind o nouă majorare a dobânzilor în octombrie.

Potrivit instrumentului CME FedWatch, investitorii estimează o probabilitate de 87% ca banca centrală americană să mențină dobânzile neschimbate la reuniunea programată pentru sfârșitul lunii.

O politică monetară mai relaxată poate reduce atractivitatea dolarului, deoarece dobânzile mai mici diminuează randamentele unor investiții denominate în moneda americană.

Cu toate acestea, analiștii ING consideră că dolarul nu a intrat încă într-o perioadă de depreciere accentuată.

„În absența unei noi scăderi puternice a acțiunilor din sectorul inteligenței artificiale și a activelor riscante în general, ne așteptăm ca dolarul să se stabilizeze în apropierea maximelor recente”, a declarat Chris Turner, strateg valutar la ING.

Acesta a explicat că o scădere mai importantă a monedei americane ar deveni probabilă atunci când dobânzile pe termen scurt vor coborî mai puternic.

„Abia atunci când dobânzile pe termen scurt vor scădea, dolarul va fi pregătit să coboare. Și nu suntem încă în acel punct”, a adăugat analistul.

Moneda europeană a crescut vineri cu 0,14%, până la 1,1235 dolari.

Evoluția a venit după un avans de 0,56% înregistrat joi, cea mai mare apreciere zilnică a euro din ultimele două luni.

La nivel săptămânal, moneda unică europeană se îndreaptă spre un câștig de 0,39% în raport cu dolarul.

Yenul japonez a înregistrat, la rândul său, o revenire, după patru săptămâni consecutive de scăderi.

Moneda Japoniei se îndreaptă spre o apreciere săptămânală de 0,28%, fiind cotată vineri la aproximativ 157,89 yeni pentru un dolar.

În ultimele săptămâni, conflictul cu Iranul și creșterea prețurilor petrolului au susținut dolarul american, în timp ce au exercitat presiuni asupra valutelor economiilor dependente de importurile de energie.

Euro și yenul se numără printre monedele afectate de această situație.

Yenul înregistrase o depreciere puternică la mijlocul lunii septembrie, după o reuniune a Băncii Japoniei ale cărei rezultate au dezamăgit investitorii.

Ulterior, declarațiile autorităților japoneze privind continuarea înăspririi politicii monetare au contribuit la limitarea pierderilor.

Guvernatorul Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, a declarat vineri că instituția va continua să majoreze dobânzile în funcție de evoluțiile economice și financiare.

Francul elvețian se conturează drept una dintre monedele care ar putea beneficia cel mai mult de pe urma instabilității financiare.

Valuta Elveției se îndreaptă spre o apreciere săptămânală de 0,61% în raport cu dolarul american.

Evoluția este susținută de statutul francului de activ de refugiu, către care investitorii se orientează în perioadele de incertitudine.

Un alt factor important îl reprezintă așteptările privind politica monetară a Elveției.

Chiar și într-un context internațional caracterizat de dobânzi mai mici, investitorii consideră puțin probabil ca autoritățile elvețiene să reducă rata dobânzii sub nivelul actual de zero.

Această perspectivă ar putea oferi francului un avantaj față de alte monede, în cazul în care băncile centrale vor începe să relaxeze mai puternic politica monetară.

Reducerea temerilor privind o nouă escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu a contribuit și ea la slăbirea dolarului.

Investitorii se așteaptă ca președintele american Donald Trump să evite extinderea conflictelor din Orientul Mijlociu și Ucraina, în condițiile în care Statele Unite se apropie de alegerile legislative de la jumătatea mandatului prezidențial.

O escaladare militară ar putea alimenta inflația, în special prin creșterea costurilor energiei, și ar putea afecta economia americană.

Aceste consecințe ar putea avea inclusiv implicații politice pentru administrația de la Washington.

În ultimele săptămâni, prețurile ridicate ale petrolului au reprezentat un factor de susținere pentru dolar, în timp ce au pus presiune asupra monedelor țărilor importatoare de energie.

O diminuare a riscurilor geopolitice ar putea modifica această situație, reducând cererea pentru moneda americană.

Pe piața valutară, dolarul australian a înregistrat vineri o apreciere de 0,55%, ajungând la 0,6959 dolari americani.

Cu toate acestea, moneda australiană se îndreaptă spre o scădere săptămânală de aproximativ 0,3% în raport cu dolarul SUA.

Evoluția diferă de cea a euro, yenului și francului elvețian, care au recuperat teren în această săptămână.

Presiunile asupra monedei australiene au apărut după publicarea unui raport privind piața muncii, care a indicat rezultate mai slabe decât anticipau economiștii.

Datele au determinat investitorii să își reducă așteptările privind o nouă majorare a dobânzilor în Australia.