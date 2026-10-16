Simtel Team va construi o centrală fotovoltaică de 17,5 milioane de euro. Lucrările vor dura 16 luni

Simtel Team a încheiat un contract în valoare de aproximativ 17,5 milioane de euro, fără TVA, pentru construirea unei centrale fotovoltaice în județul Alba. Proiectul va fi realizat pentru Vienna Energy Forță Naturală S.R.L., companie care activează în sectorul energiei regenerabile. Investiția include și construirea unei stații de înaltă tensiune, necesară infrastructurii electrice a centralei. Lucrările sunt programate să dureze 16 luni de la notificarea oficială de începere.

Simtel Team va asigura proiectarea și construirea unei centrale fotovoltaice în zona Bărăbanț, județul Alba, în baza unui contract care acoperă toate etapele principale ale investiției, de la pregătirea documentației tehnice până la verificarea instalațiilor înainte de exploatare.

Compania va furniza echipamentele necesare, va executa lucrările de construcție și instalare și se va ocupa de punerea în funcțiune a obiectivului energetic. Contractul prevede inclusiv testarea centralei fotovoltaice și a stației electrice aferente.

Investiția cuprinde atât instalațiile destinate producerii energiei electrice din surse solare, cât și infrastructura necesară conectării acestora la sistemul electric, inclusiv o stație de înaltă tensiune.

Centrala fotovoltaică va fi realizată pentru Vienna Energy Forță Naturală S.R.L., societate înregistrată în România și specializată în producerea energiei din surse regenerabile, care face parte dintr-un grup energetic austriac.

Compania beneficiară este deținută integral de Wien Energie Internațional GmbH, entitate care aparține grupului Wien Energie GmbH.

În cadrul contractului, Simtel Team va avea responsabilitatea realizării lucrărilor tehnice și a livrării instalațiilor prevăzute în proiect, inclusiv a infrastructurii electrice asociate centralei.

Acordul încheiat pentru dezvoltarea proiectului energetic din județul Alba are o valoare de aproximativ 17,5 milioane de euro, fără TVA, și stabilește o perioadă de execuție de 16 luni.

Termenul va fi calculat începând cu data notificării oficiale privind demararea lucrărilor, potrivit calendarului convenit între Simtel Team și Vienna Energy Forță Naturală.

Contractul nu stabilește, prin informațiile comunicate, o dată calendaristică exactă pentru începerea construcției, durata de execuție fiind raportată la transmiterea notificării de începere.

Pentru realizarea investiției, cele două companii au optat pentru un model contractual integrat, care reunește proiectarea, achiziția și furnizarea echipamentelor, precum și execuția lucrărilor de construcție.

Această structură permite Vienna Energy Forță Naturală să deruleze principalele etape tehnice și operaționale ale proiectului prin intermediul unui singur antreprenor.

Responsabilitățile Simtel Team includ instalarea echipamentelor, realizarea infrastructurii electrice, punerea în funcțiune și efectuarea testelor necesare pentru verificarea centralei fotovoltaice și a stației de înaltă tensiune.