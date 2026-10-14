Enery a finalizat o investiție importantă în energie regenerabilă. Prima sa centrală construită integral în Cehia a fost inaugurată

Compania Enery a inaugurat centrala fotovoltaică Stella, cu o capacitate instalată de 37 MWp, în localitatea Dynín, din regiunea Boemia de Sud, Cehia. Noua unitate va produce anual aproximativ 47,2 GWh de energie electrică din surse regenerabile. Energia va fi furnizată producătorului de componente auto BENTELER, în baza unui contract pe termen lung. Proiectul reprezintă prima centrală dezvoltată și construită integral de Enery pe piața cehă.

Producătorul independent de energie Enery, activ pe piețele din Europa Centrală și de Est, a finalizat și inaugurat oficial centrala fotovoltaică Stella, amplasată în apropierea unei autostrăzi din localitatea Dynín, în sudul Cehiei. Investiția este destinată producerii de energie electrică regenerabilă pentru consumatori industriali, prin intermediul unor contracte comerciale pe termen lung.

Electricitatea generată de noua unitate va fi livrată companiei BENTELER, care activează în industria componentelor auto, în baza unui contract de achiziție de energie electrică de tip Power Purchase Agreement (PPA).

Prin acest mecanism contractual, producția centralei este corelată cu necesarul energetic al clientului industrial, oferind posibilitatea unei planificări pe termen lung a achizițiilor de electricitate.

Proiectul este prezentat de companie drept o soluție prin care întreprinderile din Cehia își pot gestiona mai eficient cheltuielile cu energia, în contextul fluctuațiilor prețurilor combustibililor fosili.

Noua centrală fotovoltaică Stella integrează 51.636 de module solare și are o producție anuală estimată la 47,2 GWh, cantitate comparabilă cu necesarul de electricitate al aproximativ 15.700 de gospodării din Cehia.

Pentru creșterea randamentului, instalația utilizează module fotovoltaice bifaciale, capabile să capteze radiația solară pe ambele fețe. Acestea sunt instalate pe sisteme de urmărire solară cu o singură axă, care ajustează poziția panourilor în funcție de deplasarea soarelui pe parcursul zilei.

Centrala beneficiază și de un sistem digital de monitorizare și control, prin intermediul căruia operatorul poate verifica în timp real parametrii de funcționare și performanța echipamentelor.

Această infrastructură permite Enery să coordoneze exploatarea instalației în funcție de cerințele tehnice ale rețelei de distribuție a energiei electrice.

Directorul executiv al Asociației Solare Cehe, Jan Krčmář, a evidențiat caracteristicile tehnice și comerciale ale investiției, precizând că proiectul a fost realizat fără finanțare prin subvenții și utilizează echipamente care permit valorificarea eficientă a terenului disponibil.

„Stella este un proiect model pentru industria de energie din surse fotovoltaice din Cehia. A fost construită fără subvenții, este amplasată de-a lungul unei autostrăzi și, datorită panourilor moderne de înaltă performanță și sistemelor de urmărire solară, ocupă mult mai puțin teren decât centralele fotovoltaice pe care publicul ceh și le amintește din perioada boomului fotovoltaic din 2009–2010”, a declarat Jan Krčmář, director executiv al Asociației Solare Cehe.

Reprezentantul asociației a arătat, de asemenea, că pe piața cehă există numeroase proiecte fotovoltaice pregătite pentru începerea lucrărilor de construcție.

Potrivit acestuia, punerea lor în funcțiune ar putea permite furnizarea rapidă de electricitate la prețuri accesibile atât pentru companii, cât și pentru gospodăriile care nu au la dispoziție acoperișuri adecvate instalării unor sisteme fotovoltaice individuale.

Acordul comercial încheiat între Enery și BENTELER face parte din strategia producătorului de energie de a asocia dezvoltarea noilor capacități regenerabile cu angajamente contractuale de furnizare către consumatori industriali și comerciali.

Contractul aferent centralei Stella este unul dintre cele trei acorduri PPA pentru energie verde, cu durată lungă, semnate de Enery pe piața cehă.

Prin aceste contracte, compania își extinde activitatea pe segmentul furnizării de electricitate regenerabilă către clienți corporativi, în paralel cu dezvoltarea capacităților proprii de producție.

Strategia comercială urmărește diversificarea portofoliului și combinarea investițiilor în infrastructură energetică cu acorduri de preluare a energiei pe termen lung, cunoscute în industrie drept contracte offtake.

Aceste instrumente permit adaptarea livrărilor de electricitate la cerințele consumatorilor industriali și comerciali, care au nevoie de soluții contractuale pentru acoperirea necesarului energetic pe perioade extinse.

Finalizarea proiectului din Dynín marchează o etapă distinctă în dezvoltarea operațiunilor Enery din Cehia, deoarece Stella este prima unitate fotovoltaică realizată integral de companie, de la dezvoltarea inițială până la construcție și punere în funcțiune.

Directorul general al Enery pentru Republica Cehă, Pavel Maleček, a explicat că investiția reflectă atât extinderea capacităților de producție, cât și modelul comercial pe care compania intenționează să îl dezvolte în această țară.

„Proiectul Stella înseamnă pentru noi mult mai mult decât o nouă centrală fotovoltaică în portofoliu. Este primul proiect din Cehia pe care l-am parcurs integral prin forțe proprii, de la dezvoltare și construcție până la punerea în funcțiune. Contractul PPA pe termen lung care stă la baza centralei Stella PV arată, de asemenea, direcția pe care dorim să o urmăm pe piața din Cehia: conectarea noilor capacități de producție din surse regenerabile cu soluții comerciale care răspund nevoilor energetice reale ale clienților industriali”, a declarat Pavel Maleček, director general pentru Republica Cehă al Enery.

Enery este un producător independent de energie care dezvoltă, construiește și exploatează proiecte din surse regenerabile, oferind clienților industriali și comerciali soluții de furnizare a electricității pe termen lung.

Compania deține un portofoliu diversificat de capacități energetice aflate în exploatare și în construcție, care totalizează 2 GW.

Potrivit datelor comunicate de Enery, producția anuală de electricitate din surse regenerabile asociată portofoliului său ajunge la 1.095 GWh, echivalentul consumului a peste 1.002.121 de gospodării.

Compania estimează că activitatea sa contribuie la evitarea emiterii în atmosferă a aproximativ 625.069 de tone de dioxid de carbon în fiecare an.

În paralel, Enery are în dezvoltare proiecte energetice cu o capacitate cumulată de aproape 10 GW, distribuite în zece țări din Europa Centrală și de Est.

Activitatea grupului include atât investiții în noi instalații de producere a electricității regenerabile, cât și operarea și administrarea activelor energetice existente.

Pe segmentul stocării energiei, Enery desfășoară și activități de optimizare a veniturilor pentru instalații de producție și sisteme de baterii de mari dimensiuni.

Compania gestionează capacități de stocare în baterii aparținând unor terți, cu un volum total declarat de 8,5 GWh.

Totodată, Enery furnizează soluții de alimentare continuă cu energie verde pentru consumatori industriali și activează pe piața contractelor corporative PPA pentru electricitate din surse regenerabile, la nivelul Europei Centrale și de Est.