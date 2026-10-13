Românii riscă să plătească dublu pentru gaze din 2027. Ce solicită șeful ENGIE autorităților

Facturile la gaze naturale pentru populație s-ar putea dubla după liberalizarea pieței, programată pentru 1 aprilie 2027. Avertismentul a fost lansat de Nicolas Richard, directorul general al ENGIE România, în cadrul Profit Energy.Forum. Acesta susține că prețurile actuale de pe piețele angro ar determina creșteri importante ale costurilor suportate de consumatorii casnici. Reprezentantul companiei solicită autorităților să analizeze prelungirea actualei scheme de reglementare.

Directorul general al ENGIE România, Nicolas Richard, a avertizat că eliminarea mecanismului actual de reglementare a prețurilor la gaze naturale pentru consumatorii casnici ar putea determina dublarea facturilor, în condițiile în care cotațiile de pe piețele angro sunt considerabil mai mari decât prețurile stabilite prin reglementările în vigoare.

În cadrul Profit Energy.Forum, reprezentantul companiei, unul dintre principalii furnizori de gaze naturale pentru populație, a susținut că autoritățile ar trebui să ia în calcul menținerea actualului mecanism și după încheierea sezonului rece.

Deși compania a susținut în ultimii ani direcționarea sprijinului financiar către consumatorii vulnerabili, Richard consideră că situația actuală a pieței justifică prelungirea schemei existente.

„Este important să vorbim despre ce se va întâmpla cu prețul consumatorilor casnici după această iarnă. Chiar dacă de ani de zile spunem că ajutorul trebuie țintit spre consumatorii vulnerabili, cred că de data asta ar trebui să fie prelungită schema actuală la gaze”, a spus Nicolas Richard, la Profit Energy.Forum.

Diferența dintre prețurile reglementate și cele practicate pe piața angro reprezintă principalul argument invocat de conducerea ENGIE România pentru menținerea actualului mecanism de protecție a consumatorilor casnici.

În prezent, pentru cea mai mare parte a consumului destinat populației, furnizorii beneficiază de gaze naturale provenite de la producătorii români, la un preț reglementat de 110 lei/MWh, echivalentul a aproximativ 21 de euro/MWh.

Potrivit calendarului actual, liberalizarea pieței ar urma să aibă loc la 1 aprilie 2027. Începând cu această dată, în absența unei prelungiri a reglementărilor, furnizorii ar trebui să achiziționeze de pe piața concurențială cantitățile de gaze care nu ar mai fi alocate prin mecanismul administrat de stat.

Nicolas Richard a explicat că prețurile pentru gazele naturale cu livrare în trimestrul al doilea al anului 2027 depășesc, în prezent, 60 de euro/MWh. Această valoare este de aproape trei ori mai mare decât prețul reglementat de aproximativ 21 de euro/MWh, diferență care ar influența costurile de achiziție ale furnizorilor.

Totuși, estimarea privind dublarea facturilor se referă la prețul final anticipat de conducerea ENGIE, nu la o creștere proporțională cu diferența dintre cele două cotații de achiziție.

Conducerea ENGIE România consideră că autoritățile trebuie să stabilească din timp condițiile în care va funcționa piața gazelor naturale după 1 aprilie 2027, astfel încât furnizorii și producătorii să își poată planifica achizițiile și livrările.

Nicolas Richard a susținut că eliminarea actualei reglementări nu ar fi justificată în condițiile prețurilor existente și a atras atenția asupra lipsei unui cadru predictibil pentru participanții la piață.

„În ceea ce privește prețul final, vorbim de o dublare a prețului. Din cauza asta nu cred că este pertinent pentru nimeni, în contextul dat ( să fie eliminată reglementarea actiuală– n.r.). Ce este extrem de important este cadrul în care jucăm. Deciziile trebuie să fie anunțate din timp și trebuie să existe reguli coerente, pe care azi nu le avem”, a declarat șeful ENGIE România.

Compania furnizează gaze naturale pentru aproximativ 2,2 milioane de clienți casnici din România, ceea ce face ca eventualele modificări ale mecanismului de stabilire a prețurilor să aibă implicații directe asupra unui număr important de gospodării.

Directorul general al ENGIE România a asociat riscul creșterii facturilor la gaze cu evoluția modestă a economiei românești și cu reducerea consumului, susținând că o nouă majorare a cheltuielilor gospodăriilor ar exercita o presiune suplimentară asupra puterii de cumpărare.

Richard, care activează de mai mulți ani în România și vorbește fluent limba română, a explicat că valoarea facturilor la gaze naturale reprezintă o cheltuială importantă pentru gospodării, în special în perioadele cu temperaturi scăzute.

În opinia sa, autoritățile trebuie să țină cont atât de situația consumatorilor, cât și de necesitatea stabilirii unor reguli care să permită furnizorilor să își organizeze achizițiile fără a genera presiuni suplimentare asupra prețurilor.

„Creșterea economică a României este extrem de modestă, ceea ce înseamnă că motorul, care era consumul, nu mai merge, așa că nu mai trebuie să lovim puterea de cumpărare. Știm foarte bine că factura la gaz este mult mai importantă, ca sumă, în comparație cu factura la electricitate. Al doilea motiv este că decizia trebuie luată acum, nu să ne trezim, ca de obicei, cu o lună înainte. Pentru că noi trebuie să știm de azi dacă trebuie să cumpărăm sau să nu cumpărăm, iar producătorii să știe ce au de făcut, pentru a nu pune o presiune pe preț. Dacă nu vom lua o decizie înțeleaptă în zilele în care vor veni, probabil prețul pentru consumatorii non-casnici va fi mai mare”, a spus Nicolas Richard.

Declarațiile indică și un posibil efect asupra consumatorilor non-casnici, în cazul în care deciziile privind reglementarea pieței vor fi amânate. Potrivit reprezentantului ENGIE, incertitudinea ar putea influența strategiile de achiziție ale furnizorilor și planificarea producției, cu efecte asupra prețurilor suportate de companii.

Grupul ENGIE România desfășoară activități de distribuție și furnizare a gazelor naturale, producție de energie din surse regenerabile și furnizare de energie electrică. Compania oferă, de asemenea, soluții pentru eficiență energetică, servicii tehnice pentru instalațiile de gaze naturale și centrale termice, precum și alte soluții energetice.

ENGIE România și filialele sale administrează un portofoliu de peste 2,23 milioane de contracte de furnizare a gazelor naturale și energiei electrice.

În sectorul distribuției, grupul operează o rețea de gaze naturale cu o lungime totală de aproximativ 24.500 de kilometri.

Compania deține și capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile care însumează 250 MW. Numărul angajaților din cadrul ENGIE România și al filialelor sale depășește 4.400 de persoane.