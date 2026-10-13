Agroserv Măriuța obține finanțări AFIR de peste 2 milioane de euro. Compania pregătește trei proiecte de energie solară

Agroserv Măriuța, compania care deține brandul Lăptăria cu Caimac, a obținut eligibilitatea pentru un nou proiect de producere a energiei regenerabile, finanțat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Investiția vizează alimentarea sistemului de irigații al fermei cu energie solară. Potrivit raportului transmis Bursei de Valori București (BVB), valoarea cumulată a finanțărilor nerambursabile aprobate pentru cele trei proiecte energetice ale companiei depășește 2 milioane de euro.

Agroserv Măriuța a anunțat că al treilea proiect energetic depus în cadrul schemei de finanțare administrate de AFIR a fost declarat eligibil, investiția urmând să asigure energia electrică necesară funcționării instalațiilor de irigații ale fermei. Proiectul prevede instalarea unei capacități fotovoltaice de 0,375 MW, echipată cu un sistem de stocare a energiei.

Pentru această investiție, compania a obținut aprobarea unei finanțări nerambursabile de 230.343,75 de euro. Suma ridică valoarea totală a granturilor aprobate pentru cele trei proiecte la 2.034.760,75 de euro, conform informațiilor comunicate investitorilor prin intermediul BVB.

Noul proiect al Agroserv Măriuța, intitulat „Capacitate nouă de producție energie electrică din surse regenerabile solare în cadrul Agroserv Măriuța – Belciugatele Off Grid”, urmează să fie realizat la Belciugatele.

Instalația va opera în regim off-grid, ceea ce presupune funcționarea independentă de rețeaua publică de electricitate. Întreaga cantitate de energie generată de panourile fotovoltaice va fi destinată consumului propriu, pentru alimentarea sistemului de irigații.

Potrivit companiei, investiția are ca obiectiv diminuarea necesarului de energie achiziționată din rețea și reducerea cheltuielilor operaționale aferente activităților de irigare.

Documentul transmis Bursei de Valori București nu include însă informații privind capacitatea sistemului de stocare, producția anuală estimată de electricitate, valoarea integrală a investiției sau contribuția financiară proprie a companiei.

În absența acestor indicatori, nu poate fi determinată valoarea economiilor pe care le-ar putea genera instalația și nici perioada necesară recuperării investiției.

După confirmarea eligibilității și aprobarea finanțării, proiectul fotovoltaic destinat irigațiilor va parcurge etapa de contractare, înainte ca Agroserv Măriuța să poată beneficia efectiv de fondurile nerambursabile.

Prin urmare, includerea proiectului pe lista investițiilor acceptate la finanțare nu reprezintă confirmarea semnării contractului și nici dovada că suma aprobată a fost deja transferată companiei.

Agroserv Măriuța a precizat că va comunica investitorilor informații privind semnarea contractului de finanțare, precum și eventualele evoluții importante legate de implementarea proiectului.

Agroserv Măriuța anunțase în luna septembrie alte două investiții în producerea energiei solare, ambele incluse în programul de finanțare nerambursabilă administrat de AFIR.

Primul proiect urmărește construirea unei instalații fotovoltaice cu o putere de 2 MW, amplasată la fabrica societății și prevăzută cu un sistem integrat de stocare a energiei electrice.

Finanțarea nerambursabilă aprobată pentru această investiție se ridică la 1.078.000 de euro. Conform estimărilor prezentate de companie, aproximativ 90,31% din electricitatea generată de instalație va fi utilizată pentru acoperirea consumului propriu.

Cel de-al doilea proiect este destinat fermei și presupune instalarea unei capacități fotovoltaice de 1,349 MW, care va include, de asemenea, un sistem de stocare.

Pentru această investiție, valoarea grantului aprobat este de 726.417 euro. Agroserv Măriuța estimează că aproximativ 97,18% din producția de electricitate va fi consumată în cadrul activităților desfășurate de companie.

Prin includerea noului proiect de la Belciugatele, Agroserv Măriuța ajunge la trei investiții fotovoltaice pentru care au fost aprobate finanțări nerambursabile, cu o putere instalată cumulată de 3,724 MW.

Distribuția capacităților și a sumelor aprobate este următoarea:

Proiect Capacitate fotovoltaică Finanțare aprobată Instalație la fabrică 2 MW 1.078.000 euro Instalație la fermă 1,349 MW 726.417 euro Sistem off-grid pentru irigații 0,375 MW 230.343,75 euro Total 3,724 MW 2.034.760,75 euro

Valoarea de 2.034.760,75 de euro reprezintă exclusiv finanțările nerambursabile aprobate pentru cele trei proiecte. Aceasta nu trebuie confundată cu valoarea totală a investițiilor, care poate include și cheltuieli neeligibile sau contribuții financiare suportate de companie.

Schema de sprijin gestionată de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale este destinată întreprinderilor care activează în agricultură și industria alimentară și urmăresc să producă energie electrică din surse solare pentru consumul propriu.

Programul permite finanțarea unor capacități noi de producție fotovoltaică, indiferent dacă acestea sunt prevăzute sau nu cu sisteme de stocare a energiei.

Pentru sesiunea de finanțare din 2026, AFIR a anunțat un buget total de 265 de milioane de euro. Fondurile sunt repartizate între două categorii de investiții, în funcție de puterea instalată: proiecte cu capacități de cel mult 1 MW și proiecte care depășesc acest prag.

Potrivit condițiilor prezentate de agenție, finanțarea nerambursabilă pentru producerea energiei solare poate ajunge la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, cu respectarea plafoanelor stabilite prin schemă.

Pentru instalațiile fotovoltaice cu puteri de până la 1 MW inclusiv, sprijinul financiar poate ajunge la maximum 650.000 de euro pentru fiecare MW instalat.

În cazul investițiilor care presupun capacități mai mari de 1 MW, plafonul finanțării este de 550.000 de euro pentru fiecare MW instalat.

Aceste limite sunt aplicabile cheltuielilor considerate eligibile în cadrul programului AFIR și nu reprezintă automat costurile integrale ale proiectelor dezvoltate de Agroserv Măriuța.