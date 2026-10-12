Una dintre cele mai mari baterii de energie din Europa va fi construită în România. Ce rol va avea investiția de la Scornicești

SURSA FOTO: Facebook, Hidroelectrica – Bateriile de stocare de la BESS Crucea Nord

România se pregătește să pună în funcțiune una dintre cele mai mari instalații de stocare a energiei în baterii din Europa Centrală și de Est, la Scornicești, în județul Olt. Proiectul BESS Scornicești este dezvoltat de compania poloneză R.Power, în parteneriat cu Eiffel Investment Group. Instalația va avea o putere de 127 MW și o capacitate de stocare de 254 MWh. Conectarea la rețeaua electrică națională este programată pentru sfârșitul anului 2026 sau începutul anului 2027.

Instalația de stocare a energiei construită la Scornicești, cunoscută sub denumirea BESS (Battery Energy Storage System), este proiectată pentru a prelua electricitatea disponibilă în rețea și pentru a o furniza ulterior, atunci când producția scade sau cererea de consum crește.

Sistemul funcționează prin încărcarea bateriilor în perioadele în care există un surplus de electricitate și descărcarea acestora atunci când energia stocată este necesară în rețea. O asemenea tehnologie permite gestionarea diferențelor dintre cantitățile de energie produse și cele consumate.

Necesitatea dezvoltării acestor instalații este legată inclusiv de extinderea capacităților fotovoltaice și eoliene din România. Producția de energie solară depinde de intensitatea radiației solare și de momentul zilei, în timp ce energia eoliană este influențată de condițiile de vânt.

BESS Scornicești va avea o putere instalată de 127 MW și o capacitate de stocare de 254 MWh. Raportul dintre cele două valori indică faptul că instalația ar putea furniza, teoretic, 127 MW timp de aproximativ două ore, în condițiile funcționării la putere maximă.

Lucrările de construcție au început în primăvara anului 2026. Până în prezent, au fost executate fundațiile și au fost instalate toate cele 46 de unități de baterii, împreună cu 23 de stații de transformare de medie tensiune.

Investiția energetică de la Scornicești urmărește să contribuie la menținerea echilibrului dintre producția și consumul de electricitate, în condițiile în care România dezvoltă noi capacități de generare a energiei din surse regenerabile.

Spre deosebire de centralele a căror producție poate fi ajustată în funcție de necesarul de consum, instalațiile fotovoltaice și eoliene sunt dependente de condițiile meteorologice. În anumite intervale, acestea pot produce cantități de electricitate care depășesc cererea, în timp ce în alte perioade producția poate scădea.

Sistemele de baterii permit stocarea unei părți din energia disponibilă și utilizarea acesteia ulterior, reducând diferențele dintre producție și consum.

Proiectul BESS Scornicești urmează să fie racordat direct la rețeaua națională de transport al energiei electrice de înaltă tensiune, administrată de Transelectrica. Această conectare presupune cerințe tehnice și operațiuni mai complexe decât cele necesare pentru racordarea unor instalații electrice obișnuite.

Prin capacitatea sa de stocare, proiectul poate facilita integrarea unor volume suplimentare de energie regenerabilă în sistemul energetic național și poate contribui la gestionarea variațiilor rapide ale producției.

Punerea în funcțiune a bateriei de la Scornicești nu presupune o diminuare imediată a facturilor achitate de consumatorii casnici, deoarece tarifele finale la electricitate sunt stabilite în funcție de mai multe componente.

Prețul plătit de populație include costul energiei electrice, tarifele aferente transportului și distribuției, taxele aplicabile și eventualele mecanisme de sprijin instituite de autorități.

În aceste condiții, existența unei noi capacități de stocare nu determină, individual, modificarea prețului final facturat consumatorilor.

Pe termen lung, dezvoltarea mai multor instalații de acest tip poate contribui la valorificarea energiei produse în intervalele în care oferta depășește cererea.

Totodată, utilizarea energiei stocate poate reduce necesitatea activării unor surse de echilibrare cu costuri mai ridicate. Din acest motiv, investițiile în baterii sunt incluse în dezvoltarea infrastructurii necesare integrării energiei regenerabile.

Construirea instalației de stocare reprezintă o investiție energetică de mari dimensiuni pentru orașul Scornicești și județul Olt, proiectul implicând lucrări de infrastructură, servicii specializate și colaborări cu furnizori și contractori.

Execuția lucrărilor este asigurată de contractorul EPC Parapet, în colaborare cu echipa companiei R.Power. Activitățile de construcție și instalare presupun utilizarea de echipamente și servicii necesare realizării infrastructurii energetice.

Efectele economice locale după finalizarea investiției vor depinde de numărul locurilor de muncă permanente, de taxele și impozitele generate de instalație și de volumul serviciilor contractate de la operatorii economici din zonă.

Spre deosebire de o unitate industrială de mari dimensiuni, o instalație de stocare în baterii necesită, în etapa de exploatare, un număr mai redus de angajați decât în perioada construcției.

Dezvoltarea instalației BESS Scornicești beneficiază de un pachet de finanțare de aproximativ 46 de milioane de euro, obținut de compania poloneză R.Power în luna iunie 2026.

Din această finanțare, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a asigurat 44 de milioane de euro prin investiții și finanțare-punte.

Separat, banca poloneză de dezvoltare BGK a acordat o garanție în valoare de 2,3 milioane de euro, ca parte a structurii de finanțare a proiectului.

Instalația este programată să fie conectată la rețeaua administrată de Transelectrica la sfârșitul anului 2026 sau la începutul anului 2027. După punerea în funcțiune, capacitatea de stocare de 254 MWh va putea fi utilizată pentru gestionarea diferențelor dintre producția și consumul de electricitate din sistemul energetic național.