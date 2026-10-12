Un nou tronson al Autostrăzii A0, aproape de deschidere. Șoferii ar putea circula de la Constanța și Craiova până la Bacău doar pe autostradă

Pasajul de pe DN3 peste Autostrada Bucureștiului A0 a fost deschis circulației, iar lucrările pe lotul 3 al A0 Nord au depășit pragul de 98,5%. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, anunță că loturile 3 și 4 ar urma să fie date în trafic săptămâna viitoare, în jurul datei de 20 octombrie. În paralel, lucrările la Autostrada Unirii A8 avansează pe lotul Joseni–Ditrău, unde sunt mobilizați peste 300 de muncitori și 245 de utilaje și echipamente.

Pe tronsonul montan al A8 continuă lucrările de consolidare a terenului, terasamentele și construcția podurilor și pasajelor.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Irinel Ionel Scrioșteanu, a anunțat deschiderea circulației pe pasajul DN3 peste Autostrada Bucureștiului A0, în zona lotului 3 Nord.

Potrivit oficialului, punerea în circulație a pasajului permite continuarea și finalizarea lucrărilor la corpul principal al autostrăzii, în zona intersecției dintre cele două drumuri.

„Sunt pe șantierul Lotului 3 Nord al Autostrăzii Bucureștiului A0, unde tocmai am dat în trafic pasajul DN3 peste A0 eliminând astfel «bariera» în finalizarea lucrărilor la corpul principal al A0 în zona intersecției dintre cele două drumuri”, a transmis Scrioșteanu.

În prezent, circulația pe pasaj se desfășoară pe două benzi. Celelalte două benzi urmează să fie finalizate în câteva zile, după montarea rosturilor de dilatare și a parapetului de siguranță.

Proiectul este cofinanțat din fonduri europene.

Irinel Ionel Scrioșteanu a precizat că lucrările pe lotul 3 al Autostrăzii A0 Nord au ajuns la un stadiu fizic de execuție de peste 98,5%. Constructorul lucrează în prezent la ultimele elemente necesare pentru finalizarea tronsonului și deschiderea circulației.

Potrivit secretarului de stat, mobilizarea constructorului s-a îmbunătățit, ceea ce ar permite deschiderea lotului 3 împreună cu lotul 4 în jurul datei de 20 octombrie.

„Mobilizarea constructorului este îmbunătățită și acest lucru va permite darea în trafic acestui lot împreună cu lotul 4, așa cum am mai anunțat, săptămâna viitoare, în jurul datei de 20 Octombrie”, a transmis oficialul.

Scrioșteanu a precizat că, odată cu deschiderea celor două loturi, șoferii ar urma să poată circula de la Constanța și Craiova până la Bacău folosind doar autostrada.

„Se va putea, astfel, circula de la Constanța și Craiova până la Bacău doar pe autostradă”, a afirmat secretarul de stat.

În celelalte zone ale șantierului, constructorul execută lucrările aflate în etapa finală. Printre acestea se numără montarea ultimelor rosturi de dilatare la pasaje și instalarea parapetelor mediane și marginale în zona pasajelor, a nodurilor rutiere și a acceselor în șantier.

Continuă și realizarea semnalizării rutiere verticale și orizontale pe ultimele sectoare ale tronsonului. În același timp, sunt în curs de finalizare lucrările de montare a panourilor fonoabsorbante.

Constructorul efectuează lucrări și teste la sistemul inteligent de transport (ITS), precum și la sistemul de iluminat.

Potrivit informațiilor transmise de Irinel Ionel Scrioșteanu, pe șantier se desfășoară și alte activități necesare pentru asigurarea siguranței circulației.

Stadiul fizic de execuție al întregului lot a depășit 98,5%.

Separat, Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat progrese pe șantierul lotului 1D Joseni–Ditrău al Autostrăzii Unirii A8. Potrivit companiei, lucrările au avansat susținut și în primele zece zile ale lunii octombrie.

Constructorul român are mobilizați pe șantier peste 300 de muncitori și 245 de utilaje și echipamente.

Activitățile se desfășoară în mai multe puncte ale traseului și includ consolidarea terenului, executarea terasamentelor, realizarea podurilor și pasajelor și lucrări la nodul rutier Joseni.

Sunt executate și lucrări pentru infrastructura inteligentă de transport.

Lotul Joseni–Ditrău face parte din Autostrada A8 Târgu Mureș–Târgu Neamț și are o lungime de 14,4 kilometri.

Proiectul lotului 1D Joseni–Ditrău include realizarea a 18 poduri, pasaje și viaducte. Pe traseu vor fi construite și trei ecoducte, destinate asigurării traversării autostrăzii de către animalele sălbatice.

De asemenea, proiectul prevede realizarea unui nod rutier la Joseni și a unei descărcări provizorii pentru conexiunea cu lotul următor, 2A Ditrău–Grințieș.

Această descărcare provizorie este prevăzută pentru a permite funcționarea independentă a tronsonului.

În prezent, constructorul execută lucrări de nivelare și profilare a terenului de fundare, precum și operațiuni de îmbunătățire a terenului cu material local stabilizat cu liant hidraulic.

În cadrul lucrărilor de terasamente sunt realizate umpluturi cu material corespunzător pe ambele căi ale autostrăzii.

La podețe sunt montate elemente prefabricate, sunt aplicate hidroizolații și se execută lucrări de cofrare și betonare a stratului de protecție.

CNIR a prezentat și stadiul lucrărilor la mai multe structuri de pe traseul lotului Joseni–Ditrău.

La podul peste Pârâul Alb, situat la kilometrul 80+535, sunt executate lucrări de trasare, forare, armare și betonare a piloților pentru pilele 1 și 2.

La podul peste Pârâul Pietrosul, de la kilometrul 81+950, au loc lucrări de cofrare și betonare a radierului culeei, precum și de armare a radierului pilei.

La podul peste râul Mureș, situat la kilometrul 86+760, constructorul execută piloții prin operațiuni de forare, armare și betonare.

Lucrări sunt în desfășurare și la podul peste canal, de la kilometrul 90+375, unde sunt realizate săpături pentru radierul primei culee și operațiuni de spargere a capetelor piloților.

În zona nodului rutier Joseni continuă lucrările la pasajul pentru faună, prin cofrarea, betonarea, armarea și decofrarea elevațiilor culeelor și a zidului întors.

Pentru sistemul inteligent de transport, pe sectorul cuprins între kilometrii 90+000 și 93+000 sunt executate lucrări de turnare a stâlpilor.

CNIR precizează că lucrările de betonare sunt însoțite de prelevarea de probe și efectuarea testelor de control al calității.

Autostrada A8 Târgu Mureș–Târgu Neamț este un proiect de infrastructură destinat conectării Moldovei cu Transilvania și cu rețeaua europeană de transport.

Potrivit CNIR, realizarea autostrăzii urmărește reducerea timpilor de deplasare, stimularea investițiilor și susținerea dezvoltării economice.

Lotul 1D Joseni–Ditrău este primul tronson aflat în execuție din sectorul montan Miercurea Nirajului–Leghin al Autostrăzii A8.