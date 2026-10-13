Trei contracte de aproape 10 milioane de lei pentru Uzina Mecanică Sadu. Cum contribuie acestea la înzestrarea Armatei Române

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a semnat marți, 13 octombrie, trei contracte cu Uzina Mecanică Sadu, în valoare totală de 9,88 milioane de lei. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că acordurile vizează furnizarea de muniție pentru Armata Română și asigurarea activității uzinei. Compania este inclusă și în proiectele de înzestrare derulate prin instrumentul european SAFE. Oficialul a prezentat contractele drept parte a procesului de revitalizare a industriei naționale de apărare.

Ministerul Apărării Naționale a încheiat marți trei noi contracte cu Uzina Mecanică Sadu, prin care urmărește achiziționarea de muniție produsă în România și menținerea activității industriale a companiei, aflată într-un proces de revitalizare. Anunțul a fost făcut de ministrul Radu Miruță, printr-o postare publicată pe Facebook.

Potrivit oficialului, valoarea cumulată a acordurilor este de 9,88 milioane de lei, iar comenzile au două obiective: aprovizionarea Armatei Române cu produse fabricate pe plan intern și asigurarea comenzilor necesare pentru continuarea producției la Sadu.

„În valoare de 9,88 milioane de lei, aceste noi contracte vor asigura două componente importante: înzestrarea Armatei Române cu produse fabricate în România; front de lucru pentru angajații Uzinei Mecanice Sadu, cea care trece printr-un amplu proces de revitalizare”, a transmis Radu Miruță.

Ministrul Apărării a explicat că semnarea contractelor răspunde unei solicitări formulate de angajații uzinei în timpul unei vizite anterioare. Salariații au cerut asigurarea unor comenzi care să permită continuarea activității până la demararea proiectelor finanțate prin instrumentul european SAFE.

„La ultima vizită acolo, angajații m-au rugat un lucru de bun-simț: dați-ne de lucru până când vine SAFE-ul. Azi s-a întâmplat”, a afirmat Miruță.

Uzina Mecanică Sadu figurează printre capacitățile industriale incluse în proiectele asociate instrumentului european SAFE, urmând să participe la producția de muniție destinată noii arme de asalt a Armatei Române. Potrivit ministrului Apărării, această activitate va presupune utilizarea unor linii moderne de fabricație.

Radu Miruță a precizat că includerea uzinei în proiectele SAFE a avut loc în urma deciziilor adoptate la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) și al Parlamentului României.

„Introdusă în SAFE, în urma deciziei CSAT și a Parlamentului României, UM Sadu va produce muniția asociată contractului noii arme de asalt a Armatei Române, cu linii moderne de fabricație”, a precizat ministrul.

Pe lângă proiectele de producție asociate instrumentului SAFE, Uzina Mecanică Sadu face obiectul unui alt acord industrial, care implică participarea companiei americane USBL. Ministrul Apărării a anunțat că a fost încheiat un contract pentru fabricarea unei noi game de muniție pe platforma Sadu 2.

Conform informațiilor prezentate de Radu Miruță, proiectul cu partenerul american se adaugă planurilor de modernizare și dezvoltare a capacităților de producție ale uzinei.

Cele trei contracte semnate marți cu MApN au rolul de a asigura continuitatea activității la Sadu în perioada premergătoare implementării investițiilor și proiectelor de producție prevăzute prin SAFE.

Ministrul Apărării a prezentat noile contracte încheiate cu Uzina Mecanică Sadu în contextul măsurilor de relansare a industriei naționale de apărare. Radu Miruță a susținut că deciziile privind comenzile și investițiile pot contribui la recuperarea capacităților de producție ale unor unități industriale considerate strategice pentru România.

„Da, se poate! Se poate să gândești decizii care să lege lucruri pentru ca fabricile critice pentru România să fie salvate”, a transmis Radu Miruță.

Oficialul a indicat cinci unități industriale despre care afirmă că au beneficiat de măsuri de revitalizare într-un interval mai mic de un an. Pe lângă Uzina Mecanică Sadu, ministrul a menționat Șantierul Naval Mangalia, Fabrica de Arme Cugir, Pirochim Victoria și platforma industrială de la Mediaș.

Radu Miruță a criticat modul în care au fost administrate aceste capacități industriale în ultimele trei decenii, susținând că degradarea infrastructurii și lipsa investițiilor au afectat dezvoltarea producției.