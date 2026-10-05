MApN îi cheamă pe rezerviști la mobilizare. Ce trebuie să știe cei care primesc ordinul

Aproximativ 10.000 de rezerviști din București și Ilfov sunt chemați să participe la exercițiul MOBEX 2026, care se desfășoară până pe 12 octombrie. După prezentarea la unitățile militare la care au fost repartizați, aceștia vor fi identificați, echipați și vor participa la activități de instruire. Programul include și ședințe de tragere cu muniție de război, iar pregătirea durează o singură zi pentru fiecare rezervist.

Rezerviștii chemați la MOBEX 2026 vor parcurge mai multe etape după prezentarea la unitățile militare la care au fost repartizați. Aproximativ 10.000 de persoane din București și Ilfov sunt vizate de exercițiul organizat de Armată.

Odată ajunși în unități, rezerviștii vor fi identificați și vor primi echipamentul necesar, după care vor relua activitățile de instrucție militară. Programul prevede inclusiv participarea la ședințe de tragere cu muniție de război.

Fiecare rezervist va participa la aceste activități timp de o singură zi.

Rezerva pe care Armata se bazează în eventualitatea unui război are în prezent o medie de vârstă care se apropie de 50 de ani. Pentru întinerirea acesteia, autoritățile au conceput un program destinat tinerilor care vor să urmeze voluntar o perioadă de pregătire militară.

Programul prevede patru luni de instruire, iar participanții ar urma să primească 20.000 de lei. Punerea în aplicare a măsurii este însă blocată, situație pusă de un general al Armatei Române pe seama crizei guvernamentale și a lipsei actelor juridice necesare.

Generalul-maior Mircea Gologan, conducătorul exercițiului MOBEX 2026, a explicat motivul pentru care programul nu a putut fi lansat.

„Programul de soldați gradați voluntari în termen, și anume pregătirea de bază de patru luni de zile, în acest moment nu a putut fi inițiat datorită inabilității Guvernului de a adopta actele juridice subsecvente legii cinci din 2026″, a declarat general maior Mircea Gologan, conducătorul exerciţiului Mobex 2026.

Ministerul Apărării încearcă să limiteze și răspândirea informațiilor false referitoare la mobilizarea rezerviștilor, după experiențele înregistrate în timpul exercițiilor desfășurate în anii anteriori. Ordinele de chemare transmise atunci au fost asociate pe rețelele sociale cu teorii potrivit cărora România s-ar pregăti de război.

Pentru MOBEX 2026, MApN a început din timp o campanie de informare, cu scopul de a explica natura exercițiului și motivele pentru care rezerviștii sunt chemați la unitățile militare.

Conducerea exercițiului precizează că activitățile programate în București și Ilfov fac parte din seria periodică de exerciții de acest tip și nu au fost declanșate de contextul de securitate din estul țării. Bucureștiul nu a mai fost inclus în ultimii ani într-un asemenea exercițiu, iar amploarea Capitalei presupune mobilizarea unui număr ridicat de persoane și structuri.

„Nu are absolut nicio legătură cu situația geostrategică din estul României. Ele se desfășoară cu o periodicitate undeva la cinci-6 ani. Menționez că, într-adevăr, Bucureștiul, în ultimii ani nu a fost antrenat în aceste exerciții. Trebuie să ne gândim la amploarea Capitalei, la numărul mare de locuitori și la numărul mare de indicative care sunt dislocate aici”, a afirmat Băltătescu Mihai, directorul exerciţiului Mobex 2026.

MOBEX 2026 se desfășoară până pe 12 octombrie.