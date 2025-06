„Acum 7 ani am făcut prima livrare către primul partener de retail și către primul client. Orice antreprenor are o listă lungă de provocări. Cred că este foarte greu în zilele noastre ca un brand să rămână autentic. Să-și păstreze firul roșu al valorilor. Sub presiunea clienților, a costurilor, a taxelor, a influencerilor, a trendurilor de pe TikTok, este foarte ușor să crezi că succesul vine rapid și ajungi să te pierzi. Eu știu că în fiecare zi colegii mei pun în sticle și borcane lapte bun de la ferma noastră și spun povestea adevărată”, a explicat Mădălina Cocan pe scena Galei Capital.

Creștere sustenabilă a afacerii

Mădălina Cocan este fondatoarea brandului „Lăptăria cu Caimac”, o companie care se ocupă cu producția și vânzarea de produse lactate. În cei șapte ani de existență pe piață, antreprenoarea a muncit pentru ca afacerea pe care o deține să crească constant și sustenabil. Rezultatul acțiunilor sale poate fi observat la nivelul datelor financiare. Compania listată la Bursa de Valori București pe piața AeRO a încheiat anul 2024 cu vânzări de 89,2 milioane de lei, în creștere cu 12 % comparativ cu 2023.

Antreprenoarea spune că cel mai mare succes din cariera sa este chiar construcția brandului „Lăptăria cu Caimac”. Afacerea s-a evidențiat prin respectarea unor valori clare, atenție la detalii și punerea pe primul plan a nevoilor consumatorilor. „Pornind de la zero absolut, într-o categorie cu mulți jucători – unii foarte mari, cu branduri naționale sau internaționale consacrate – nu pot decât să fiu deosebit de mândră. Un brand tânăr, gândit și produs 100% în România, și-a făcut loc în preferințele consumatorilor. Nu am avut bugete mari pentru a crește brandul – și nici acum nu avem, de altfel. Așa că acest lucru ne obligă să respectăm fără nicio abatere valorile brandului. Să ne asigurăm că sunt mereu aliniate cu cele ale publicului țintă”, a explicat Mădălina Cocan.

„Muncă cât cuprinde și pasiune după gust”

Anul trecut a adus în prim plan o lansare a unei noi linii de producție: produse fără lactoză, fiind extins publicul țintă al business-ului. În plus, produsele „Lăptăria cu Caimac” au ajuns în 2024 în peste 300 de magazine noi. Anul 2025 se anunță a fi unul la fel de plin, cu proiecte în desfășurare și inițiative importante. „Avem proiecte interesante pentru Lăptăria cu Caimac. Sper ca anul acesta să fie unul de cotitură, în sens pozitiv, și să intrăm într-o etapă de consolidare. Continuăm să dezvoltăm gama de produse, dar avem în plan și proiecte legate de mediu și sustenabilitate. Muncesc pentru ca brandul să devină un etalon de sustenabilitate în industrie și să aibă impact regional, cu prezență în mai multe piețe”, a precizat antreprenoarea.

Mădălina Cocan a precizat că rețeta succesului în cazul companiei sale este una clară: multă muncă și un strop de pasiune. „Așa cum multe dintre gospodine au rețete de la mame cu „făină – cât cuprinde” și „sare – după gust”, așa e și la noi: muncă – cât cuprinde, pasiune – după gust. Tot ce facem, tot ce comunicăm și tot ce se întâmplă în fabrică respectă aceleași principii și valori. Să spunem exact ce facem și să facem ceea ce spunem. În viitor, văd organizația crescând, dar păstrându-și valorile. Mă văd făcând parte din ea, într-un rol de suport strategic. Îmi doresc ca organizația să evolueze independent de mine. Astfel încât, echipa să poată crește în roluri de management”, a afirmat aceasta.

Provocări și viziune

Antreprenoarea a povestit că cel mai provocator moment din cariera sa a fost trecerea de la poziția de angajat la cea de angajator. „Nu am întâlnit pe cineva care să fi trecut prin ambele etape. Să mă poată ghida în această tranziție. Așa că mi-a fost destul de dificil. Nu știam cum să gestionez presiunea și gradul mare de responsabilitate pe care îl simțeam pe umerii mei, și m-a afectat. Cu timpul, am avut norocul să fiu înconjurată de oameni excepționali. M-au susținut, m-au ascultat, m-au încurajat și m-au ridicat. Cel mai important, am învățat să împart responsabilitatea. Astfel, a devenit mai ușor de dus”, a adăugat Mădălina Cocan.

Gala Capital „Femei de Succes”

Gala Capital Femei de succes este un proiect al revistei Capital. Acesta recunoaște meritele și implicarea femeilor în dezvoltarea mediului economic și social din România.

În cadrul Galei Capital Femei de Succes 2025, a fost lansată și revista Capital Top 100 Femei de Succes, ediția 2025. Revista este disponibilă la toate punctele de difuzare a presei și online, pe site-ul edituradecarte.ro.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul: Catena, Case Sustenabile, Philip Morris România, Nescafe, Kandia, PATIO Bistro Café Bakery, Magnolia, Editura de carte, Galeria Romană, REWIRE Interior Design și Club ONE. Parteneri media: www.evz.ro, www.doctorulzilei.ro, www.evenimentulistoric.ro.