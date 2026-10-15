Piața obligațiunilor municipale din România are potențial de creștere. Alba Iulia a listat o nouă emisiune de 30 de milioane de euro

Piața obligațiunilor municipale din România are un potențial ridicat de dezvoltare, în condițiile în care valoarea obligațiunilor locale aflate în circulație este de aproximativ două miliarde de lei. Cosmin Păunescu, șeful Serviciului Autorizare OPC și Supraveghere din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), a evidențiat posibilitățile de creștere ale acestei piețe, joi, la Bursa de Valori București (BVB), cu prilejul listării unei noi emisiuni de obligațiuni municipale a Primăriei Alba Iulia.

Potrivit reprezentantului ASF, piața obligațiunilor locale are în prezent un sold relativ redus, de aproximativ două miliarde de lei. În plus, investițiile totale ale fondurilor deschise de investiții în acest segment se ridică la numai 125 de milioane de lei, ceea ce reprezintă aproximativ 5% din valoarea obligațiunilor locale aflate în circulație.

Aceste cifre indică existența unor oportunități de dezvoltare atât pentru autoritățile locale care emit obligațiuni, cât și pentru investitorii interesați de acest tip de instrumente financiare.

Obligațiunile reprezintă un instrument flexibil de finanțare pentru autoritățile locale, deoarece permit stabilirea unor scadențe mai îndelungate decât în cazul împrumuturilor bancare obișnuite.

Cosmin Păunescu a explicat că obligațiunile sunt utilizate de autoritățile publice centrale și locale pentru a-și asigura finanțarea. Unul dintre principalele avantaje ale acestora constă în posibilitatea structurării maturităților în funcție de necesitățile emitentului, inclusiv prin stabilirea unor termene mai lungi de rambursare decât cele asociate unui împrumut bancar obișnuit.

Totodată, obligațiunile oferă acces la o gamă largă de potențiali investitori. Acest lucru le transformă într-un instrument util atât pentru finanțarea autorităților locale, cât și pentru diversificarea portofoliilor investitorilor.

Reprezentantul ASF a subliniat că obligațiunile municipale sunt utilizate pe scară largă în alte state, în special în Statele Unite și în țările nordice.

„Ca nivel al pieţei, vorbim de un sold destul de redus, de două miliarde de lei, cred, al obligaţiunilor locale. Avem foarte mult loc de dezvoltare. Vorbim de investiţii totale ale fondurilor deschise de investiţii, de exemplu, de doar 125 de milioane de lei, deci o finanţare de doar 5% din această sumă. Este, aşadar, loc de creştere şi pentru emitenţi, şi pentru investitori”, a declarat Cosmin Păunescu.

În Statele Unite, piața obligațiunilor municipale are o dezvoltare importantă, într-un sistem de organizare diferit, specific unui stat federal.

În Uniunea Europeană, piața finanțării autorităților locale este eterogenă, însă utilizarea obligațiunilor municipale nu reprezintă o noutate. Țările nordice oferă exemple de state în care datoria locală deține o pondere semnificativă în datoria publică totală, ajungând până la 40%.

În aceste țări, finanțarea autorităților locale nu se bazează exclusiv pe mecanisme de garantare, fiind utilizată și finanțarea directă a municipalităților.

Exemplele internaționale evidențiază posibilitățile de utilizare a obligațiunilor municipale ca instrument de finanțare pentru administrațiile locale.

Noua emisiune de obligațiuni a municipiului Alba Iulia a fost prezentată de reprezentantul ASF drept un exemplu relevant pentru potențialul pieței. Emisiunea a fost suprasubscrisă de 2,5 ori, într-o perioadă caracterizată de tensiuni pe piețele financiare internaționale.

Interesul investitorilor a fost asociat de Cosmin Păunescu cu încrederea în administrația locală, construită prin transparență și seriozitate, nu doar prin intermediul unui rating.

Alba Iulia se află la cea de-a șaptea emisiune de obligațiuni, iar municipalitatea a demonstrat seriozitate în rambursarea obligațiilor către investitori și transparență în activitatea sa. Rezultatele orașului sunt vizibile de mulți ani, potrivit reprezentantului ASF.

„Exemplul Alba Iulia este remarcabil. O suprasubscriere de 2,5 ori, într-o perioadă destul de tensionată, să fim corecţi, la nivelul pieţelor financiare internaţionale este un vot de încredere. Încrederea nu vine doar printr-un rating, o simplă măsură matematică, încrederea vine din transparenţă şi seriozitate. Alba Iulia se află la a şaptea emisiune, Alba Iulia a dat dovadă de seriozitate în rambursarea obligaţiilor către investitori, a dat dovadă de transparenţă, iar rezultatele acestui oraş sunt vizibile pentru noi toţi de foarte mulţi ani”, a susţinut Cosmin Păunescu.

Noua emisiune de obligațiuni municipale a Primăriei Alba Iulia, în valoare de 30 de milioane de euro, a fost listată joi pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București.

Titlurile au o dobândă variabilă, calculată în funcție de EURIBOR la șase luni, la care se adaugă 2,50 puncte procentuale. Obligațiunile vor ajunge la maturitate în septembrie 2036.

Aceasta este cea de-a șaptea emisiune de obligațiuni listată de Primăria Alba Iulia la BVB. Municipalitatea are o tradiție de peste două decenii pe piața obligațiunilor. Noile titluri vor fi tranzacționate la Bursa de Valori București sub simbolul bursier ALB36E.