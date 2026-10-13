Autostrada Transilvania (A3), un nou sector va fi gata în 2026. A început asfaltarea celui mai lung viaduct de autostradă din România
SURSA FOTO: Topo Terra - Viaduct pe Autostrada Transilvaniei (A3)
Lucrările pe șantierul Nădășelu – Zimbor de pe Autostrada Transilvania (A3) au intrat într-o etapă decisivă, constructorul turc începând asfaltarea pe viaductul de 2 kilometri de la Mihăiești, cel mai lung din România. Cu un stadiu fizic ce depășește 99% pe unul dintre tronsoane, autoritățile mențin obiectivul de a deschide traficul până la finalul anului 2026.
Lucrările pe Autostrada Transilvania (A3): constructorii au început asfaltarea pe cel mai lung viaduct din România
Lucrările pe șantierul celor 30 de kilometri din Autostrada Transilvania (A3), între Nădășelu și Zimbor, avansează într-un ritm susținut.
Pe lotul de 25 de kilometri gestionat de constructorul român, stadiul fizic al proiectului a depășit pragul de 99%, anunță Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
Totodată, pe al doilea contract, care include marile structuri de la Nădășelu și Mihăiești, progresul fizic a trecut deja de 85%.
Antreprenorul turc toarnă primul strat de asfalt la Mihăiești
Un moment crucial pe lotul Cluj – Zalău îl reprezintă începerea asfaltării pe viaductul de 2 kilometri de la Mihăiești, considerat cel mai lung pod de autostradă din țară.
Echipa de pe șantier a finalizat deja turnarea plăcii de beton și montarea parapetului de protecție, iar hidroizolația este aproape gata pe prima cale de rulare.
În paralel, la viaductul spectaculos de la Nădășelu se turnează placa de beton și se montează bordurile, fiind deja încheiată secțiunea în consolă construită deasupra cimitirului din localitate.
Echipele de muncitori execută ultimele finisaje pe traseu
Pe segmentul principal, constructorul român își concentrează resursele pe finisajele finale. Se lucrează la spațiile de servicii, la înierbarea debleelor pentru stabilizarea taluzurilor, la montarea gardurilor de protecție și la finalizarea pasajelor peste autostradă.
Reprezentantul Ministerului Transporturilor arată că proiectul intră în linie dreaptă, după ce a fost marcat de întârzieri din cauza rezilierilor anterioare și a alunecărilor de teren severe.
Circulația se va deschide integral până la finalul anului 2026
Obiectivul autorităților este deschiderea traficului pe întregul sector Nădășelu – Zimbor până la sfârșitul anului 2026.
Alături de cei 12 kilometri dintre Zimbor și Poarta Sălajului, inaugurați în luna august, noul tronson va asigura o legătură continuă de autostradă de la Zalău spre Cluj-Napoca, Oradea, Târgu Mureș, Alba Iulia și Sibiu, conectând rapid regiunea de nord-vest cu restul țării.
Postarea integrală a lui Horațiu Cosma
„🚧 AUTOSTRADA TRANSILVANIA A3: ASFALTARE PE CEL MAI LUNG VIADUCT DE AUTOSTRADĂ DIN ROMÂNIA!
Vești bune de pe șantierul celor 30 de kilometri dintre Nădășelu și Zimbor, pe Autostrada Transilvania, între Cluj și Zalău. Lucrările avansează foarte bine. Stadiul fizic pe cei 25 de kilometri executați de constructorul român a depășit 99%, iar pe al doilea contract ce include mega-podurile Nădășelu și Mihăiești am depășit 85%.
📍 La Mihăiești, pe viaductul de 2 kilometri, constructorul turc a început așternerea primului strat de asfalt!
Au fost finalizate turnarea plăcii de beton și montarea parapetului, iar hidroizolația este aproape gata pe una dintre căile podului. Constructorul a trecut la următoarea etapă, asfaltul, un pas decisiv spre finalizarea acestei structuri impresionante.
Avansează bine și lucrările la celălalt viaduct spectaculos, cel de la Nădășelu. Se toarnă placa de beton, se montează bordurile laterale, iar secțiunea construită în consolă deasupra cimitirului din Nădășelu a fost finalizată.
🚜 Între timp, constructorul român se concentrează pe ultimele lucrări la spațiile de servicii, înierbarea debleelor, gardurile de protecție și pasajele care supratraversează autostrada.
🤝 La Ministerul Transporturilor facem toate eforturile pentru a finaliza acest proiect, întârziat de-a lungul anilor de rezilieri de contracte și de alunecări de teren în dealurile instabile ale Transilvaniei.
🎯 Obiectivul este să deschidem circulația pe întregul sector Nădășelu – Zimbor până la finalul anului 2026.
Împreună cu cei 12 kilometri dintre Zimbor și Poarta Sălajului, deschiși în august, vom avea astfel o legătură continuă pe autostradă de lângă Zalău până la Cluj, Oradea, Târgu Mureș, Alba Iulia și Sibiu.
🇷🇴 Pentru oamenii din nord-vestul țării, este un obiectiv așteptat de prea mulți ani. Pentru România, este un pas important spre o țară mai bine conectată, mai competitivă și cu mai multe oportunități de dezvoltare”, este postarea făcută de Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.
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După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
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