Autostrada Transilvania (A3), un nou sector va fi gata în 2026. A început asfaltarea celui mai lung viaduct de autostradă din România

Lucrările pe șantierul Nădășelu – Zimbor de pe Autostrada Transilvania (A3) au intrat într-o etapă decisivă, constructorul turc începând asfaltarea pe viaductul de 2 kilometri de la Mihăiești, cel mai lung din România. Cu un stadiu fizic ce depășește 99% pe unul dintre tronsoane, autoritățile mențin obiectivul de a deschide traficul până la finalul anului 2026.

Lucrările pe șantierul celor 30 de kilometri din Autostrada Transilvania (A3), între Nădășelu și Zimbor, avansează într-un ritm susținut.

Pe lotul de 25 de kilometri gestionat de constructorul român, stadiul fizic al proiectului a depășit pragul de 99%, anunță Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Totodată, pe al doilea contract, care include marile structuri de la Nădășelu și Mihăiești, progresul fizic a trecut deja de 85%.

Un moment crucial pe lotul Cluj – Zalău îl reprezintă începerea asfaltării pe viaductul de 2 kilometri de la Mihăiești, considerat cel mai lung pod de autostradă din țară.

Echipa de pe șantier a finalizat deja turnarea plăcii de beton și montarea parapetului de protecție, iar hidroizolația este aproape gata pe prima cale de rulare.

În paralel, la viaductul spectaculos de la Nădășelu se turnează placa de beton și se montează bordurile, fiind deja încheiată secțiunea în consolă construită deasupra cimitirului din localitate.

Pe segmentul principal, constructorul român își concentrează resursele pe finisajele finale. Se lucrează la spațiile de servicii, la înierbarea debleelor pentru stabilizarea taluzurilor, la montarea gardurilor de protecție și la finalizarea pasajelor peste autostradă.

Reprezentantul Ministerului Transporturilor arată că proiectul intră în linie dreaptă, după ce a fost marcat de întârzieri din cauza rezilierilor anterioare și a alunecărilor de teren severe.

Obiectivul autorităților este deschiderea traficului pe întregul sector Nădășelu – Zimbor până la sfârșitul anului 2026.

Alături de cei 12 kilometri dintre Zimbor și Poarta Sălajului, inaugurați în luna august, noul tronson va asigura o legătură continuă de autostradă de la Zalău spre Cluj-Napoca, Oradea, Târgu Mureș, Alba Iulia și Sibiu, conectând rapid regiunea de nord-vest cu restul țării.