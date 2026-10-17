Mașină de lux de 70.000 de euro, căutată de autoritățile suedeze, descoperită în Portul Constanța. Autoturismul urma să fie exportat în Georgia

Un autoturism de lux, în valoare de 70.000 de euro, căutat de autoritățile din Suedia în vederea confiscării, a fost descoperit de polițiștii de frontieră constănțeni în semiremorca unui ansamblu rutier condus de un cetățean uzbek. Potrivit informațiilor transmise sâmbătă de Poliția de Frontieră, mașina a fost identificată în Portul Constanța și urma să fie exportată în Georgia.

La data de 16 octombrie 2026, polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanța Sud – Agigea au efectuat un control asupra unui ansamblu rutier condus de un cetățean uzbek.

În timpul verificărilor, polițiștii au identificat în semiremorca vehiculului un autoturism de lux semnalat de autoritățile suedeze ca fiind căutat pentru confiscare.

Suspiciunile au fost confirmate în urma verificării documentelor prezentate și a seriei de șasiu a autoturismului. Astfel, polițiștii de frontieră au stabilit că vehiculul figura în evidențele autorităților din Suedia ca bun căutat în vederea confiscării.

„Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit, în Portul Constanța, un autoturism de lux semnalat ca fiind căutat de autoritățile din Suedia. În data de 16.10.2026, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanța Sud – Agigea au efectuat controlul asupra unui ansamblu rutier, condus de un cetățean uzbek. În semiremorcă, colegii noștri au identificat un autoturism”, a informat Poliția de Frontieră.

Potrivit Poliției de Frontieră, autoturismul, evaluat la 70.000 de euro, urma să fie încărcat pe o navă de tip RO-RO pentru a fi transportat în Georgia.

Navele de tip RO-RO sunt utilizate pentru transportul internațional de mărfuri și permit încărcarea și descărcarea vehiculelor prin intermediul unor rampe sau șine speciale.

Mașina a fost descoperită înainte de a fi încărcată pe navă și de a fi exportată către destinația prevăzută.

În urma identificării autoturismului căutat de autoritățile suedeze, polițiștii de frontieră au dispus indisponibilizarea acestuia pentru continuarea cercetărilor. Totodată, în acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care autoturismul de lux, în valoare de 70.000 de euro, a ajuns în Portul Constanța și urma să fie exportat în Georgia, deși era semnalat de autoritățile din Suedia ca bun căutat pentru confiscare.