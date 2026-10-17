Preț carburanți sâmbătă, 17 octombrie. Cât costă benzina și motorina în weekend. Cele mai mici tarife

Preț carburanți sâmbătă, 17 octombrie. Prețurile carburanților din România continuă să reprezinte o cheltuială importantă pentru șoferi, în special pentru cei care utilizează zilnic autoturismul. Potrivit datelor publicate de platforma Peco Online pentru 17 octombrie 2026, cea mai ieftină benzină din țară costă 9,89 lei pe litru, în timp ce motorina poate fi cumpărată la un preț minim de 10,69 lei pe litru. În cele mai mari cinci orașe din România, prețurile minime la benzină sunt identice, însă există diferențe în cazul motorinei și al GPL-ului.

Conform informațiilor prezentate de platforma Peco Online pentru data de 17 octombrie 2026, cel mai mic preț la benzină înregistrat la nivel național este de 9,89 lei pe litru.

Acest tarif este disponibil la stația de alimentare Petrolium din municipiul Reghin, județul Mureș. Benzinăria se află pe strada Pandurilor, la numărul 156.

În comparație cu prețul minim de 10,06 lei pe litru înregistrat în cele mai mari cinci orașe din România, benzina comercializată la stația din Reghin este mai ieftină cu 0,17 lei pe litru.

Datele arată că prețurile carburanților pot varia de la o localitate la alta, inclusiv în cazul celor mai mici tarife disponibile la stațiile de alimentare.

În cazul motorinei, cel mai mic preț raportat de platformă în ziua de 17 octombrie este de 10,69 lei pe litru. Acest tarif este disponibil tot la stația Petrolium din Reghin, județul Mureș, situată pe strada Pandurilor, numărul 156.

Comparativ cu cele mai mici prețuri înregistrate în București, unde motorina costă minimum 10,86 lei pe litru, diferența este de 0,17 lei pentru fiecare litru.

În același timp, motorina rămâne mai scumpă decât benzina la stația din Reghin. Diferența dintre cele două tipuri de carburant este de 0,80 lei pe litru.

Platforma a prezentat și cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în principalele cinci orașe din România, selectate în funcție de numărul de locuitori.

Datele pentru 17 octombrie indică un preț minim identic pentru benzină în toate cele cinci municipii analizate, respectiv 10,06 lei pe litru. În schimb, motorina și GPL-ul prezintă diferențe în funcție de oraș.

În București, cea mai ieftină benzină costă 10,06 lei pe litru, iar motorina poate fi cumpărată cu minimum 10,86 lei pe litru. Cel mai mic preț pentru GPL este de 4,64 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, prețul minim al benzinei este de 10,06 lei pe litru. Motorina costă minimum 10,84 lei pe litru, în timp ce GPL-ul este disponibil de la 4,69 lei pe litru.

În Timișoara, benzina poate fi cumpărată cu minimum 10,06 lei pe litru, iar motorina are un preț minim de 10,83 lei pe litru. Pentru GPL, cel mai mic tarif raportat este de 4,71 lei pe litru.

În Iași, cea mai ieftină benzină costă 10,06 lei pe litru, iar motorina are un preț minim de 10,86 lei pe litru. GPL-ul poate fi cumpărat cu minimum 4,71 lei pe litru.

În Constanța, benzina este disponibilă de la 10,06 lei pe litru, iar motorina costă minimum 10,86 lei pe litru. Cel mai mic preț pentru GPL este de 4,69 lei pe litru.

Prin urmare, dintre cele cinci orașe analizate, Timișoara înregistrează cel mai mic preț la motorină, în timp ce Bucureștiul are cel mai mic tarif pentru GPL.

În ceea ce privește gazul petrolier lichefiat, datele publicate pentru 17 octombrie arată că Bucureștiul are cel mai mic preț dintre cele cinci municipii analizate. În Capitală, GPL-ul poate fi cumpărat cu minimum 4,64 lei pe litru.

Pe următoarele poziții se află Cluj-Napoca și Constanța, unde cel mai mic preț este de 4,69 lei pe litru. În Timișoara și Iași, GPL-ul costă minimum 4,71 lei pe litru. Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare tarif este de 0,07 lei pe litru.

Oraș Benzină (lei/litru) Motorină (lei/litru) GPL (lei/litru) București 10,06 10,86 4,64 Cluj-Napoca 10,06 10,84 4,69 Timișoara 10,06 10,83 4,71 Iași 10,06 10,86 4,71 Constanța 10,06 10,86 4,69

Informațiile publicate de platformă pentru ziua de 17 octombrie evidențiază diferențe între prețurile minime înregistrate la nivel național și cele disponibile în principalele orașe.

În cazul benzinei, cel mai mic tarif raportat în România este de 9,89 lei pe litru, în Reghin, în timp ce în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța prețul minim este de 10,06 lei pe litru.

Pentru motorină, prețul minim național este de 10,69 lei pe litru, tot în Reghin. În cele cinci orașe analizate, cele mai mici tarife sunt cuprinse între 10,83 și 10,86 lei pe litru. În ceea ce privește GPL-ul, prețurile minime din cele cinci municipii variază între 4,64 și 4,71 lei pe litru.

Aceste diferențe arată că alegerea stației de alimentare poate influența costul final suportat de șoferi, chiar și atunci când variațiile de preț sunt relativ reduse.