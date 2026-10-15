Prețuri carburanți joi, 15 octombrie. Cât plătesc șoferii pentru un litru de benzină sau motorină. Cele mai mici tarife

Prețuri carburanți joi, 15 octombrie. Prețurile carburanților din România au rămas neschimbate joi, 15 octombrie 2026, comparativ cu ziua precedentă. Potrivit datelor publicate de platforma PretCarburant, benzina standard are un preț mediu național de 10,14 lei pe litru, în timp ce motorina standard costă, în medie, 10,90 lei pe litru. În cazul GPL, media națională este de 4,71 lei pe litru.

Deși nu au fost înregistrate modificări față de miercuri, 14 octombrie, prețurile carburanților sunt considerabil mai mari decât cele de la sfârșitul lunii iunie. Benzina standard s-a scumpit cu 17,1%, iar motorina standard cu 18,2%. GPL a înregistrat o creștere mai redusă, de 3,5%.

Conform informațiilor centralizate de platforma PretCarburant, prețul mediu al benzinei standard este de 10,14 lei pe litru, calculat pe baza datelor din 1.353 de stații de alimentare. La nivel național, prețurile pentru acest carburant sunt cuprinse între 10,09 și 10,18 lei pe litru.

Comparativ cu ziua precedentă, prețul mediu al benzinei standard nu a înregistrat nicio modificare, variația fiind de 0%. În schimb, față de 30 iunie 2026, benzina este mai scumpă cu 148 de bani pe litru, echivalentul unei creșteri de 17,1%.

În cazul motorinei standard, media națională este de 10,90 lei pe litru. Datele provin tot din 1.353 de stații de alimentare, unde prețurile variază între 10,83 și 10,96 lei pe litru.

Motorina nu s-a scumpit și nici nu s-a ieftinit față de miercuri, 14 octombrie, variația zilnică fiind de 0%. Comparativ cu 30 iunie, însă, prețul mediu a crescut cu 168 de bani pe litru, respectiv cu 18,2%.

Pentru GPL, platforma PretCarburant a analizat prețurile din 324 de stații. Media națională este de 4,71 lei pe litru, în timp ce valorile înregistrate la pompă sunt cuprinse între 4,59 și 4,99 lei pe litru.

Și în acest caz, prețul mediu a rămas neschimbat față de ziua precedentă. Raportat la 30 iunie, GPL s-a scumpit cu 16 bani pe litru, ceea ce reprezintă o creștere de 3,5%.

Cele mai mici prețuri la carburanți înregistrate joi, 15 octombrie, sunt disponibile în stații de alimentare din Arad și Onești. Pentru benzina standard, cel mai mic preț identificat la nivel național este de 10,09 lei pe litru. Acesta este practicat de o stație Socar din Arad.

Tot în Arad, la o stație Socar, se găsește și cea mai ieftină motorină standard din datele analizate. Prețul este de 10,83 lei pe litru, sub media națională de 10,90 lei. În ceea ce privește GPL, cel mai mic preț este de 4,59 lei pe litru. Acesta a fost identificat la o stație Mol din Onești, județul Bacău.

Diferențele dintre prețurile minime și cele maxime arată că tarifele practicate de stațiile de alimentare nu sunt identice la nivel național. Pentru benzina standard, diferența dintre cele două extreme este de 9 bani pe litru, iar pentru motorina standard ajunge la 13 bani pe litru. În cazul GPL, diferența este mai mare, de 40 de bani pe litru, între prețul minim de 4,59 lei și cel maxim de 4,99 lei.

Datele publicate pentru joi, 15 octombrie, evidențiază diferențe reduse între prețurile medii ale benzinei și motorinei din marile orașe ale României.

În București, benzina standard costă, în medie, 10,14 lei pe litru, iar motorina standard are un preț mediu de 10,90 lei pe litru. Ambele valori sunt identice cu mediile naționale.

În Cluj-Napoca, benzina standard are un preț mediu de 10,15 lei pe litru, iar motorina standard costă 10,91 lei pe litru. Aceleași valori sunt înregistrate și în Timișoara.

La Iași, prețul mediu al benzinei standard este de 10,14 lei pe litru, în timp ce motorina standard costă, în medie, 10,90 lei pe litru.

În Constanța, șoferii plătesc, în medie, 10,15 lei pentru un litru de benzină standard și 10,91 lei pentru un litru de motorină standard.

Pentru Brașov, datele indică un preț mediu de 10,14 lei pe litru la benzină și 10,90 lei pe litru la motorină.

Aceleași medii sunt raportate și în Craiova, unde benzina standard costă 10,14 lei pe litru, iar motorina standard ajunge la 10,90 lei pe litru.

În Oradea, benzina standard are un preț mediu de 10,15 lei pe litru, iar motorina standard costă 10,91 lei pe litru.

La nivel județean, datele înregistrate de platformă indică diferențe între prețurile medii ale carburanților. Pentru benzina standard, cea mai mică medie județeană este înregistrată în Gorj, unde litrul costă 10,12 lei. La polul opus se află județul Ilfov, cu un preț mediu de 10,15 lei pe litru.

Diferența dintre cele două medii județene este de 3 bani pe litru. În cazul motorinei standard, județul Sălaj înregistrează cel mai mic preț mediu, de 10,88 lei pe litru.

Cea mai mare medie județeană pentru motorină este raportată în Ilfov, unde litrul costă 10,91 lei. Și în acest caz, diferența dintre cele două extreme este de 3 bani pe litru.

Prin urmare, Ilfov se află pe primul loc în ceea ce privește cele mai ridicate medii județene, atât pentru benzina standard, cât și pentru motorina standard.

Evoluția prețurilor carburanților este însoțită de modificări ale cotațiilor internaționale ale petrolului. Petrolul Brent a fost cotat la 105,87 dolari pe baril în data de 14 octombrie 2026. Valoarea corespunde contractului pentru livrare în decembrie 2026.

Comparativ cu cotația precedentă, prețul petrolului Brent a crescut cu 0,18 dolari pe baril. Raportat la 30 iunie 2026, creșterea indicată este de 52,4%. La data respectivă, cotația de referință era de 73,38 dolari pe baril.

Procentul de 52,4% este calculat pe baza seriei contractului din față, înlănțuită peste schimbările de contract, pentru a permite urmărirea evoluției cotației în perioada analizată.

În același interval, scumpirile înregistrate la pompă au fost de 17,1% pentru benzina standard, 18,2% pentru motorina standard și 3,5% pentru GPL.

Prețurile prezentate de platformă reprezintă valori orientative, calculate pe baza informațiilor disponibile pentru stațiile de alimentare analizate. Tarifele pot varia în funcție de stație, localitate, județ și momentul actualizării datelor. De asemenea, mediile naționale și locale nu reprezintă în mod obligatoriu prețurile practicate de fiecare benzinărie.

Din acest motiv, șoferii ar trebui să verifice prețul afișat la pompă înainte de alimentare, în special în perioadele în care tarifele carburanților înregistrează modificări frecvente.