Plafonarea adaosului comercial la motorină, blocată înainte de votul final. Transportatorii avertizează că prețurile vor continua să pună presiune pe economie

Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) critică retragerea de la votul final a proiectului legislativ care prevede extinderea plafonării adaosului comercial la motorină, inclusiv pentru rafinării și importatori. Organizația avertizează că întârzierea adoptării măsurii menține presiunea asupra costurilor de transport, producție și distribuție, cu efecte asupra prețurilor plătite de consumatori. Transportatorii solicită Camerei Deputaților să reintroducă urgent proiectul pe ordinea de zi și să prelungească măsurile aferente situației de criză petrolieră până la 31 martie 2027.

Federația Operatorilor Români de Transport, organizație membră IMM ROMÂNIA, și-a exprimat îngrijorarea față de retragerea proiectului legislativ de pe ordinea de zi a votului final din ședința de miercuri, 14 octombrie, a Camerei Deputaților.

Inițiativa prevede extinderea plafonării adaosului comercial la motorină pe întregul lanț de aprovizionare, inclusiv la nivelul rafinăriilor și importatorilor.

Proiectul include și prelungirea situației de criză petrolieră până la 31 martie 2027.

Potrivit FORT, inițiativa primise rapoarte favorabile în comisiile parlamentare, motiv pentru care retragerea sa de la votul final provoacă nemulțumire în rândul transportatorilor.

Organizația solicită conducerii Camerei Deputaților și liderilor grupurilor parlamentare să reintroducă proiectul pe ordinea de zi și să îl supună votului cât mai repede.

FORT susține că mecanismul de plafonare a adaosului comercial la motorină a fost promovat inițial la solicitarea federației, prin demersurile adresate Guvernului.

Aceste solicitări au contribuit, potrivit organizației, la adoptarea primei ordonanțe de urgență privind limitarea adaosurilor comerciale în sectorul carburanților.

Federația arată însă că reglementarea inițială nu a inclus toate verigile lanțului economic.

Rafinăriile și importatorii au fost exceptați, situație considerată de transportatori o eroare legislativă care a redus eficiența măsurii.

În opinia FORT, excluderea acestor operatori a permis menținerea presiunilor asupra prețului final al motorinei, chiar dacă adaosurile comerciale erau limitate în alte etape ale distribuției.

Amendamentele care au primit rapoarte favorabile în comisiile parlamentare urmăresc eliminarea acestor excepții și aplicarea plafonării pe întregul lanț de aprovizionare.

Președintele FORT, Beniamin Lucescu, critică retragerea proiectului de la votul final și susține că întârzierea adoptării amendamentelor afectează atât transportatorii, cât și celelalte sectoare economice.

„Nu înțelegem de ce un proiect care a primit rapoarte favorabile în comisiile parlamentare și care urmărește protejarea întregii economii este retras de la votul final. Fiecare zi fără o plafonare reală a adaosului comercial la motorină înseamnă costuri suplimentare pentru transportatori, producători, distribuitori și, în final, pentru fiecare român”, a declarat acesta.

Motorina reprezintă o componentă importantă a costurilor de transport, iar modificările de preț se pot reflecta în cheltuielile companiilor care produc și distribuie bunuri.

În acest context, FORT avertizează că prețurile ridicate ale carburanților pot contribui la creșterea inflației și la reducerea competitivității firmelor românești.

„Motorina intră direct sau indirect în costul aproape tuturor bunurilor și serviciilor. Creșterea prețului acesteia alimentează inflația și afectează competitivitatea companiilor românești. FORT a inițiat și susținut constant acest mecanism și a solicitat eliminarea exceptării rafinăriilor și importatorilor”, a adăugat Beniamin Lucescu.

Reprezentantul transportatorilor consideră că Parlamentul are acum posibilitatea de a modifica reglementarea existentă prin adoptarea amendamentelor propuse.

„Solicităm reintroducerea imediată a proiectului pe ordinea de zi și adoptarea amendamentelor. Economia românească nu își permite noi întârzieri!”, a transmis președintele FORT.

Solicitările transportatorilor sunt susținute și de IMM ROMÂNIA, organizație care atrage atenția asupra efectelor pe care prețul motorinei le are asupra întreprinderilor mici și mijlocii.

Președintele IMM ROMÂNIA, Florin Jianu, subliniază că impactul scumpirii carburanților nu se limitează la firmele de transport.

Costurile suplimentare se pot transmite către industrie, agricultură, comerț și servicii, afectând atât activitatea companiilor, cât și prețurile suportate de consumatori.

„Prețul motorinei reprezintă un factor important în structura costurilor pentru numeroase întreprinderi mici și mijlocii din România. Efectele creșterii acestuia nu se limitează la sectorul transporturilor, ci se propagă în industrie, agricultură, comerț și servicii, afectând competitivitatea firmelor și prețurile suportate de consumatori”, a declarat Florin Jianu.

În opinia sa, mediul de afaceri are nevoie de măsuri predictibile, aplicate uniform, în special într-o perioadă în care firmele se confruntă deja cu presiuni asupra cheltuielilor de funcționare.

Extinderea plafonării la toate etapele lanțului de aprovizionare este prezentată de organizație drept o măsură necesară pentru limitarea creșterii prețurilor carburanților.

„Considerăm necesară finalizarea cu celeritate a procedurii parlamentare privind plafonarea adaosului comercial pe întreg lanțul de aprovizionare, astfel încât măsura să își poată atinge obiectivul de limitare a creșterii prețurilor carburanților”, a precizat președintele IMM ROMÂNIA.

Acesta avertizează că amânarea unei decizii prelungește incertitudinea pentru companii și presiunile asupra costurilor din economie.

Pe lângă extinderea plafonării adaosului comercial, proiectul legislativ retras de la votul final prevede și prelungirea situației de criză petrolieră până la 31 martie 2027.

FORT insistă că cele două măsuri trebuie analizate împreună, deoarece obiectivul este limitarea presiunilor asupra prețurilor carburanților și asupra costurilor suportate de companii.

Federația susține că plafonarea nu trebuie să se limiteze la anumite categorii de operatori economici, ci să fie aplicabilă și verificabilă pe întregul lanț de aprovizionare.

În acest fel, organizația consideră că efectele măsurii ar putea ajunge inclusiv la consumatorul final.

Transportatorii cer parlamentarilor să trateze adoptarea proiectului cu prioritate și să elimine întârzierile din procedura legislativă.

Deocamdată, proiectul nu a fost supus votului final în ședința de miercuri, iar FORT solicită reînscrierea sa urgentă pe ordinea de zi a Camerei Deputaților.