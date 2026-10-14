Peste 32.000 de locuri de muncă disponibile în România. Ce angajați caută firmele și ce oferte există în străinătate

Angajatorii din România oferă 32.246 de locuri de muncă, potrivit datelor publicate miercuri, 14 octombrie, de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Cele mai multe posturi sunt disponibile pentru șoferi, manipulanți de mărfuri și lucrători comerciali, iar peste jumătate dintre oferte se adresează persoanelor fără studii sau cu studii primare și gimnaziale. Românii interesați să lucreze în străinătate au la dispoziție și 84 de posturi în șase țări europene, prin rețeaua EURES.

Potrivit datelor centralizate de ANOFM pe baza ofertelor transmise de angajatori, la nivel național sunt disponibile 32.246 de locuri de muncă.

Cea mai mare cerere este pentru conducători auto de transport rutier, pentru care sunt disponibile 3.837 de posturi.

Pe următoarele poziții se află manipulanții de mărfuri, cu 1.858 de locuri de muncă, și lucrătorii comerciali, pentru care angajatorii au declarat 1.632 de posturi vacante.

Oferte numeroase există și în construcții. Pentru muncitorii necalificați care desfășoară activități de demolare, zidărie și montare a finisajelor sunt disponibile 1.368 de locuri de muncă.

Alte 1.238 de posturi sunt destinate muncitorilor necalificați care se ocupă de asamblarea și montarea pieselor.

Companiile mai caută agenți de securitate, pentru care există 1.182 de posturi, și curieri, cu 1.065 de locuri de muncă disponibile.

Printre ocupațiile pentru care se fac angajări se mai numără montatorii de subansamble, cu 642 de posturi, muncitorii necalificați pentru spargerea și tăierea materialelor de construcții, cu 622 de posturi, și agenții de curățenie pentru clădiri și mijloace de transport, cu 543 de locuri vacante.

Distribuția ofertelor în funcție de nivelul de pregătire arată că cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile pentru persoanele cu un nivel redus de școlarizare.

Din totalul de 32.246 de posturi, 17.301 sunt destinate persoanelor fără studii sau care au absolvit doar învățământul primar ori gimnazial.

Acestea pot ocupa posturi precum manipulant de mărfuri, curier sau muncitor necalificat în construcții și în activități de asamblare.

Pentru persoanele cu studii profesionale sunt disponibile 6.698 de locuri de muncă. Printre ocupațiile solicitate se numără conducător auto de transport rutier, sudor, lucrător comercial, lăcătuș mecanic și operator la mașini-unelte cu comandă numerică.

Angajatorii oferă 6.124 de posturi persoanelor care au absolvit studii liceale sau postliceale.

În această categorie sunt incluse locuri de muncă pentru asistenți medicali generaliști, agenți de vânzări, agenți de servicii pentru clienți, agenți de securitate și asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav.

Persoanele care au absolvit o facultate au la dispoziție 2.123 de locuri de muncă, potrivit situației publicate de ANOFM.

Ofertele includ posturi de ingineri în diferite domenii de activitate, medici de diverse specializări și manageri.

De asemenea, sunt căutați consilieri, experți, inspectori, referenți și economiști, precum și specialiști în alte domenii.

Astfel, deși există oportunități pentru toate nivelurile de pregătire, cea mai mare parte a locurilor de muncă declarate de angajatori se adresează persoanelor fără studii superioare.

Românii care doresc să lucreze în alte țări europene pot consulta și ofertele disponibile prin EURES România, rețeaua europeană de servicii pentru ocuparea forței de muncă.

În prezent, angajatorii din Spațiul Economic European pun la dispoziție 84 de locuri de muncă vacante.

Cele mai multe sunt în Norvegia, unde sunt disponibile 45 de posturi pentru lucrători în producție, în domeniul prelucrării somonului.

Republica Cehă oferă 20 de locuri de muncă pentru operatori pe linii de producție și muncitori care se ocupă de asamblarea echipamentelor mecanice.

În Olanda sunt disponibile 10 posturi pentru inspectori veterinari, iar în Franța sunt oferite patru locuri de muncă pentru lucrători agricoli în livezi.

Danemarca are patru posturi vacante pentru mecanici de atelier și zidari.

În Spania este disponibil un singur loc de muncă, pentru funcția de manager de mentenanță.

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot consulta ofertele disponibile la nivel național pe site-ul ANOFM, în secțiunea „Locuri de Muncă Vacante”. Pentru posturile disponibile în străinătate, ofertele sunt publicate în secțiunea EURES.

Cei interesați se pot adresa și agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă din localitatea de domiciliu sau de reședință. Datele de contact ale acestora sunt disponibile pe site-ul instituției.

ANOFM precizează că baza de date cu locurile de muncă vacante este actualizată în timp real, în funcție de ofertele declarate de angajatori, perioada de valabilitate a acestora și numărul repartițiilor emise pentru ocuparea posturilor.