Bursa locurilor de muncă pentru Absolvenți 2026. ANOFM vine cu peste 16.000 de posturi vacante. Lista completă a locațiilor
SURSA FOTO: Dreamstime - Tineri
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, un eveniment extins în 63 de locații din întreaga țară. Companiile participante pun la dispoziție peste 16.000 de posturi vacante pentru candidați cu studii medii și superioare. Târgul este deschis tuturor persoanelor aflate în căutarea unui job, iar participarea este gratuită pentru toți.
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează un nou eveniment dedicat tinerilor
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) anunță un nou moment important pentru piața muncii din România.
În data de 9 octombrie 2026, instituția va desfășura Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, un eveniment de amploare ce își propune să sprijine tinerii la început de drum profesional.
Evenimentul va fi găzduit în 63 de locații la nivel național, oferind acces facil persoanelor interesate de stabilirea primelor contacte directe cu potențialii angajatori (vezi lista completă mai jos).
În câteva județe, organizatorii au stabilit un calendar diferit: Satu Mare pe 8 octombrie, Bihor pe 14 octombrie, Galați pe 15 octombrie, Botoșani pe 19 octombrie, Cluj pe 21 octombrie și Harghita pe 30 octombrie. Toate detaliile privind adresele exacte din București și din țară sunt publicate pe site-ul oficial al ANOFM.
Peste 900 de angajatori pun la dispoziție mii de posturi vacante
Până în prezent, 962 de agenți economici au confirmat prezența și oferă un număr total de 16.296 de locuri de muncă.
Dintre acestea, 827 de posturi sunt destinate absolvenților cu studii superioare, în timp ce 15.469 se adresează celor cu studii preuniversitare.
Deși evenimentul se adresează în principal tinerilor absolvenți, accesul este deschis oricărei persoane aflate în căutarea unui job, indiferent de vârstă sau de calificare.
Angajatorii interesați pot contacta agențiile teritoriale prin harta interactivă de pe platforma online pentru a-și anunța oferta. Participarea este complet gratuită pentru toți candidații și companiile interesate.
Locații cu dată specială de desfășurare
- Satu Mare (08 octombrie 2026):
- Satu Mare: Sala „Casa Dăinuirii”, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2
- Bihor (14 octombrie 2026):
- Oradea: Sala Polivalentă Oradea Arenă, str. Traian Blajovici nr. 24
- Galați (15 octombrie 2026):
- Galați: Holul Universității „Dunărea de Jos”, str. Domnească nr. 111
- Botoșani (19 octombrie 2026):
- Botoșani: Sala Polivalentă „Elisabeta Lipă”, bdul Mihai Eminescu nr. 15A
- Cluj (21 octombrie 2026):
- Cluj-Napoca: USAMV Cluj-Napoca, Calea Mănăștur nr. 3-5
- Harghita (30 octombrie 2026):
- Miercurea Ciuc: Casa de Cultură a Sindicatelor, str. Libertății nr. 1
- Odorheiu Secuiesc: Septimia Resort, str. Orbán Balázs nr. 106
Locații unde bursa se desfășoară pe 9 octombrie 2026
- Alba: Alba Iulia – „Carolina Mall”, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 2, et. 1 (zona Food), ora 9:30
- Arad: Arad – Agenția locală Arad, str. Călugăreni nr. 1A
- Argeș: Pitești – Argeș Mall, str. Tudor Vladimirescu nr. 37
- Bacău: Bacău – Universitatea „Vasile Alecsandri”, bdul Mărășești nr. 157, corpul B
- Bistrița-Năsăud: Bistrița – Sediul AJOFM Bistrița-Năsăud, str. Lalelelor nr. 3A
- Brașov: Brașov – Sediul AJOFM Brașov, str. Lungă nr. 1A
- Brăila: Brăila – Sediul AJOFM Brăila, bdul Dorobanților nr. 603-605
- București: București – Palatul Național al Copiilor, Sector 4, Bulevardul Tineretului nr. 8-10
- Buzău:
- Buzău – Centrul de Formare Profesională AJOFM Buzău, str. Păcii nr. 29
- Râmnicu Sărat – ALOFM Râmnicu Sărat, str. Plutonier Torcaru nr. 12 bis
- Pogoanele – ALOFM Pogoanele, str. Libertății, bl. 4, ap. 4
- Nehoiu – ALOFM Nehoiu, Calea Mihai Viteazu, bl. 30, parter
- Pătârlagele – ALOFM Pătârlagele, str. N. Bălcescu, bl. C1, parter
- Caraș-Severin: Reșița – Incinta Universității „Babeș-Bolyai” (Sala Campus Cafe), str. Piața Traian Vuia nr. 1-4
- Călărași:
- Oltenița – Sediul Agenției Locale Oltenița, str. Argeșului nr. 111
- Călărași – Sediul AJOFM Călărași, str. 13 Decembrie nr. 12
- Constanța: Constanța – Universitatea Maritimă, str. Mircea cel Bătrân nr. 104
- Covasna: Sfântu Gheorghe – Sepsi Arena, str. Lunca Oltului nr. 104
- Dâmbovița: Târgoviște – Fundația Județeană pentru Tineret, str. Tineretului nr. 1, microraion VI
- Dolj: Craiova – Sediul Fundației pentru Tineret Dolj, Calea Severinului nr. 1
- Giurgiu: Giurgiu – Colegiul Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu”, str. Uzinei nr. 30B
- Gorj: Târgu Jiu – Campusul Studențesc Debarcader (Universitatea „Constantin Brâncuși”), str. Tineretului nr. 1
- Hunedoara: Deva – Centrul Cultural „Drăgan Muntean”, Piața Victoriei nr. 7, ora 10:00
- Ialomița: Slobozia – Sediul AL Slobozia, bdul M. Basarab, bloc F1, parter
- Iași: Iași – Foaierul Casei de Cultură a Studenților Iași
- Ilfov: București – Sediul Instituției Prefectului Județul Ilfov, str. Smârdan nr. 3, sector 3
- Maramureș: Baia Mare – Zbor Hub Baia Mare, str. Podul Viilor nr. 2
- Mehedinți: Drobeta-Turnu Severin – Sediul CRFPA Mehedinți, str. Serpentina Roșiori nr. 1, ora 10:00
- Mureș:
- Târgu Mureș – Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, str. Nicolae Grigorescu nr. 19
- Reghin – Punct de lucru, str. Republicii nr. 14
- Sighișoara – Punct de lucru, str. Dumbrăvei nr. 2
- Târnăveni – Punct de lucru, str. Republicii nr. 30
- Luduș – Punct de lucru, str. Republicii nr. 43
- Sovata – Punct de lucru, str. Trandafirilor nr. 25
- Neamț:
- Piatra Neamț – Pavilionul Municipal, bdul Republicii nr. 17
- Târgu Neamț – Casa Culturii „Ion Creangă”, str. Ștefan cel Mare nr. 55
- Roman – Cantina Grupului Școlar „Vasile Sav”, bdul Republicii nr. 46
- Olt:
- Slatina – Casa Tineretului, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 1
- Caracal – Sediul Agenției Locale Caracal, str. Toma Rușcă nr. 3
- Prahova: Ploiești – Hotel Central (Sala Cristal, etaj I), Bulevardul Republicii nr. 1
- Sălaj: Zalău – Casa Municipală de Cultură, str. 22 Decembrie 1989
- Sibiu: Sibiu – Sediul Facultății de Medicină, str. Lucian Blaga nr. 2A
- Suceava:
- Suceava – Universitatea „Ștefan cel Mare”, str. Universității nr. 13, corpul E, ora 10:00
- Fălticeni – Casa de Cultură, ora 10:00
- Câmpulung Moldovenesc – Biblioteca Municipală, ora 10:00
- Rădăuți – Hotel Gerald’s, ora 10:00
- Teleorman:
- Alexandria – Sala Polivalentă
- Roșiori de Vede – Sediul Agenției Locale, str. Dunării, bl. D4, et. 1
- Turnu Măgurele – Sediul Agenției Locale, str. Elena Cuza Vodă nr. 12
- Timiș: Timișoara – Complexul de Servicii Sociale Kuncz, str. Satu Mare nr. 1A (orele 08:00–16:00)
- Tulcea: Tulcea – Foaierul Teatrului „Jean Bart”, str. Progresului nr. 34
- Vaslui:
- Vaslui – Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui, str. Donici nr. 2
- Bârlad – Teatrul „Victor Ion Popa”, str. Republicii nr. 268
- Huși – Casa de Cultură „Alexandru Giugaru”, str. Alexandru Giugaru nr. 2
- Vâlcea: Râmnicu Vâlcea – Teatrul „Anton Pann”, Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 23
- Vrancea: Focșani – Sediul AJOFM Focșani, bdul Brăilei nr. 3 bis
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După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
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