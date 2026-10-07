Bursa locurilor de muncă pentru Absolvenți 2026. ANOFM vine cu peste 16.000 de posturi vacante. Lista completă a locațiilor

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, un eveniment extins în 63 de locații din întreaga țară. Companiile participante pun la dispoziție peste 16.000 de posturi vacante pentru candidați cu studii medii și superioare. Târgul este deschis tuturor persoanelor aflate în căutarea unui job, iar participarea este gratuită pentru toți.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) anunță un nou moment important pentru piața muncii din România.

În data de 9 octombrie 2026, instituția va desfășura Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, un eveniment de amploare ce își propune să sprijine tinerii la început de drum profesional.

Evenimentul va fi găzduit în 63 de locații la nivel național, oferind acces facil persoanelor interesate de stabilirea primelor contacte directe cu potențialii angajatori (vezi lista completă mai jos).

În câteva județe, organizatorii au stabilit un calendar diferit: Satu Mare pe 8 octombrie, Bihor pe 14 octombrie, Galați pe 15 octombrie, Botoșani pe 19 octombrie, Cluj pe 21 octombrie și Harghita pe 30 octombrie. Toate detaliile privind adresele exacte din București și din țară sunt publicate pe site-ul oficial al ANOFM.

Până în prezent, 962 de agenți economici au confirmat prezența și oferă un număr total de 16.296 de locuri de muncă.

Dintre acestea, 827 de posturi sunt destinate absolvenților cu studii superioare, în timp ce 15.469 se adresează celor cu studii preuniversitare.

Deși evenimentul se adresează în principal tinerilor absolvenți, accesul este deschis oricărei persoane aflate în căutarea unui job, indiferent de vârstă sau de calificare.

Angajatorii interesați pot contacta agențiile teritoriale prin harta interactivă de pe platforma online pentru a-și anunța oferta. Participarea este complet gratuită pentru toți candidații și companiile interesate.

Satu Mare (08 octombrie 2026): Satu Mare: Sala „Casa Dăinuirii”, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2

Bihor (14 octombrie 2026): Oradea: Sala Polivalentă Oradea Arenă, str. Traian Blajovici nr. 24

Galați (15 octombrie 2026): Galați: Holul Universității „Dunărea de Jos”, str. Domnească nr. 111

Botoșani (19 octombrie 2026): Botoșani: Sala Polivalentă „Elisabeta Lipă”, bdul Mihai Eminescu nr. 15A

Cluj (21 octombrie 2026): Cluj-Napoca: USAMV Cluj-Napoca, Calea Mănăștur nr. 3-5

Harghita (30 octombrie 2026): Miercurea Ciuc: Casa de Cultură a Sindicatelor, str. Libertății nr. 1 Odorheiu Secuiesc: Septimia Resort, str. Orbán Balázs nr. 106



Locații unde bursa se desfășoară pe 9 octombrie 2026