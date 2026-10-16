Prețuri carburanți vineri, 16 octombrie. Cât costă un litru de benzină și motorină. Cele mai mici tarife

Prețuri carburanți vineri, 16 octombrie. Prețurile carburanților din România au rămas neschimbate comparativ cu ziua precedentă. Potrivit datelor publicate de platforma PretCarburant, benzina standard are un preț mediu național de 10,14 lei pe litru, în timp ce motorina standard costă, în medie, 10,90 lei pe litru. Față de 30 iunie, însă, ambele tipuri de carburanți înregistrează scumpiri importante, de peste 17%.

Platforma PretCarburant a publicat cele mai recente date referitoare la prețurile carburanților din România, valabile pentru vineri, 16 octombrie 2026. Informațiile arată că benzina standard, motorina standard și gazul petrolier lichefiat (GPL) nu au înregistrat modificări de preț față de ziua precedentă.

La nivel național, benzina standard are un preț mediu de 10,14 lei pe litru, conform informațiilor colectate din 1.353 de stații de alimentare. Prețurile înregistrate sunt cuprinse între 10,09 lei și 10,17 lei pe litru.

Comparativ cu joi, 15 octombrie, prețul mediu al benzinei standard a rămas neschimbat, variația zilnică fiind de 0%.

Cu toate acestea, raportarea la 30 iunie 2026 evidențiază o creștere semnificativă. Benzina standard s-a scumpit cu 148 de bani pe litru, ceea ce reprezintă un avans de 17,1%.

În cazul motorinei standard, prețul mediu național este de 10,90 lei pe litru, potrivit datelor colectate din același număr de stații, respectiv 1.353.

Prețurile motorinei variază între 10,83 lei și 10,92 lei pe litru. La fel ca în cazul benzinei, media națională nu a suferit modificări față de ziua precedentă, variația fiind de 0%.

Față de 30 iunie, motorina standard înregistrează o scumpire de 168 de bani pe litru, echivalentul unei creșteri de 18,2%.

Datele arată astfel că motorina a înregistrat o majorare mai mare decât benzina, atât în valoare absolută, cât și procentual, în perioada analizată.

La rândul lui, prețul gazului petrolier lichefiat a rămas stabil în ultima zi. Potrivit PretCarburant, GPL are un preț mediu național de 4,71 lei pe litru, calculat pe baza informațiilor disponibile din 324 de stații de alimentare.

Cel mai mic preț identificat este de 4,59 lei pe litru, în timp ce valoarea maximă ajunge la 4,74 lei pe litru. Comparativ cu ziua precedentă, prețul mediu al GPL nu a înregistrat nicio modificare, variația fiind de 0%.

În raport cu 30 iunie 2026, GPL s-a scumpit cu 16 bani pe litru, reprezentând o creștere de 3,5%. Prin comparație cu benzina și motorina, GPL a înregistrat o majorare procentuală considerabil mai redusă în intervalul analizat.

Datele publicate pentru vineri, 16 octombrie, indică și stațiile de alimentare în care au fost identificate cele mai mici prețuri pentru fiecare categorie de carburant.

În cazul benzinei standard, cel mai mic preț este de 10,09 lei pe litru, fiind înregistrat la o stație Socar din Arad.

Tot în Arad, la Socar, a fost identificat și cel mai mic preț pentru motorina standard. Aceasta poate fi cumpărată cu 10,83 lei pe litru.

Pentru GPL, cel mai redus preț este de 4,59 lei pe litru, fiind înregistrat la stația Socar din localitatea 1 Decembrie, județul Ilfov.

Astfel, cele mai mici prețuri la benzină și motorină au fost identificate în Arad, în timp ce pentru GPL cea mai avantajoasă valoare raportată se găsește în județul Ilfov.

Platforma PretCarburant a prezentat și prețurile medii ale benzinei și motorinei în opt dintre marile orașe ale României. Diferențele dintre localitățile analizate sunt reduse, de numai un ban pe litru pentru fiecare dintre cele două categorii de carburanți.

În București, benzina standard costă, în medie, 10,14 lei pe litru, iar motorina standard are un preț mediu de 10,90 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, prețul mediu al benzinei este de 10,15 lei pe litru, în timp ce motorina ajunge la 10,91 lei pe litru.

Aceleași valori sunt înregistrate și în Timișoara, unde benzina standard costă, în medie, 10,15 lei pe litru, iar motorina standard, 10,91 lei pe litru.

În Iași, prețurile medii sunt de 10,14 lei pe litru pentru benzină și 10,90 lei pe litru pentru motorină.

În Constanța, benzina standard are un preț mediu de 10,15 lei pe litru, iar motorina standard costă, în medie, 10,91 lei pe litru.

Pentru Brașov, datele indică un preț mediu de 10,14 lei pe litru pentru benzină și 10,90 lei pe litru pentru motorină.

Aceleași valori sunt raportate și în Craiova, unde benzina standard costă 10,14 lei pe litru, iar motorina standard ajunge la 10,90 lei pe litru.

În Oradea, benzina standard are un preț mediu de 10,15 lei pe litru, în timp ce motorina standard costă 10,91 lei pe litru.

Prin urmare, București, Iași, Brașov și Craiova înregistrează medii de 10,14 lei pentru benzină și 10,90 lei pentru motorină. În schimb, Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța și Oradea au medii de 10,15 lei pentru benzină și 10,91 lei pentru motorină.

Datele PretCarburant evidențiază și diferențele existente între județele României în privința prețurilor medii ale carburanților.

Pentru benzina standard, cea mai mică medie județeană este înregistrată în Gorj, unde litrul costă 10,12 lei.

La polul opus se află județul Ilfov, unde benzina standard are cel mai mare preț mediu, de 10,15 lei pe litru.

Diferența dintre cele două extreme județene este de 3 bani pe litru.

În cazul motorinei standard, cea mai mică medie este înregistrată în județul Sălaj, unde prețul ajunge la 10,88 lei pe litru.

Cea mai mare medie județeană pentru motorină se înregistrează în Ilfov, la 10,91 lei pe litru.

Și în acest caz, diferența dintre valoarea minimă și cea maximă este de 3 bani pe litru.

Județul Ilfov se află astfel pe primul loc în privința celor mai ridicate prețuri medii atât pentru benzina standard, cât și pentru motorina standard.

Evoluția prețurilor carburanților poate fi analizată și în contextul cotațiilor internaționale ale petrolului.

Potrivit datelor disponibile pentru 15 octombrie 2026, petrolul Brent a fost cotat la 105,73 dolari pe baril, valoare corespunzătoare contractului pentru decembrie 2026.

Comparativ cu cotația precedentă, prețul petrolului Brent a înregistrat o scădere de 0,33 dolari pe baril.

În schimb, raportarea la 30 iunie evidențiază o creștere considerabilă.

La data respectivă, cotația petrolului Brent era de 73,38 dolari pe baril, iar creșterea raportată până la 15 octombrie este de 52,2%.

Procentul de 52,2% este calculat pe baza seriei înlănțuite a contractelor cu scadența cea mai apropiată, care ține cont de schimbările succesive ale contractelor futures.

Astfel, deși ultima cotație disponibilă indică o reducere de 0,33 dolari pe baril, petrolul Brent se menține la un nivel semnificativ mai ridicat decât cel înregistrat la sfârșitul lunii iunie.

În aceeași perioadă, benzina standard s-a scumpit cu 17,1%, motorina standard cu 18,2%, iar GPL cu 3,5%.

Prețurile prezentate sunt orientative și pot varia în funcție de stația de alimentare, localitate, regiune și momentul actualizării informațiilor.

Prin urmare, șoferii trebuie să verifice prețurile afișate efectiv la pompă înainte de alimentare, în special în perioadele caracterizate de modificări frecvente ale tarifelor.