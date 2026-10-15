Acciza la motorină rămâne redusă cu 25%. Ministerul Finanțelor a stabilit noul interval în care șoferii vor alimenta mai ieftin

Ministerul Finanțelor menține reducerea cu 25% a accizei la motorina standard pentru perioada 16–31 octombrie 2026, după ce cotațiile internaționale și prețurile la pompă au continuat să crească. Măsura face parte din mecanismul de ajustare bilunară instituit prin Legea nr. 162/2026, menit să limiteze efectele scumpirilor.

Ministerul Finanțelor menține reducerea temporară cu 25% a accizei la motorina standard în perioada 16–31 octombrie 2026.

Decizia a fost anunțată joi, 15 octombrie, în urma evaluării bilunare prevăzute de Legea nr. 162/2026, pe fondul creșterii cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.

Reducerea de 25% reprezintă o diminuare a accizei cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri, respectiv cu 829,69 lei pe tonă.

Astfel, în intervalul 16–31 octombrie 2026, acciza efectivă aplicată motorinei standard comercializate pe piața internă va rămâne la 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri, echivalentul a 2.489,05 lei pe tonă.

Decizia vine în urma analizei indicatorilor de piață pentru a doua jumătate a lunii octombrie. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Finanțelor, variația procentuală a cotațiilor Platts pentru motorină a fost de +47,78%, în timp ce variația prețului mediu la pompă pentru motorina standard a ajuns la +35,60%.

Pe baza acestor indicatori și a mecanismului stabilit prin lege, autoritățile au decis să păstreze reducerea accizei la nivelul de 25% și în următoarele două săptămâni.

Măsura urmărește limitarea efectelor creșterii costurilor cu carburanții asupra populației și economiei.

Scumpirea motorinei poate influența cheltuielile din transport și logistică, cu posibile efecte asupra costurilor de distribuție și a prețurilor bunurilor de consum.

Mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 presupune reevaluarea indicatorilor de piață la fiecare două săptămâni.

Ministerul Finanțelor va continua să monitorizeze evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă, pentru a stabili nivelul reducerii aplicabile în perioadele următoare.

Reamintim că Ministerul Finanţelor a majorat la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 1 – 15 septembrie 2026, prelungind apoi intervalul, inclusiv astăzi.

Măsura a venit în continuarea intervenţiei din a doua jumătate a lunii august, când reducerea a fost de 20% şi a fost calibrată direct pe fondul noilor creşteri ale cotaţiilor internaţionale şi ale preţurilor de la pompă.