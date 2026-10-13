Octombrie a adus o schimbare majoră. Ce se întâmplă cu Titlurile de stat Tezaur

Titlurile de stat Tezaur au atras de la populație cu peste 10 miliarde de lei mai mult decât programul Fidelis în primele zece luni ale anului 2026, potrivit datelor disponibile după încheierea ofertelor din octombrie.

În timp ce Tezaur a cumulat subscrieri de aproape 22 de miliarde de lei, Fidelis a ajuns la aproximativ 11,75 miliarde de lei, chiar și după revenirea înregistrată în această lună.

Programul Fidelis a atras în octombrie aproximativ 1,3 miliarde de lei, echivalentul a 311 milioane de lei și 184,7 milioane de euro. Evoluția reprezintă o îmbunătățire semnificativă față de luna iulie, când subscrierile au coborât la numai 660 de milioane de lei, cel mai redus nivel de la reluarea programului, în 2020.

În septembrie, prin cea de-a noua ediție Fidelis din acest an, statul a atras 852 de milioane de lei. Cu toate acestea, interesul investitorilor de la Bursa de Valori București (BVB) pentru titlurile de stat denominate în lei rămâne redus, în contextul dobânzilor oferite și al inflației anuale de peste 6% în septembrie.

Sumele atrase prin Fidelis în ultimele luni indică o evoluție neuniformă a subscrierilor. În mod obișnuit, programul reușea să atragă între 1,5 și 2 miliarde de lei la fiecare emisiune, însă ofertele recente au înregistrat rezultate mai slabe, în special pe componenta în moneda națională.

Scăderea interesului a intervenit după eliminarea din ofertă a titlurilor cu scadența la un an, considerate, de regulă, printre cele mai populare instrumente ale programului. Reducerea subscrierilor a evidențiat reticența unei părți a investitorilor față de împrumuturile acordate statului la randamentele disponibile în prezent.

Potrivit unei analize publicate de Curs de Guvernare, rezultatul din iulie a fost cel mai slab de la reluarea programului Fidelis în 2020. În special, subscrierile pentru titlurile în lei au coborât la niveluri mult sub cele înregistrate în anii anteriori, deși această componentă a reprezentat în mod tradițional o opțiune importantă pentru investitorii individuali.

Dobânzile oferite în raport cu inflația constituie unul dintre factorii care influențează deciziile de investiție. Atunci când randamentul nominal este apropiat de rata inflației sau se situează sub aceasta, câștigul real al investitorilor poate fi redus, ceea ce poate diminua atractivitatea titlurilor de stat în lei.

Revenirea Fidelis din octombrie a fost susținută în principal de componenta în euro. Investitorii au subscris 184,7 milioane de euro, peste nivelul de 168,1 milioane de euro din august și cel de 113,8 milioane de euro din septembrie.

Comparativ cu iulie, când subscrierile în euro au totalizat 87,6 milioane de euro, rezultatul din octombrie a fost de peste două ori mai mare. Evoluția a fost favorizată inclusiv de dobânda de 6,6% oferită pentru titlurile cu scadența la zece ani, cel mai ridicat nivel al dobânzii din istoricul programului Fidelis, potrivit datelor prezentate.

Interesul pentru emisiunile în euro este influențat și de nivelul mai redus al inflației în zona euro, precum și de tendința istorică de depreciere a leului față de moneda europeană. Pentru investitorii care urmăresc economisirea pe termen lung, aceste elemente pot conta în alegerea monedei în care își plasează banii.

Un alt factor care ar fi putut contribui la îmbunătățirea apetitului pentru titlurile de stat a fost decizia agenției Standard & Poor’s de a menține ratingul României în categoria investment-grade. Anunțul a fost făcut la 2 octombrie, la începutul perioadei de subscriere pentru oferta Fidelis din această lună.

În paralel, programul Tezaur a continuat să atragă sume considerabil mai mari de la populație. În cele zece ediții organizate de la începutul anului, subscrierile au ajuns la 21,96 miliarde de lei, depășind cu peste 10 miliarde de lei totalul atras prin Fidelis în aceeași perioadă.

Diferența dintre cele două programe arată că Tezaur a avut o contribuție mai importantă la finanțarea statului prin economiile populației în 2026. Până la includerea rezultatelor din octombrie, Ministerul Finanțelor atrăsese aproximativ 11,75 miliarde de lei prin Fidelis, în timp ce Tezaur ajunsese la aproape dublul acestei sume.

Cele două programe permit populației să împrumute statul prin achiziția de titluri de stat, însă evoluția subscrierilor diferă de la o ediție la alta. În cazul Fidelis, rezultatele recente au fost influențate în special de interesul mai scăzut pentru emisiunile în lei și de contribuția mai consistentă a subscrierilor în euro la totalul atras în octombrie.

În ceea ce privește evoluția viitoare a prețurilor titlurilor de stat, reducerea inflației și eventualele diminuări ale dobânzilor de către Banca Națională a României (BNR) ar putea favoriza aprecierea acestora în următoarele 6-12 luni. Această evoluție depinde însă și de diminuarea incertitudinii politice, potrivit analizei citate.

După zece luni de oferte prin programele Tezaur și Fidelis, suma totală atrasă de la populație se ridică la aproximativ 33,7 miliarde de lei. Valoarea include cele 21,96 miliarde de lei subscrise prin Tezaur și aproximativ 11,75 miliarde de lei prin Fidelis, conform datelor prezentate.

Ministerul Finanțelor și-a propus să împrumute 60 de miliarde de lei de la populație pe parcursul anului 2026. La nivelul subscrierilor cumulate după primele zece luni, suma atrasă reprezintă puțin peste jumătate din obiectivul anual.

Diferența dintre ținta stabilită și rezultatul înregistrat până în octombrie este de aproximativ 26,3 miliarde de lei. Pentru atingerea obiectivului, subscrierile din lunile rămase ale anului ar trebui să crească semnificativ față de ritmul consemnat până în prezent.