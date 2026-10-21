Meta, obligată să plătească 25 de miliarde de dolari în SUA pentru încălcarea legislației privind protecția consumatorilor

Meta, compania care deține Facebook, a fost obligată de un judecător din statul american New Mexico să plătească 25 de miliarde de dolari, după ce un juriu a stabilit că a indus utilizatorii în eroare în privința protecției datelor personale și a moderării conținutului. Procesul are legătură cu scandalul Cambridge Analytica, în care informațiile a milioane de utilizatori Facebook au fost colectate și folosite pentru publicitate politică. Meta contestă acuzațiile și intenționează să atace hotărârea în instanță.

Judecătorul Francis Mathew a stabilit o sancțiune financiară de 25 de miliarde de dolari împotriva Meta, în urma verdictului pronunțat de un juriu în septembrie.

Procurorul general al statului New Mexico, Raúl Torrez, a descris hotărârea drept „unul dintre cele mai mari verdicte împotriva unei companii din istoria Statelor Unite, dacă nu chiar cel mai mare, obținut la nivelul unui stat”.

Acesta a declarat că decizia reprezintă un avertisment pentru marile companii de tehnologie, care trebuie să răspundă pentru practicile lor în fața autorităților.

„Această hotărâre ar trebui să fie un semnal, un mesaj fără echivoc pentru Silicon Valley”, a afirmat Raúl Torrez într-o conferință de presă.

Inițial, reprezentanții statului New Mexico au solicitat o sancțiune cuprinsă între 35 și 40 de miliarde de dolari. Avocații Meta au susținut însă că suma nu ar trebui să depășească 3,4 miliarde de dolari.

Compania consideră că o sancțiune de zece ori mai mare sau chiar peste acest nivel ar încălca garanțiile constituționale privind dreptul la un proces echitabil și nu ar rezista în urma unui apel.

În timpul procesului, avocatul Meta Matt Nicholson a afirmat că o sancțiune de 40 de miliarde de dolari ar fi „șocantă pentru conștiință”.

De cealaltă parte, avocata statului New Mexico, Randi McGinn, a cerut instanței să tragă la răspundere „giganții tehnologici care se cred invulnerabili și consideră că pot face orice vor”, transmite The Independent.

Procesul a avut în centrul său scandalul Cambridge Analytica, izbucnit după colectarea datelor personale ale utilizatorilor Facebook prin intermediul unei aplicații terțe.

Aplicația, prezentată sub forma unui test de personalitate, a permis colectarea informațiilor din aproximativ 87 de milioane de profiluri.

Datele au ajuns la compania de consultanță politică Cambridge Analytica, care le-a utilizat pentru realizarea unor campanii de publicitate politică personalizată.

Printre clienții companiei, care între timp și-a încetat activitatea, s-a numărat și campania electorală din 2016 a lui Donald Trump.

Autoritățile din New Mexico au susținut că Facebook a făcut declarații înșelătoare despre protecția datelor utilizatorilor și despre modul în care informațiile personale erau gestionate pe platformă.

În septembrie, juriul a stabilit că Meta este responsabilă pentru peste 43 de milioane de încălcări ale legislației statului privind protecția consumatorilor.

În cadrul procesului au fost analizate 34 de situații în care Facebook ar fi transmis informații înșelătoare despre confidențialitate și moderarea conținutului.

Procurorii au argumentat că declarațiile publice ale companiei au indus în eroare întreaga populație a statului New Mexico, nu doar persoanele care utilizau efectiv Facebook.

Juriul a acceptat această abordare pentru anumite capete de acuzare, constatând câte 2,1 milioane de încălcări pentru unele dintre acestea, ceea ce a dus la un total de peste 43 de milioane.

Avocații Meta au contestat modul în care autoritățile au calculat numărul încălcărilor și au susținut că legislația privind protecția consumatorilor nu poate fi aplicată persoanelor care nu foloseau Facebook în perioada respectivă.

Compania a argumentat că statul nu a demonstrat că declarațiile considerate înșelătoare au provocat prejudicii concrete locuitorilor din New Mexico.

„Juriul nu a constatat că vreun locuitor din New Mexico a auzit sau a văzut aceste declarații ori că a fost prejudiciat de ele”, a afirmat avocatul Matt Nicholson în cadrul unei audieri din 1 octombrie.

Reprezentanții Facebook au mai susținut că probele prezentate de autorități erau învechite și că, deși statul a avut la dispoziție cinci ani pentru a strânge informații, a identificat un singur alt incident de compromitere a datelor.

Meta intenționează să conteste verdictul juriului. În urma apelului, numărul încălcărilor reținute în sarcina companiei ar putea fi redus, ceea ce ar putea determina și diminuarea sancțiunii financiare.

Pe durata procedurilor de apel, suma stabilită de instanță va acumula dobânzi.

New Mexico a fost singurul stat american care a decis să ducă în instanță litigiul privind scandalul Cambridge Analytica, după ce alte 48 de state au acceptat un acord în valoare de 18 miliarde de dolari în luna august.

Florida a fost singurul alt stat care nu a semnat înțelegerea.

Acordul includea o prevedere prin care Meta era eliberată de răspundere pentru eventuale reclamații viitoare legate de incidentul privind protecția datelor personale.

Autoritățile din New Mexico au ales să continue procesul, argumentând că o sancțiune suficient de mare pentru a afecta valoarea acțiunilor Meta ar putea determina compania să își schimbe practicile.

Raúl Torrez a confirmat că întreaga sumă obținută în urma hotărârii va fi direcționată către un fond al statului destinat educației.

Autoritățile solicită și emiterea unui ordin judecătoresc prin care Meta să fie împiedicată să repete practicile contestate în proces.

Procesul a vizat și acuzațiile potrivit cărora Facebook ar fi permis răspândirea dezinformării și a conținutului violent pe platformă.

Procurorii au susținut că rețeaua socială ar fi favorizat anumite conturi și ar fi permis distribuirea unor materiale violente sau inexacte.

Avocata Randi McGinn a afirmat, în pledoaria finală, că Facebook a obținut profit din distribuirea conținutului dăunător.

Mark Zuckerberg, directorul general al Meta, a respins această acuzație în depoziția sa video. El a explicat că platforma trebuie să găsească un echilibru între libertatea de exprimare și moderarea conținutului.

Juriul nu a acceptat toate argumentele prezentate de statul New Mexico.

Într-o decizie favorabilă companiei, jurații au stabilit că autoritățile nu au demonstrat că Facebook a făcut afirmații false privind eliminarea conținutului dăunător, inclusiv a dezinformării legate de pandemia de COVID-19.

Avocații Meta au susținut că politicile de moderare au fost actualizate după deschiderea procesului, în 2021.

Potrivit reprezentanților companiei, Facebook elimină în prezent 99% din conținutul care încalcă standardele platformei.