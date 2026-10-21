Facebook și Instagram nu mai acceptă reclamele TikTok pe anumite piețe. Cine câștigă din conflictul dintre giganții tehnologici

TikTok și-a redistribuit bugetele de publicitate către YouTube, Pinterest și alte rețele digitale, după ce Meta a interzis reclamele companiei ByteDance pe anumite piețe. Restricțiile au intrat în vigoare pe 8 octombrie 2026 și afectează șapte țări. Datele Sensor Tower arată că platforma și-a majorat considerabil cheltuielile publicitare în afara ecosistemului Meta. Decizia modifică distribuția investițiilor în publicitatea digitală și limitează posibilitățile TikTok de a atrage utilizatori prin Facebook și Instagram.

TikTok a început să transfere o parte importantă a bugetelor sale publicitare către platformele concurente, după ce Meta, compania care deține Facebook și Instagram, a decis să nu mai accepte reclamele ByteDance pe anumite piețe, invocând concurența directă dintre cele două grupuri tehnologice.

Meta și-a justificat măsura prin faptul că nu dorește să găzduiască reclame ale unei companii care încearcă să atragă utilizatorii de pe propriile platforme. Restricțiile au intrat în vigoare la 8 octombrie, iar TikTok a început să își redistribuie investițiile către alte canale de promovare.

Potrivit estimărilor companiei de analiză Sensor Tower, furnizate publicației CMO Insider, YouTube și Pinterest se numără printre principalii beneficiari ai acestei schimbări.

În perioada 9-16 octombrie, YouTube a atras 17% din cheltuielile publicitare ale TikTok, comparativ cu 9% în prima săptămână a lunii. În același interval, ponderea Pinterest a crescut de la 3% la 9%.

Cea mai importantă modificare a fost însă înregistrată în cazul rețelelor publicitare destinate aplicațiilor mobile, categorie care include și Google AdMob. Acestea au atras 58% din bugetele TikTok în perioada analizată, față de numai 19% la începutul lunii octombrie, când compania putea încă să cumpere publicitate prin Meta.

Redistribuirea cheltuielilor evidențiază concurența dintre marile platforme digitale, dar și necesitatea ca firmele să utilizeze mai multe canale pentru promovarea serviciilor.

Kate Black, vicepreședinte executiv pentru strategie socială la Horizon Media, consideră că decizia Meta reflectă intensificarea rivalității dintre cele două companii și arată de ce specialiștii în publicitate trebuie să evite dependența de o singură platformă.

„Pentru specialiștii în marketing, acest lucru nu face decât să întărească nevoia de a fi agili și de a construi strategii media echilibrate, fără a avea toate ouăle într-un singur coș”, a declarat Kate Black.

Decizia Meta de a bloca publicitatea TikTok se aplică în Statele Unite, Canada, Egipt, Indonezia, Japonia, Thailanda și Vietnam, fiind justificată de companie prin dreptul de a refuza promovarea serviciilor oferite de un competitor direct.

„Refuzul serviciilor promoționale către un concurent este o practică comercială normală în toate industriile”, a declarat un purtător de cuvânt al Meta.

Măsuri asemănătoare au mai fost adoptate de alte companii tehnologice. Amazon a restricționat anterior posibilitatea unor competitori de a cumpăra publicitate pe platformele sale.

Un alt precedent a fost înregistrat la sfârșitul anului 2022, când Twitter a limitat posibilitatea utilizatorilor de a publica linkuri către conturile lor de pe alte rețele sociale, inclusiv Instagram și Mastodon.

La momentul respectiv, Twitter a justificat restricțiile prin intenția de a împiedica promovarea gratuită a platformelor concurente.

În cazul Meta, interdicția vizează o companie care investea sume importante în promovarea propriilor aplicații prin Facebook și Instagram.

Restricțiile impuse ByteDance ar putea reduce veniturile publicitare ale Meta, deși grupul american dispune de o activitate comercială de amploare, care îi permite să suporte pierderea unor clienți importanți.

În prima jumătate a anului 2026, Meta a raportat venituri de 117 miliarde de dolari. În aceste condiții, renunțarea la un singur advertiser nu este de natură să afecteze semnificativ rezultatele financiare ale companiei.

Totuși, potrivit Sensor Tower, TikTok și ByteDance se numărau printre cumpărătorii importanți de spațiu publicitar din aplicațiile Meta.

Impactul financiar potențial nu se limitează la bugetele investite direct de ByteDance. Restricțiile afectează și agenții de publicitate terți care utilizează reclamele Meta pentru a direcționa utilizatorii către TikTok sau către alte servicii ale grupului chinez.

Printre companiile vizate se numără brandurile care comercializează produse direct consumatorilor și care folosesc TikTok Shop pentru vânzări.

Aceste firme nu vor mai putea utiliza, pe piețele afectate, reclamele Meta care trimit potențialii cumpărători către platforma de comerț electronic a TikTok. Prin urmare, Meta ar putea pierde și o parte din bugetele publicitare provenite de la comercianții independenți.

Pierderea accesului la publicitatea distribuită prin aplicațiile Meta reprezintă o limitare importantă pentru strategia de extindere a TikTok, având în vedere că platformele grupului american reunesc peste trei miliarde de utilizatori activi lunar.

Pentru companiile care operează rețele sociale, atragerea permanentă de utilizatori reprezintă una dintre componentele principale ale dezvoltării. Campaniile publicitare sunt utilizate atât pentru creșterea vizibilității, cât și pentru stimularea descărcărilor de aplicații.

Meta folosește, la rândul său, publicitatea pentru promovarea propriilor servicii, inclusiv Instagram, în încercarea de a atrage noi utilizatori și de a menține interesul pentru platformele sale.

În acest context, TikTok încearcă să identifice noi furnizori de spațiu publicitar care să îi permită continuarea campaniilor de achiziție de utilizatori.

James Gao, angajat TikTok specializat în atragerea de noi utilizatori, a publicat duminică un mesaj pe LinkedIn prin care a solicitat persoanelor și companiilor care dispun de inventar publicitar să îl contacteze.

Demersul urmărește identificarea unor noi oportunități de promovare, astfel încât TikTok să își poată continua campaniile și să își atingă obiectivele privind extinderea bazei de utilizatori.

Pe lângă YouTube, Pinterest și rețelele publicitare Google, TikTok și alte companii care urmăresc atragerea de utilizatori au la dispoziție și platforme precum Snapchat și Reddit, utilizate tot mai frecvent în strategiile de marketing digital.

Kate Black, reprezentanta Horizon Media, a explicat că Meta continuă să atragă cea mai mare parte a bugetelor destinate publicității pe rețelele sociale, însă advertiserii pot utiliza și alte servicii pentru campanii orientate către rezultate concrete.

Printre obiectivele acestor campanii se numără descărcarea unei aplicații, înregistrarea unui cont sau efectuarea unei acțiuni de către utilizator după vizualizarea reclamei.

Potrivit specialistei, Google, YouTube și Pinterest oferă astfel de posibilități, iar Snapchat și Reddit câștigă teren în rândul companiilor care urmăresc diversificarea canalelor de promovare.

În cazul TikTok, creșterea ponderii bugetelor direcționate către aceste platforme reflectă adaptarea strategiei publicitare la restricțiile introduse de Meta începând cu 8 octombrie.