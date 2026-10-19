Egiptul se pregătește să sprijine militar Arabia Saudită. Decizia vine pe fondul escaladării conflictului cu rebelii houthi

Egiptul a anunțat duminică, prin intermediul Consiliului Național de Apărare, că este pregătit să sprijine Arabia Saudită în conflictul cu rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran. Decizia intervine pe fondul intensificării atacurilor asupra infrastructurii saudite și al extinderii confruntărilor regionale. Președintele Abdel-Fattah el-Sissi a solicitat Parlamentului autorizarea desfășurării de trupe și echipamente militare în afara țării. Escaladarea violențelor a provocat victime civile în Arabia Saudită și Yemen.

Egiptul a decis să ofere asistență Arabiei Saudite pentru protejarea securității naționale, în contextul intensificării confruntărilor dintre forțele saudite și rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran. Anunțul a fost făcut duminică de Consiliul Național de Apărare, cea mai înaltă structură de securitate a statului egiptean.

Decizia intervine într-un moment în care conflictul dintre Arabia Saudită și gruparea houthi a devenit unul dintre principalele fronturi ale războiului regional care implică Iranul.

Autoritățile saudite au solicitat sprijin militar din partea aliaților, după o serie de atacuri lansate de rebeli asupra aeroporturilor și instalațiilor petroliere din regat.

Houthii au utilizat drone și rachete capabile să își modifice traiectoria în timpul zborului, ceea ce îngreunează interceptarea acestora de către sistemele de apărare antiaeriană.

Atacurile au provocat moartea a cel puțin 19 persoane, au perturbat mii de zboruri și au generat instabilitate pe piețele internaționale.

În paralel cu demersurile diplomatice și militare ale Egiptului, Arabia Saudită încearcă să își consolideze relațiile de securitate cu partenerii regionali, inclusiv cu Emiratele Arabe Unite.

Ministrul saudit al Apărării s-a întâlnit duminică cu președintele Emiratelor Arabe Unite pentru a analiza posibilitățile de extindere a cooperării bilaterale, potrivit agenției emirateze de presă WAM.

Discuțiile au avut loc în condițiile în care relațiile dintre cele două state au fost marcate recent de divergențe privind conflictul din Yemen.

Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au susținut facțiuni diferite din cadrul coaliției yemenite care luptă împotriva rebelilor houthi, ceea ce a provocat tensiuni între cele două puteri regionale.

Hotărârea autorităților egiptene de a sprijini Arabia Saudită a fost anunțată la aproximativ o lună după vizita efectuată în Egipt de prințul moștenitor saudit.

Consiliul Național de Apărare, prezidat de Abdel-Fattah el-Sissi, a decis să acorde „toate formele posibile de sprijin”, potrivit comunicatului transmis de Președinția Egiptului, pentru ca Arabia Saudită să își poată proteja securitatea.

Documentul oficial nu precizează natura asistenței care urmează să fie acordată și nici dacă aceasta presupune participarea directă a militarilor egipteni la operațiuni.

Cu o zi înaintea anunțului, sâmbătă, președintele el-Sissi solicitase Parlamentului să autorizeze trimiterea de militari și echipamente de apărare în afara teritoriului național.

Ulterior, duminică, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a anunțat că a discutat telefonic cu omologul său egiptean, Badr Abdelatty, despre „cele mai recente evoluții regionale”, potrivit șefului diplomației iraniene.

Escaladarea operațiunilor militare dintre Arabia Saudită și rebelii houthi a amplificat riscurile pentru populația civilă de ambele părți ale frontierei, în timp ce Yemenul se confruntă cu reluarea luptelor din războiul civil.

În ultima săptămână, orașul Aden, capitala interimară a guvernului yemenit recunoscut la nivel internațional, a fost ținta unor atacuri asupra infrastructurii aeroportuare și a unui palat utilizat de autoritățile guvernamentale.

Atacurile au avut loc pe fondul intensificării confruntărilor dintre forțele susținute de Arabia Saudită și rebelii care controlează regiuni importante din nordul Yemenului.

Un bombardament aerian produs duminică în provincia Saada, din nordul Yemenului, aflată sub controlul rebelilor houthi, a provocat moartea a cel puțin nouă persoane, potrivit Ministerului Sănătății administrat de gruparea rebelă.

Printre victime se numără cinci copii și două femei, conform bilanțului comunicat de autoritățile sanitare locale.

Purtătorul de cuvânt al ministerului, Anees al-Asbahi, a precizat că atacul a vizat o locuință din districtul Sahar și a provocat rănirea altor 19 persoane, dintre care 11 copii.

Oficialul a declarat că mai mulți răniți se află în stare critică și a atribuit bombardamentul Arabiei Saudite.

Autoritățile saudite nu au transmis imediat o reacție la aceste acuzații.

Postul de televiziune prin satelit al-Masirah, controlat de rebelii houthi, a difuzat imagini de la locul atacului, în care mai multe persoane îndepărtau manual resturile clădirii distruse și scoteau doi tineri de sub dărâmături.

Reprezentanții grupării houthi au acuzat forțele conduse de Arabia Saudită că au provocat moartea sau rănirea a peste 30 de persoane în urma atacurilor desfășurate în ultimele 24 de ore.

Generalul de brigadă Yahya Saree, purtătorul de cuvânt militar al rebelilor, a afirmat că au fost executate 110 atacuri cu rachete sau lovituri aeriene asupra unor obiective civile din Sanaa și din alte orașe yemenite.

Agenția Associated Press a precizat că nu a putut verifica independent informațiile prezentate de reprezentantul militar al houthilor.

În Arabia Saudită, un elicopter militar de luptă s-a prăbușit în apropierea orașului Najran, situat în sud-vestul regatului, în apropierea frontierei cu Yemenul.

Incidentul s-a soldat cu moartea celor doi membri ai echipajului, potrivit unui purtător de cuvânt al armatei saudite.

Reprezentantul militar a atribuit prăbușirea unei defecțiuni tehnice, în timp ce rebelii houthi susținuseră anterior că aeronava fusese doborâtă de forțele lor.

Ulterior, autoritățile saudite ale Apărării Civile au anunțat că un proiectil lansat de rebelii houthi a căzut într-o zonă rezidențială din provincia Najran.

În urma incidentului, șase persoane au fost rănite, potrivit bilanțului comunicat de autoritățile saudite.