Prețul petrolului scade după decizia lui Donald Trump privind Rusia. Brent a coborât sub 108 dolari pe baril

Prețurile petrolului au scăzut luni, 19 octombrie, după ce președintele american Donald Trump a decis să suspende aplicarea unor sancțiuni și taxe vamale împotriva Rusiei. Măsura ar putea permite creșterea exporturilor rusești de combustibili, într-un moment în care piața energetică mondială este afectată de atacurile asupra navelor comerciale din Orientul Mijlociu.

Cotațiile petrolului au înregistrat scăderi luni dimineață, investitorii marcându-și profiturile după creșterile puternice din ședințele precedente, potrivit Reuters.

Contractele futures pentru petrolul Brent au pierdut 1,98 dolari, echivalentul unui declin de 1,80%, ajungând la 107,88 dolari pe baril, la ora 04:27 GMT. Vineri, Brent închisese la cel mai ridicat nivel din 19 mai.

În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a ieftinit cu 1,16 dolari, respectiv 1,14%, până la 100,25 dolari pe baril. În ședința precedentă, cotația WTI atinsese la închidere cel mai ridicat nivel din 17 septembrie.

Scăderile au venit după ce administrația americană a anunțat o schimbare în aplicarea restricțiilor economice împotriva Moscovei, alimentând așteptările privind o posibilă creștere a cantităților de combustibili ruși disponibile pe piața internațională.

Președintele Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care a suspendat aplicarea unor sancțiuni și taxe vamale importante prevăzute de așa-numita Lege Graham, promulgată luna trecută.

Legislația fusese adoptată la presiunea parlamentarilor americani care urmăreau intensificarea măsurilor economice împotriva Rusiei, în contextul războiului din Ucraina.

Secretarul de stat american Marco Rubio a precizat însă că președintele va utiliza o perioadă de până la 60 de zile pentru a evalua efectele sancțiunilor și taxelor vamale asupra economiei mondiale.

Decizia vine după ce Trump și președintele rus Vladimir Putin au ajuns la un acord privind exporturile de motorină rusească spre Statele Unite și alte state.

Conform înțelegerii, livrările ar urma să înceapă cu aproximativ 2,3 milioane de barili în octombrie, urmând să crească ulterior la circa 7,6 milioane de barili lunar.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat măsurile Washingtonului, avertizând că acestea vor avea consecințe negative pentru Ucraina.

Specialiștii din sectorul energetic consideră că decizia administrației americane poate influența cotațiile petrolului pe termen scurt, fără să elimine dificultățile provocate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Priyanka Sachdeva, directoarea departamentului de analiză a piețelor din cadrul Phillip Nova, a apreciat că Donald Trump încearcă să limiteze scumpirea petrolului înaintea alegerilor americane de la jumătatea mandatului.

„Mișcarea lui Trump pare o nouă încercare disperată de a ține sub control prețurile petrolului înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite”, a declarat aceasta.

Analista a explicat că suspendarea sancțiunilor nu rezolvă perturbările fizice ale aprovizionării din Strâmtoarea Ormuz, unde continuă atacurile împotriva petrolierelor.

La rândul său, Tim Waterer, analist-șef la KCM Trade, a atras atenția că mesajele contradictorii ale administrației americane generează incertitudine.

„Până când detaliile și durata măsurii vor deveni mai clare, este puțin probabil ca piața să includă pe deplin în prețuri perspectiva unei creșteri susținute a ofertei”, a explicat acesta.

Situația din Orientul Mijlociu continuă să exercite presiuni asupra pieței energetice, după intensificarea atacurilor împotriva navelor comerciale.

Potrivit companiei de analiză Kpler, fluxurile de petrol brut din regiunea Golfului au coborât săptămâna trecută la aproximativ 8,5 milioane de barili pe zi, ca medie calculată pe șapte zile.

În săptămâna precedentă, transporturile depășeau 20 de milioane de barili pe zi, ceea ce indică o reducere de peste jumătate a volumelor.

Kpler a raportat cel puțin zece incidente confirmate care au implicat nave comerciale în cursul săptămânii trecute.

Tensiunile regionale ar putea crește și mai mult după ce Egiptul și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini Arabia Saudită în apărarea securității și stabilității sale împotriva rebelilor Houthi din Yemen, aliați ai Iranului.

Analiștii băncii DBS estimează că prețurile petrolului vor continua să fluctueze între 100 și 110 dolari pe baril în perioada premergătoare alegerilor americane de la jumătatea mandatului.

Potrivit instituției, Iranul și grupările aliate ar putea contribui la menținerea tensiunilor pe piața energetică, ceea ce ar păstra prețurile petrolului și carburanților printre principalele motive de nemulțumire ale alegătorilor americani.

Suvro Sarkar, directorul departamentului de cercetare în domeniul energiei din cadrul DBS, consideră că măsurile adoptate de Washington au efecte limitate.

„Președintele american încearcă diverse măsuri pentru a reduce prețurile înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, fără să facă vreo concesie directă Iranului”, a declarat acesta.

Expertul a subliniat că suspendarea sancțiunilor împotriva Rusiei și celelalte măsuri anunțate reprezintă soluții temporare, care nu modifică în mod semnificativ problemele structurale ale aprovizionării globale cu petrol.