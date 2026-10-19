Prețurile carburanților, 19 octombrie 2026. Cât costă benzina și motorina la început de săptămână

Prețurile carburanților din România au rămas neschimbate luni, 19 octombrie 2026, comparativ cu ziua precedentă. Benzina standard se vinde la un preț mediu național de 10,10 lei pe litru, în timp ce motorina standard costă, în medie, 10,90 lei pe litru. Cu toate acestea, comparativ cu sfârșitul lunii iunie, șoferii plătesc considerabil mai mult pentru alimentarea mașinilor, potrivit datelor PretCarburant.ro.

Potrivit datelor centralizate de platforma PretCarburant.ro, prețurile medii ale benzinei, motorinei și GPL-ului nu au înregistrat modificări față de duminică, 18 octombrie.

Benzina standard are un preț mediu național de 10,10 lei pe litru, valorile afișate în cele 1.355 de stații monitorizate fiind cuprinse între 9,89 și 10,16 lei pe litru.

În cazul motorinei standard, media națională este de 10,90 lei pe litru, cu prețuri care variază între 10,69 și 10,96 lei pe litru, în același număr de stații.

GPL-ul se comercializează la un preț mediu de 4,71 lei pe litru, potrivit informațiilor colectate din 324 de stații. Cel mai mic preț identificat este de 4,59 lei pe litru, iar cel mai ridicat ajunge la 4,99 lei pe litru.

Deși prețurile au rămas stabile în ultimele 24 de ore, comparația cu 30 iunie 2026 arată o creștere importantă a costurilor pentru șoferi.

Benzina standard este mai scumpă cu 1,44 lei pe litru, ceea ce reprezintă un avans de 16,6%. Motorina standard a înregistrat o majorare și mai mare, de 1,68 lei pe litru, echivalentul unei creșteri de 18,2%.

În cazul GPL-ului, scumpirea este mai redusă, de 16 bani pe litru, respectiv 3,5%.

Pentru un șofer care alimentează cu 50 de litri de benzină, costul mediu este în prezent de 505 lei, cu 72 de lei mai mult decât la sfârșitul lunii iunie.

Un plin de 50 de litri de motorină costă, în medie, 545 de lei, cu 84 de lei peste nivelul înregistrat la 30 iunie.

Cele mai mici prețuri identificate luni, 19 octombrie, sunt înregistrate în stații din județele Mureș și Bacău.

La stația Petrolium din Iernut, județul Mureș, benzina standard costă 9,89 lei pe litru, iar motorina standard poate fi cumpărată cu 10,69 lei pe litru.

În cazul GPL-ului, cel mai mic preț este de 4,59 lei pe litru, înregistrat la o stație MOL din Onești, județul Bacău.

La nivelul județelor, cele mai reduse prețuri medii pentru benzină se înregistrează în Botoșani, unde litrul costă 10,08 lei. La polul opus se află județul Ilfov, cu o medie de 10,11 lei pe litru.

În cazul motorinei, județul Sălaj are cea mai mică medie, de 10,88 lei pe litru, în timp ce Ilfov înregistrează cea mai ridicată valoare, de 10,91 lei pe litru.

Prețurile medii ale carburanților sunt apropiate în principalele orașe ale României, diferențele fiind de aproximativ un ban pe litru.

În București, benzina standard costă, în medie, 10,10 lei pe litru, iar motorina 10,90 lei pe litru. Aceleași valori sunt înregistrate în Iași, Brașov și Craiova.

În Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța și Oradea, benzina standard are un preț mediu de 10,11 lei pe litru, iar motorina ajunge la 10,91 lei pe litru.

Diferențele reduse dintre marile orașe arată că nivelul mediu al prețurilor este relativ uniform, deși valorile practicate de fiecare stație pot varia în funcție de operator și de amplasament.

Petrolul Brent se apropie de 110 dolari pe baril

Pe piața internațională, petrolul Brent a ajuns la 109,69 dolari pe baril, potrivit cotației din 16 octombrie 2026 pentru contractul cu livrare în decembrie.

Valoarea este cu 3,77 dolari peste cotația precedentă și reprezintă o creștere de aproximativ 57,9% față de nivelul de referință din 30 iunie, calculată pe seria contractelor succesive.

Evoluția petrolului reprezintă unul dintre factorii care influențează costurile carburanților, alături de cursul valutar, fiscalitate, transport și marjele comerciale.

Totuși, modificările cotațiilor internaționale nu se reflectă întotdeauna imediat în prețurile afișate la pompă.

Datele privind prețurile carburanților sunt publicate de platforma PretCarburant.ro și pot fi consultate în secțiunea de statistici.