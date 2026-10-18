Prețuri carburanți duminică, 18 octombrie. Cât plătesc șoferii pentru benzină și motorină la final de săptămână. Cele mai mici tarife

Prețuri carburanți duminică, 18 octombrie. Platforma Peco Online a publicat datele privind cele mai mici prețuri la benzină și motorină înregistrate în România. Potrivit informațiilor disponibile, cea mai ieftină benzină costă 9,89 lei pe litru, în timp ce motorina poate fi cumpărată de la 10,69 lei pe litru. Platforma a prezentat și tarifele minime pentru benzină, motorină și GPL în cele mai mari cinci orașe ale țării.

Conform datelor publicate de Peco Online, cel mai mic preț la benzină înregistrat duminică, 18 octombrie, este de 9,89 lei pe litru. Acesta este disponibil la stația Petrolium din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, situată pe strada Grănicerilor, numărul 61.

În ceea ce privește motorina, cel mai mic tarif raportat la nivel național este de 10,69 lei pe litru. Prețul este practicat de stația Petrolium din Iernut, județul Mureș, aflată pe strada Tudor Vladimirescu, numărul 2, pe drumul european E60.

Astfel, cele mai mici prețuri pentru ambele tipuri de carburant sunt înregistrate la stații Petrolium, însă în localități diferite.

Diferența dintre prețul minim al benzinei și cel al motorinei este de 0,80 lei pe litru.

La aceste tarife, alimentarea cu 50 de litri de benzină costă 494,50 lei, în timp ce aceeași cantitate de motorină ajunge la 534,50 lei.

Platforma a publicat și situația celor mai mici prețuri la carburanți în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța. Acestea sunt cele cinci orașe incluse în analiza platformei, în funcție de numărul de locuitori.

Datele pentru duminică, 18 octombrie 2026, sunt următoarele:

Oraș Benzină (lei/litru) Motorină (lei/litru) GPL (lei/litru) București 10,06 10,86 4,64 Cluj-Napoca 10,06 10,84 4,69 Timișoara 10,04 10,83 4,71 Iași 10,06 10,86 4,71 Constanța 10,06 10,86 4,69

O comparație a datelor arată că Timișoara are cele mai mici tarife pentru benzină și motorină dintre cele cinci orașe analizate.

Benzina costă minimum 10,04 lei pe litru, cu 0,02 lei mai puțin decât în București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, unde cel mai mic preț este de 10,06 lei pe litru.

În cazul motorinei, Timișoara înregistrează un tarif minim de 10,83 lei pe litru, urmată de Cluj-Napoca, unde prețul pornește de la 10,84 lei pe litru. În celelalte trei orașe, cel mai mic tarif este de 10,86 lei pe litru.

Situația este diferită pentru GPL. Bucureștiul are cel mai mic preț dintre orașele analizate, respectiv 4,64 lei pe litru. Urmează Cluj-Napoca și Constanța, cu 4,69 lei pe litru, în timp ce Timișoara și Iași înregistrează un tarif minim de 4,71 lei pe litru.

Prin urmare, diferențele dintre cele mai mici prețuri raportate în cele cinci orașe sunt de 0,02 lei pe litru pentru benzină, 0,03 lei pentru motorină și 0,07 lei pentru GPL.

Cele mai mici prețuri la benzină și motorină identificate la nivel național sunt inferioare celor raportate în principalele cinci orașe.

În cazul benzinei, tariful de 9,89 lei pe litru din Năsăud este cu 0,15 lei mai mic decât cel din Timișoara și cu 0,17 lei sub prețurile minime din celelalte patru orașe.

Pentru motorină, prețul de 10,69 lei pe litru din Iernut este cu 0,14 lei mai mic decât tariful minim din Timișoara, cu 0,15 lei sub cel din Cluj-Napoca și cu 0,17 lei sub cel din București, Iași și Constanța.

Aceste diferențe arată că cele mai mici tarife la carburanți nu sunt înregistrate neapărat în marile centre urbane.

Prețurile prezentate de Peco Online reprezintă valorile minime identificate pentru localitățile și tipurile de carburant analizate, nu prețuri practicate de toate benzinăriile.

Tarifele pot varia în funcție de stația de alimentare și de momentul actualizării datelor. Din acest motiv, șoferii trebuie să verifice prețurile afișate la pompă înainte de alimentare.