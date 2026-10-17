Prețul petrolului ar putea exploda. Un analist avertizează că piața energiei se pregătește pentru un nou șoc

Prețurile petrolului se apropie de 100 de dolari pe baril în cazul țițeiului american și de 110 dolari în cazul petrolului Brent, iar următoarea mișcare a pieței ar putea fi o creștere puternică, avertizează Neal Dingmann, analist specializat în cercetarea sectorului energetic la William Blair. Acesta consideră că piața ar putea intra într-o perioadă de scumpiri excepționale, pe fondul tensiunilor geopolitice și al restrângerii continue a ofertei fizice de petrol.

Într-un interviu acordat publicației Yahoo! Finance, Dingmann a explicat că un asemenea scenariu este posibil și că mai mulți directori ai marilor companii petroliere au atras deja atenția asupra riscului unei creșteri foarte mari a prețurilor.

Potrivit analistului, directorii din industria petrolieră susțin în mod repetat că piața a intrat într-o etapă în care prețurile vor avea un prag minim mai ridicat, cel puțin în următoarele trimestre. Dingmann împărtășește această perspectivă și consideră că nivelul mediu al prețului petrolului într-o etapă obișnuită a ciclului economic, estimat anterior de mulți analiști la 70-80 de dolari pe baril, s-ar putea situa acum mai aproape de 80-90 de dolari. În anumite perioade, prețurile ar putea depăși însă pragul de 100 de dolari pe baril.

Neal Dingmann a indicat atacurile iraniene asupra petrolierelor și costurile record de transport drept factori care contribuie la înăsprirea condițiilor de pe piața petrolului. În opinia sa, problema depășește fluctuațiile generate de evenimentele geopolitice, deoarece acestea au început să producă efecte concrete asupra aprovizionării și transportului fizic al țițeiului.

Analistul consideră că piața fizică a petrolului devine tot mai restrictivă, ceea ce ar putea amplifica presiunile asupra prețurilor. Evenimentele geopolitice și politice au ajuns să provoace perturbări reale, iar soluțiile temporare pentru suplimentarea ofertei ar putea fi dificil de aplicat.

În acest context, Dingmann avertizează că eliberarea unor cantități suplimentare de petrol din Rezerva Strategică de Petrol a Statelor Unite sau utilizarea altor măsuri temporare ar putea fi foarte dificilă.

Rezerva Strategică de Petrol a SUA a coborât deja la cel mai scăzut nivel din 1982, potrivit publicației menționate. Nivelul redus al rezervelor limitează capacitatea autorităților americane de a interveni prin această modalitate pentru a atenua eventualele creșteri ale prețurilor.

Creșterea cotațiilor petrolului a susținut puternic acțiunile companiilor energetice din Statele Unite. Sectorul energetic a avansat cu peste 50% de la începutul anului, fiind cel mai performant dintre cele 11 sectoare ale indicelui bursier S&P 500.

Evoluția este cu mult peste creșterea de aproximativ 12% înregistrată de indicele S&P 500 în aceeași perioadă. Și prețurile petrolului au consemnat creșteri importante. Țițeiul american s-a scumpit cu peste 70% de la 31 decembrie, în timp ce Brent, reperul internațional al pieței, a înregistrat o creștere de aproximativ 80%.

Aceste evoluții reflectă presiunile tot mai mari asupra pieței și explică o parte din performanța companiilor energetice listate la bursă.

Un alt motiv de îngrijorare este evoluția prețurilor combustibililor destinați încălzirii și transportului. Contractele futures pentru păcură de încălzire, utilizate ca reper pentru piața motorinei, și-au mai mult decât dublat valoarea de la începutul anului.

Neal Dingmann consideră că recordurile de preț înregistrate deja ar putea fi depășite. Analistul a atras atenția asupra motorinei, benzinei și combustibililor utilizați pentru încălzirea locuințelor, în condițiile apropierii sezonului rece.

O nouă creștere a prețurilor ar reprezenta o veste nefavorabilă pentru consumatori, care s-ar putea confrunta cu cheltuieli mai mari pentru transport și încălzire. În schimb, producătorii americani de petrol ar putea beneficia de pe urma cotațiilor ridicate.

Dingmann estimează că firmele petroliere din Statele Unite vor continua să obțină câștiguri financiare foarte mari. Potrivit analistului, majoritatea companiilor pe care le monitorizează au raportat un flux de numerar liber record în trimestrul al doilea. El se așteaptă ca noi recorduri să fie înregistrate în trimestrul al treilea sau al patrulea.

Fluxul de numerar liber reprezintă banii rămași unei companii după acoperirea cheltuielilor de exploatare și a investițiilor necesare desfășurării activității. În cazul producătorilor de petrol, prețurile ridicate ale țițeiului pot contribui la majorarea sumelor disponibile după efectuarea acestor cheltuieli.

Nu toți analiștii de pe Wall Street consideră că piața petrolului se pregătește pentru o creștere excepțională a cotațiilor.

Luni, Goldman Sachs și-a majorat estimarea privind prețul petrolului Brent pentru luna decembrie la 90 de dolari pe baril. Pentru țițeiul american, banca a stabilit o țintă de 81 de dolari pe baril. Ambele niveluri sunt sub cotațiile actuale menționate în analiza Yahoo Finance, de aproximativ 110 dolari pentru Brent și aproape 100 de dolari pentru petrolul american.

Goldman Sachs consideră că prețul petrolului Brent ar putea ajunge la 125 de dolari pe baril în anumite condiții. Printre factorii care ar putea determina o asemenea evoluție se numără deteriorarea infrastructurii petroliere, intensificarea atacurilor asupra transportului maritim sau menținerea unei prime de risc ridicate în prețul petrolului.