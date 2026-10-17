Tensiunile dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski amenință sprijinul SUA pentru Ucraina. Kievul se teme de reducerea ajutorului militar

Relațiile dintre Ucraina și Statele Unite, cel mai important aliat al Kievului, au traversat o săptămână dificilă, marcată de amenințările Washingtonului privind întreruperea sprijinului în materie de informații militare și de un acord privind aprovizionarea cu motorină rusească, ce ar putea ajuta Moscova să finanțeze războiul. Disputa dintre președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski riscă să afecteze și mai mult poziția Ucrainei în conflictul cu Rusia.

Nemulțumit de creșterea costurilor energiei, pe care o atribuie parțial atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești, Donald Trump l-a criticat în repetate rânduri pe Volodimir Zelenski. În același timp, o întrerupere a serviciilor de internet prin satelit furnizate de Statele Unite a stârnit temeri privind vulnerabilitatea Ucrainei, care se pregătește pentru o nouă iarnă în care Rusia ar putea ataca infrastructura energetică, conform Reuters.

Zelenski a răspuns criticilor lui Trump printr-o serie neobișnuit de dure de declarații publice. Liderul ucrainean a sugerat că Statele Unite favorizează acum Rusia și a afirmat că Ucraina nu va respecta solicitarea președintelui american de a opri atacurile asupra obiectivelor energetice rusești, invocând continuarea atacurilor Moscovei asupra teritoriului ucrainean.

Adâncirea conflictului dintre cei doi lideri a alimentat temerile că relația dificilă dintre Trump și Zelenski ar putea avea consecințe și mai grave pentru Kiev. Președintele american ar putea limita în continuare livrările de armament către Ucraina, ar putea pune în aplicare amenințările privind oprirea schimbului de informații despre situația de pe front sau ar putea încheia noi acorduri economice cu Moscova.

Cu toate acestea, Kievul dorește să continue dialogul cu reprezentanții lui Trump, Steve Witkoff, prietenul președintelui american, și Jared Kushner, ginerele acestuia. Doi oficiali ucraineni familiarizați cu discuțiile au transmis această poziție sub protecția anonimatului.

Denys Sienik, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Ucrainei la Washington, a declarat vineri, într-un interviu acordat postului Newsmax, că Ucraina este recunoscătoare pentru eforturile depuse de Donald Trump și de echipa sa în vederea încheierii războiului. Totodată, oficialul a precizat că țara sa este dispusă să participe la negocieri cu Rusia.

La rândul său, Donald Trump a afirmat vineri că va continua să discute atât cu Volodimir Zelenski, cât și cu președintele rus Vladimir Putin. Liderul american a reiterat că își dorește încheierea războiului.

Daniel Fried, oficial de rang înalt al Departamentului de Stat responsabil de dosarele europene în perioada 2005-2009, a declarat că nu este clar dacă Washingtonul se îndepărtează definitiv de Ucraina. În opinia sa, însă, consecințele actualei dispute afectează perspectivele încheierii războiului început prin invazia pe scară largă a Rusiei din 2022.

Fried, care activează în prezent la Atlantic Council, un grup de reflecție cu sediul la Washington, consideră că evoluțiile recente reprezintă o oportunitate ratată, provoacă suferințe reale în Ucraina și îl încurajează pe Vladimir Putin să continue războiul. El a subliniat că această abordare nu este lipsită de costuri.

Relația dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski a fost tensionată încă de la început. În februarie 2025, Trump și vicepreședintele american JD Vance l-au criticat public pe liderul ucrainean în timpul unei întâlniri desfășurate în Biroul Oval.

În timpul administrației Trump, Washingtonul a suspendat sau a încetinit unele forme de asistență militară destinate Ucrainei, permițând în același timp aliaților europeni să cumpere arme americane pentru a le furniza Kievului.

Ulterior, relațiile dintre cele două părți se stabilizaseră. Situația s-a deteriorat din nou în acest an, după ce atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice din Rusia au început să contribuie la creșterea prețurilor carburanților.

Costurile ridicate ale benzinei și motorinei reprezintă o problemă politică pentru Donald Trump înaintea alegerilor intermediare din noiembrie. Potrivit analiștilor, Partidul Republican al președintelui american riscă să își piardă majoritățile în Congresul Statelor Unite.

Experții consideră că principalul factor din spatele creșterii costurilor energiei este războiul purtat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Conflictul a provocat atacuri iraniene asupra instalațiilor energetice și a dus la închiderea în mare parte a Strâmtorii Ormuz, o rută esențială pentru transportul energiei.

Nemulțumit de Zelenski, Trump s-a orientat totuși către Rusia pentru a crește aprovizionarea cu combustibil și a limita prețurile. Potrivit unei persoane familiarizate cu discuțiile interne, care a vorbit sub protecția anonimatului, președintele american a urmărit această variantă în contextul tensiunilor privind costurile energiei.

Pe 9 octombrie, Donald Trump a anunțat că a ajuns la un acord cu Vladimir Putin pentru ridicarea temporară a sancțiunilor aplicate combustibililor ruși și pentru importul de motorină din Rusia.

Pentru Kiev, consecințele disputei cu Washingtonul sunt imediate. Volodimir Zelenski a declarat marți că Ucraina nu a primit niciun avertisment din partea partenerilor occidentali înaintea unui atac rusesc mortal asupra capitalei.

În absența informațiilor furnizate de Statele Unite, Ucraina ar putea întâmpina dificultăți mai mari în detectarea și contracararea atacurilor rusești cu rachete și drone. Riscurile sunt deosebit de importante în cazul infrastructurii energetice, pe care Moscova a vizat-o în repetate rânduri în timpul iernilor precedente.

Donald Trump a susținut că Statele Unite continuă să împărtășească informații cu Ucraina. Volodimir Zelenski a declarat însă pentru postul NPR că oficialii americani i-au avertizat pe comandanții ucraineni că schimbul de informații ar putea fi redus sau întrerupt complet.

O altă problemă a fost reprezentată de perturbarea sistemului Starshield al Ucrainei, versiunea militară a serviciului Starlink, dezvoltat de compania SpaceX. Potrivit unei relatări Reuters publicate joi, doi oficiali americani și un oficial occidental familiarizat cu situația au afirmat că perturbarea serviciului a urmat unui ordin provenit de la Casa Albă.

Serviciul a fost restabilit parțial, însă incidentul a evidențiat vulnerabilitatea generată de dependența Ucrainei de tehnologia controlată de companii americane și supusă deciziilor administrației Trump. Această dependență îi oferă președintelui american un posibil instrument de presiune, în timp ce încearcă să determine Kievul să accepte negocieri cu Moscova.