Nvidia și Apple contribuie cu câte 25 de milioane de dolari la sala de bal a lui Trump de la Casa Albă. Donațiile private au ajuns la 333 de milioane de dolari

Nvidia și Apple s-au angajat să contribuie fiecare cu 25 de milioane de dolari la construirea noii săli de bal de la Casa Albă, un proiect inițiat de președintele american Donald Trump.

Informația a fost publicată joi de The Washington Post și preluată de Reuters, care a precizat că nu a verificat independent datele. Potrivit informațiilor prezentate de publicația americană, angajamentele de finanțare privată pentru proiect au ajuns la un total de 333 de milioane de dolari.

Printre donatorii care au promis câte 25 de milioane de dolari se numără și familia Adelson, unul dintre principalii susținători financiari ai lui Donald Trump și ai Partidului Republican, precum și miliardarul Charles Ergen, cofondator și președinte al companiei de telecomunicații Dish Network. Potrivit publicației menționate, numele președintelui american nu apare pe lista donatorilor.

Printre companiile care au promis finanțare se află și contractori ai guvernului federal. Lockheed Martin, Microsoft și Palantir Technologies s-au angajat fiecare să contribuie cu câte 10 milioane de dolari.

Conform informațiilor publicate de The Washington Post, majoritatea fondurilor promise provin de la companii și persoane înstărite care au interese în relația cu administrația federală. Aproximativ jumătate din suma totală ar proveni de la companii sau directori ai unor firme care au avut contracte cu guvernul federal în timpul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump.

Casa Albă a refuzat să publice informații despre persoanele și companiile care contribuie la finanțarea proiectului. Purtătorul de cuvânt Davis Ingle a precizat că printre donatori se află numeroase companii americane importante și a respins criticile referitoare la eventualele conflicte de interese.

Ingle a susținut, într-o declarație pentru Reuters, că aceiași critici care invocă posibile conflicte de interese ar fi nemulțumiți și în cazul în care lucrările de renovare, considerate necesare de mult timp, ar fi finanțate din banii contribuabililor americani.

„Aceiaşi critici care invocă presupuse conflicte de interese s-ar plânge şi dacă aceste renovări, necesare de mult timp, ar fi finanţate din banii contribuabililor americani”, a declarat Ingle pentru Reuters.

Nvidia a confirmat că a făcut o donație către un fond nepartizan destinat cetățenilor americani. Compania a subliniat că sprijinul său pentru Statele Unite este independent de orice interese comerciale. Apple, în schimb, a refuzat să comenteze informațiile referitoare la contribuția sa pentru construirea sălii de bal.

Dimensiunea proiectului și modul în care administrația americană gestionează donațiile au provocat critici din partea organizațiilor care militează pentru transparență și a experților juridici. Aceștia avertizează asupra riscului ca marii donatori să exercite influență politică prin contribuțiile financiare oferite pentru proiectul preferat al președintelui.

Eric Petry, reprezentant al Brennan Center for Justice, a atras atenția asupra lipsei de transparență a finanțării. Acesta a evidențiat problema reprezentată de posibilitatea ca persoane și companii care au relații de afaceri cu guvernul să doneze milioane de dolari pentru un proiect susținut de președinte, în timp ce publicul nu poate afla cine contribuie și care sunt sumele oferite. În aceste condiții, potrivit lui Petry, nu există o modalitate clară de a stabili dacă donațiile urmăresc obținerea accesului la administrație sau a unor favoruri.

„Lipsa transparenţei este o problemă uriaşă. Atunci când persoane care au afaceri cu guvernul pot dona milioane de dolari pentru proiectul preferat al preşedintelui, iar publicul nu poate afla cine donează şi cât, nu există nicio modalitate de a stabili dacă acestea cumpără acces sau favoruri”, a declarat Eric Petry, reprezentant al Brennan Center for Justice.

Controversa este amplificată de faptul că o parte importantă a fondurilor promise provine de la companii și directori ale căror firme au avut contracte cu guvernul federal în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump.

Donald Trump a afirmat inițial că noua sală de bal va fi finanțată de el și de donatori înstăriți. Proiectul a fost estimat la aproximativ 400 de milioane de dolari. Ulterior, președintele american a solicitat Congresului un miliard de dolari pentru construirea unui buncăr subteran și instalarea unor sisteme suplimentare de securitate. Cererea nu a fost aprobată.

Noua sală de bal ar urma să fie proiectată pentru aproximativ 1.000 de invitați și să ocupe o suprafață de 8.360 de metri pătrați. Potrivit lui Trump, construcția va include adăposturi antibombă, facilități medicale și sisteme de protecție împotriva dronelor și rachetelor.

Administrația Trump susține în prezent că noua construcție este necesară pentru securitatea națională. Acest argument este folosit pentru a justifica atât lucrările, cât și facilitățile de protecție prevăzute în proiect.

Construirea noii săli de bal a provocat controverse și din cauza demolării aripii estice istorice a Casei Albe. În această parte a clădirii se aflau birourile primei-doamne și cinematograful prezidențial.

Organizațiile pentru protejarea patrimoniului și adversarii proiectului susțin că Donald Trump și-a depășit atribuțiile atunci când a autorizat lucrările.

În august, Curtea Supremă a Statelor Unite a permis continuarea construcției printr-o decizie adoptată cu cinci voturi la patru. Hotărârea a fost luată în timp ce administrația Trump contestă un ordin judecătoresc prin care fusese dispusă suspendarea unei mari părți a lucrărilor.

În opinia sa separată, președintele Curții Supreme, John Roberts, a apreciat că proiectul este probabil ilegal.

În acest context, finanțarea privată a sălii de bal rămâne în centrul dezbaterilor privind transparența donațiilor, relațiile dintre marile companii și administrația federală, precum și legalitatea lucrărilor de la Casa Albă. Angajamentele de finanțare anunțate, în valoare totală de 333 de milioane de dolari, includ contribuții din partea unor companii importante din domeniul tehnologiei și apărării, dar și din partea unor persoane înstărite care susțin politic administrația Trump.