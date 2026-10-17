Coreea de Nord susține că a efectuat un test cu o torpilă asistată de Inteligență Artificială. Noua armă ar putea identifica țintele reale și evita momelile folosite de adversari

Coreea de Nord a efectuat un test cu un nou tip de torpilă de precizie care utilizează Inteligența Artificială (IA) pentru sistemele de ghidaj și detectare a țintelor, a anunțat sâmbătă agenția oficială de presă KCNA. Sistemul, denumit Zam-2.0, a fost testat în mediul submarin joi, potrivit autorităților nord-coreene.

Conform KCNA, tehnologia de Inteligență Artificială a fost integrată atât în procesul de detectare a țintelor, cât și în funcția de ghidaj a noii torpile, descrisă drept un dispozitiv cu viteză foarte mare și ghidaj de înaltă precizie.

Agenția nord-coreeană a precizat că testul a demonstrat capacitatea tehnologiei de bază de a îmbunătăți eficiența propulsiei și performanțele dispozitivului de propulsie. Totodată, în ultimii cinci ani ar fi fost efectuate peste 180 de serii de teste diferite.

Anunțul privind testarea torpilei Zam-2.0 vine la câteva zile după ce Phenianul a efectuat teste cu două tipuri de rachete de croazieră strategice lansate de pe submarine, potrivit informațiilor publicate de KCNA.

La începutul lunii octombrie, Coreea de Nord anunțase, de asemenea, că a testat cu succes o rachetă hipersonică cu rază de acțiune intermediară. Potrivit anunțului de atunci, sistemul utiliza Inteligența Artificială pentru a permite modificarea traiectoriei rachetei la joasă altitudine.

Torpilele sunt proiectate pentru a lovi ținte inamice cu viteză mare sub apă. Introducerea anunțată a Inteligenței Artificiale ar putea însă să le ofere și capacitatea de a efectua manevre de evitare și de a lua decizii în mod autonom, cu scopul de a deruta adversarul, potrivit analiștilor.

Lim Eul-chul, profesor la Universitatea Kyungnam, a explicat pentru AFP că Coreea de Sud și Statele Unite folosesc momeli pentru a devia torpilele de la țintele vizate. În opinia sa, Inteligența Artificială ar putea ajuta sistemele nord-coreene să facă diferența între țintele reale și momeli.

Profesorul a mai arătat că, prin testarea torpilelor lansate de pe submarine, Phenianul alocă resurse considerabile pentru a demonstra că mijloacele strategice americane pot fi făcute ineficiente.

„Coreea de Sud şi SUA folosesc momeli pentru a deturna torpilele, dar IA-ul ar putea ajuta la distingerea ţintelor adevărate de momeli”, a declarat pentru AFP Lim Eul-chul, profesor la universitatea Kyungnam.

În septembrie, liderul nord-coreean Kim Jong Un subliniase deja necesitatea îmbunătățirii nivelului de Inteligență Artificială integrat în sistemele de armament ale țării.

Analiștii estimează că Phenianul ar putea înregistra progrese rapide în domeniul tehnologiei rachetelor datorită sprijinului militar primit din partea Rusiei. Acest sprijin ar veni în schimbul trimiterii de trupe și armament nord-coreean pentru susținerea războiului purtat de Moscova împotriva Ucrainei.

Testele recente cu arme nord-coreene au loc și într-un context diplomatic marcat de speculații privind o posibilă întâlnire între președintele american Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong Un.

Posibila întrevedere este discutată în timp ce liderii lumii se pregătesc să participe la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), programat să aibă loc la jumătatea lunii noiembrie, în China.

Astfel, testarea torpilei Zam-2.0 se înscrie într-o serie de demonstrații militare nord-coreene care includ rachete lansate de pe submarine și sisteme hipersonice ce folosesc Inteligența Artificială. În paralel, persistă întrebările privind ritmul de dezvoltare a capacităților militare ale Phenianului și posibilele evoluții ale relațiilor sale cu Washingtonul.