Uniunea Europeană anunță noi sancțiuni împotriva Rusiei după acordul petrolier al lui Donald Trump. Kaja Kallas: Nu vom reduce presiunea

Uniunea Europeană pregătește o nouă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei, în contextul controverselor provocate de acordul privind livrările de motorină rusească anunțat de președintele american Donald Trump. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, avertizează că relaxarea restricțiilor ar putea aduce Moscovei venituri suplimentare pentru finanțarea războiului din Ucraina. Oficialul european a anunțat că miniștrii de Externe ai UE intenționează să aprobe luni cea mai amplă listă de noi sancțiuni individuale de la începutul conflictului.

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat decizia de suspendare a sancțiunilor asupra motorinei rusești, în urma acordului anunțat de președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, aceasta a atras atenția asupra continuării atacurilor rusești în Ucraina și asupra intensificării amenințărilor hibride la adresa statelor europene.

„Atacurile ruseşti au ucis peste 80 de civili ucraineni în două zile. În plus, Rusia şi-a intensificat atacurile hibride împotriva Europei, vizând atât state membre ale Uniunii Europene, cât şi aliaţi din NATO. Suspendarea sancţiunilor asupra motorinei ruseşti oferă Moscovei venituri suplimentare pentru finanţarea războiului”, a transmis Kaja Kallas.

Oficialul european a subliniat că Uniunea Europeană nu intenționează să își modifice poziția în privința sancțiunilor impuse Moscovei.

„Nu este momentul să reducem presiunea asupra Rusiei, iar Europa nu o va face”, a adăugat aceasta.

Kaja Kallas a anunțat că miniștrii de Externe ai statelor membre UE intenționează să aprobe luni o nouă listă de sancțiuni individuale împotriva persoanelor și entităților asociate efortului de război al Rusiei.

Potrivit șefei diplomației europene, aceasta ar urma să fie cea mai amplă listă de noi sancțiuni individuale adoptată de Uniunea Europeană de la începutul conflictului.

Anunțul vine în contextul în care Bruxelles-ul încearcă să mențină presiunea economică și politică asupra Moscovei, în timp ce administrația americană a anunțat o înțelegere privind livrările de combustibil rusesc.

Noile măsuri nu au fost încă aprobate, urmând să fie discutate la reuniunea miniștrilor europeni de Externe.

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină pentru piețele din Statele Unite și din alte regiuni ale lumii.

Potrivit anunțului, alte livrări ar urma să fie efectuate ulterior.

Acordul a generat reacții atât în Europa, cât și în Statele Unite, în condițiile în care sancțiunile energetice reprezintă unul dintre principalele instrumente de presiune economică asupra Rusiei.

Analiștii din sectorul energetic citați de Axios și-au exprimat scepticismul că volumul suplimentar de motorină va avea un impact semnificativ asupra prețurilor.

Astfel, efectele acordului asupra piețelor internaționale ale combustibililor rămân incerte, în timp ce implicațiile sale politice au provocat deja controverse.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat la acordul privind motorina rusească, pe care l-a calificat drept „nedrept şi neonest”.

În declarațiile oferite publicației Axios, liderul ucrainean a susținut că înțelegerea reprezintă un cadou pentru președintele rus Vladimir Putin.

Reacția vine pe fondul continuării atacurilor asupra Ucrainei și al preocupărilor privind resursele financiare de care dispune Rusia pentru susținerea operațiunilor militare.

Totodată, sâmbătă, Donald Trump a cerut Ucrainei să îl înlocuiască pe Volodimir Zelenski cu un lider dispus să ajungă la un acord cu Rusia.

Declarația președintelui american adaugă o nouă dimensiune tensiunilor politice dintre Washington și Kiev, în contextul negocierilor privind o eventuală soluție pentru încheierea conflictului.

Înțelegerea anunțată de Donald Trump a generat reacții critice inclusiv în interiorul Partidului Republican.

Congresmenul Brian Fitzpatrick a declarat sâmbătă că intenționează să forțeze organizarea unui vot în Camera Reprezentanților pentru blocarea achizițiilor de petrol rusesc.

Potrivit Axios, inițiativa reprezintă o contestare a acordului privind motorina încheiat între Donald Trump și Vladimir Putin.

Demersul ar putea deschide o nouă dispută între administrația prezidențială și membrii Congresului în privința politicii energetice și a sancțiunilor aplicate Rusiei.

În timp ce Washingtonul se confruntă cu reacții contradictorii privind reluarea livrărilor de combustibil rusesc, Uniunea Europeană transmite că intenționează să continue politica de sancțiuni împotriva Moscovei.

Reuniunea de luni a miniștrilor europeni de Externe urmează să clarifice amploarea noilor măsuri restrictive anunțate de Kaja Kallas.