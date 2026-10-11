Uniunea Europeană, în fața unei noi probleme financiare. Sprijinul pentru Ucraina ar putea deveni insuficient

Uniunea Europeană se confruntă cu dificultăți tot mai mari în finanțarea Ucrainei, în contextul intensificării atacurilor rusești și al deteriorării situației economice a țării. Programele de sprijin de miliarde de euro, inclusiv împrumutul de 90 de miliarde de euro convenit pentru perioada 2026-2027, riscă să nu acopere necesitățile Kievului. Oficialii europeni recunosc că vor fi necesare noi discuții privind finanțarea, în condițiile în care statele membre se confruntă la rândul lor cu presiuni bugetare.

Escaladarea atacurilor lansate de Rusia asupra Ucrainei pune o presiune suplimentară asupra resurselor financiare ale Kievului și ridică semne de întrebare privind capacitatea Uniunii Europene de a susține pe termen lung eforturile de război.

Potrivit Euronews, diplomații europeni admit că durata conflictului ar putea depăși estimările pe baza cărora au fost concepute actualele mecanisme de sprijin.

„Acest război va dura mai mult decât am crezut”, a declarat un diplomat european, sub protecția anonimatului.

Acesta a explicat că există deja o conștientizare a faptului că Ucraina va avea nevoie de resurse suplimentare, însă modalitatea prin care acestea vor fi asigurate nu a fost încă stabilită.

Un alt diplomat european a subliniat necesitatea menținerii sprijinului pentru Kiev și a presiunii asupra Moscovei.

„Trebuie să transmitem un mesaj clar că UE nu își va schimba poziția și își va dubla sprijinul pentru Ucraina și presiunea asupra Rusiei”, a declarat acesta.

În ultimele zile, atacurile aeriene rusești au vizat numeroase obiective de infrastructură civilă și economică, inclusiv căi ferate, poduri, nave comerciale, centrale electrice, centre de date, depozite, spitale și unități de învățământ.

Printre obiectivele atacate s-a numărat și Academia Națională de Științe.

Bombardamentele, desfășurate cu rachete balistice și drone, au provocat zeci de victime civile. În Kramatorsk, peste 30 de persoane au murit în urma unui atac cu bombă planantă care a incendiat două autobuze de transport public, potrivit informațiilor relatate de Euronews.

Joi, atacurile rusești au provocat întreruperi majore ale alimentării cu energie electrică în Kiev, amplificând îngrijorările privind capacitatea țării de a traversa sezonul rece.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat atacurile asupra infrastructurii și populației civile.

„Aceasta este terorism împotriva oamenilor și a vieții. Și este important ca liderii să nu ignore ceea ce se întâmplă”, a declarat Zelenski.

La rândul său, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a calificat atacurile drept crime de război și și-a exprimat solidaritatea cu Ucraina.

Dincolo de distrugerile materiale, atacurile afectează activitatea companiilor, determină închiderea unor afaceri și cresc costurile de producție și distribuție.

În același timp, blocada rusă din Marea Neagră îngreunează exporturile de cereale, reducând veniturile obținute de economia ucraineană din comerțul internațional.

Deteriorarea situației economice ridică probleme privind eficiența și sustenabilitatea programelor europene de finanțare.

Unul dintre principalele instrumente este împrumutul de 90 de miliarde de euro convenit de liderii europeni anul trecut, destinat acoperirii a aproximativ două treimi din necesarul financiar al Ucrainei pentru 2026 și 2027.

Programul a fost construit pornind de la ipoteza că războiul s-ar putea încheia în cursul anului 2026. Continuarea și intensificarea atacurilor rusești pun însă sub semnul întrebării această perspectivă.

Ministrul ucrainean al Finanțelor, Serghii Marchenko, a avertizat că bugetul pentru 2027 va fi cel mai dificil de la începutul invaziei rusești la scară largă.

Potrivit estimărilor prezentate de acesta, Ucraina se confruntă cu un deficit de finanțare de aproximativ 78 de miliarde de dolari, echivalentul a circa 70 de miliarde de euro.

Suma depășește considerabil cele 45 de miliarde de euro pe care Uniunea Europeană intenționează să le acorde în 2027 prin actualul mecanism de sprijin.

Comisia Europeană nu a confirmat deocamdată valoarea totală a deficitului estimat de autoritățile ucrainene, dar a recunoscut că situația financiară devine tot mai complicată.

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat vineri, după o reuniune a miniștrilor de Finanțe, că necesarul de finanțare al Ucrainei pentru anul viitor este semnificativ.

„Pentru 2027, imaginea de ansamblu este într-adevăr mai dificilă”, a declarat oficialul european.

Acesta a precizat că instituțiile europene continuă să analizeze dimensiunea exactă a deficitului.

„Este clar că ne confruntăm cu un deficit considerabil de finanțare. Cuantificarea exactă este încă în curs de desfășurare.”

Bruxelles-ul intenționează să accelereze plățile deja prevăzute în programele existente, cu respectarea condițiilor referitoare la reformele interne din Ucraina.

Totuși, o nouă rundă de sprijin financiar nu a fost încă pusă oficial în discuție, în condițiile în care statele membre negociază viitorul buget multianual al Uniunii Europene.

Una dintre soluțiile discutate la nivel european este utilizarea activelor rusești imobilizate pentru finanțarea Ucrainei.

Mai multe state membre au încercat să relanseze această dezbatere, argumentând că actualul împrumut de 90 de miliarde de euro nu va putea acoperi toate necesitățile Kievului.

Propunerea întâmpină însă rezistență din partea unor guverne europene.

Belgia, țara în care se află o parte importantă a activelor rusești blocate, s-a opus unei noi inițiative de utilizare a acestora. Franța și Italia manifestă, de asemenea, rezerve față de o asemenea soluție.

Un diplomat european de rang înalt a explicat că negocierile sunt influențate de eșecul unei propuneri similare, discutate în decembrie 2025.

„Deocamdată, nu există nimic nou sau substanțial pe masă”, a declarat acesta.

O altă variantă ar fi emiterea unei noi datorii comune la nivelul Uniunii Europene, după modelul utilizat pentru împrumutul de 90 de miliarde de euro.

Această opțiune a devenit însă mai dificil de susținut politic, în contextul creșterii costurilor de împrumut, al nivelurilor ridicate ale datoriei publice și al perspectivelor economice slabe.

O alternativă ar fi majorarea contribuțiilor directe ale statelor membre, dar o asemenea decizie ar putea concentra povara financiară asupra unui număr redus de economii puternice, precum Germania, Olanda și țările nordice.

Situația este complicată și de absența ajutorului american, Statele Unite fiind anterior unul dintre principalii furnizori de armament pentru Ucraina.

În aceste condiții, Comisia Europeană încearcă să atragă o implicare financiară mai mare din partea altor parteneri internaționali, inclusiv Regatul Unit, Canada și Japonia.

Valdis Dombrovskis a dat asigurări că Bruxelles-ul continuă să analizeze variante pentru acoperirea necesarului de finanțare.

„Evaluăm și alte posibilități în orice caz”, a declarat comisarul european. „Ne-am angajat să ne asigurăm că Ucraina are finanțarea necesară atât timp cât este necesar.”

În lipsa unei soluții convenite între statele membre, finanțarea Ucrainei riscă să devină unul dintre subiectele dificile ale viitoarelor negocieri europene, pe fondul prelungirii războiului și al presiunilor tot mai mari asupra bugetelor naționale.