Conflict deschis între Trump și Zelenski: „Să-și aleagă un nou lider, a sosit timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte!”

Relațiile dintre Washington și Kiev au atins un nou punct critic după ce Donald Trump a cerut public astăzi înlocuirea președintelui Volodimir Zelenski cu un lider dispus să negocieze pacea cu Rusia. Tensiunile au izbucnit în urma unui acord surpriză privind motorina rusească, criticat dur de liderul ucrainean, și pe fondul refuzului Kievului de a opri atacurile asupra rafinăriilor Moscovei.

Președintele american Donald Trump a solicitat sâmbătă ca Ucraina să îl înlocuiască pe președintele Volodimir Zelenski cu un lider dispus să încheie o înțelegere cu Rusia pentru oprirea războiului. Declarațiile dure de sâmbătă ale liderului de la Casa Albă marchează cea mai gravă criză din relația celor doi de la întâlnirea tensionată din februarie 2025.

Conflictul dintre cei doi lideri a escaladat vineri, când Trump a anunțat un acord cu Moscova pentru ridicarea sancțiunilor asupra exporturilor de motorină rusească către Statele Unite și piața globală.

Luat prin surprindere de această decizie luată fără consultarea Kievului, Zelenski a criticat dur inițiativa, declarând că este o mișcare „nedreaptă, nesinceră” și un „semn de slăbiciune” din partea lui Trump, reprezentând practic un cadou oferit lui Vladimir Putin.

În replică, un oficial american a precizat că decizia lui Trump a venit după ce Zelenski a ignorat repetat cererile Washingtonului de a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești, acțiuni care, potrivit președintelui SUA, au afectat fermierii americani.

Sâmbătă, Trump a afirmat că Zelenski ar fi putut ajunge de multe ori la o înțelegere cu Rusia, dar a ales să nu o facă.

„Știți ce sugerez? Sugerez să își aleagă un nou lider capabil să facă o înțelegere, deoarece el ar fi putut încheia numeroase acorduri și, dintr-un motiv sau altul, nu o face niciodată… Consider că a sosit timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte. I-am spus lui Zelenski: «Poți să-i faci orice Rusiei, dar nu ataca rafinăriile, pentru că asta e o problemă mondială». Și ce face el? Se duce și lovește în ele. Ar face bine să se oprească!”, a declarat Trump, avertizând ferm Kievul să înceteze atacurile asupra infrastructurii petroliere ruse.

.@POTUS on Ukraine: „You know what I suggest? I suggest they get a new leader who could make a deal because he could’ve made many deals and for some reason he never does… I think it’s time for Ukraine to get a new President.” https://t.co/WoVG0HUazA — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 10, 2026

„Astăzi, Rusia și-a exprimat mulțumirile pentru ridicarea sancțiunilor privind exporturile de motorină, lansând cinci bombe ghidate asupra unor clădiri rezidențiale din Zaporojie”, a scris sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe X.

Today, Russia expressed its thanks for the lifting of sanctions on diesel exports by dropping five glide bombs on residential buildings in Zaporizhzhia. As of now, sadly, twelve people have been confirmed killed, including three children. My condolences to all their families and loved ones. Another fourteen people have been injured, and two of them are in critical condition – the doctors are fighting to save their lives. The status of twelve more people who may have been there is still being verified. All emergency services are at the scene, and search-and-rescue operations are underway. Overnight, thirteen of our regions came under attack. Residential buildings, infrastructure, and railway facilities have been damaged. Last night confirmed once again that in Russia, they take any easing of pressure to mean they can keep fighting, to mean they can keep dropping bombs on cities. Different signals are needed. Russia must understand that it needs to stop the war, and for that to happen, Russia must feel its losses. Right now, it is our long-range capabilities that are ensuring this. And we will respond to Russian strikes. I thank everyone who is helping. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2026



El a spus că atacurile arată că Moscova interpretează „orice relaxare a presiunii ca pe un semn că poate continua să lupte și să lanseze bombe asupra orașelor”.

„Alegerea Rusiei este războiul”, a declarat Zelenski într-o postare ulterioară pe Telegram, după atacurile cu drone asupra unor instalații energetice și un atac cu rachetă balistică asupra Kievului.

El a spus că fiecare miliard de dolari suplimentar pe care Rusia îl obține din exporturi va contribui la finanțarea componentelor pentru armament, modernizarea dronelor, producția de rachete și recrutarea mercenarilor.

Potrivit liderului ucrainean, Moscova va fi pregătită să se oprească doar atunci când capacitatea sa de a purta războiul va fi diminuată.

Zelenski a adăugat că acordul privind motorina transmite Moscovei mesajul că „se pare că este permis să continue atacurile. Iar acest lucru trebuie corectat”.

El a îndemnat Statele Unite, Europa și ceilalți parteneri să limiteze capacitatea Rusiei de a purta războiul.

Zelenski a declarat că Ucraina coordonează măsuri pentru a contracara veniturile suplimentare pe care Rusia le va obține și că a discutat cu președintele Franței, Emmanuel Macron, despre consolidarea apărării antiaeriene. El a avertizat că, în zilele următoare, există un risc crescut de noi atacuri cu rachete.

De asemenea, liderul ucrainean a spus că a discutat despre evoluțiile recente cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, adăugând că Ucraina va primi, în zilele următoare, muniție pentru avioanele F-16 pe care le utilizează pentru interceptarea dronelor Shahed.