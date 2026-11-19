Despăgubiri obligatorii față de vecini. Cât te obligă instanța să plătești la bloc, dacă inunzi repetat apartamentul de sub tine
SURSA FOTO: Dreamstime - Apartament inundat de vecini
Un proprietar care s-a confruntat cu inundații repetate, mirosuri greu de suportat și degradarea locuinței, provocate de comportamentul vecinului de deasupra, a obținut câștig de cauză în instanță, relatează avocatul Gelu Pușcaș. Judecătorii au stabilit despăgubiri materiale și morale, au impus efectuarea unor reparații și au interzis anumite activități în apartamentul pârâtului.
Un nou caz prezentat de Gelu Pușcaș. Un locatar a inundat în repetate rânduri apartamentul de dedesubt și a provocat pagube importante. Instanța l-a obligat să plătească peste 76.000 de lei
Potrivit avocatului Gelu Pușcaș, specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și în litigii privind administrarea imobilelor, cazul a pornit de la nemulțumirile unui proprietar față de activitățile și comportamentul vecinului care locuia la etajul superior.
Acesta ar fi provocat mai multe inundații și ar fi transformat apartamentul într-un spațiu neîngrijit. Proprietarul afectat a decis să se adreseze instanței, după ce problemele au continuat.
În fața judecătorilor, reclamanta a demonstrat că locuința sa fusese inundată în repetate rânduri. De asemenea, a prezentat problemele provocate de mirosurile greu de suportat și de apariția igrasiei.
Inundațiile au dus și la deteriorarea mobilierului, precum și a altor bunuri din apartament. Situația locuinței s-a degradat atât de mult încât proprietara a fost nevoită să se mute într-o locuință închiriată.
Instanța a considerat că vecinul trebuie să înceteze activitățile care provoacă scurgeri de apă și mirosuri
Judecătorii au analizat inclusiv comportamentul pârâtului în privința utilizării apei și a activităților desfășurate în apartament, precizează Gelu Pușcaș în postarea sa de pe pagina „Consultanță Asociații Proprietari”.
Instanța a apreciat că acesta trebuie să înceteze să arunce sau să lase apa să se scurgă pe pardoseala locuinței și pe balcon. Totodată, i-a interzis desfășurarea activităților horticole în apartament.
În motivarea hotărârii, judecătorii au explicat că aceste obligații nu reprezintă o încălcare a dreptului pârâtului la viață privată. Măsurile au fost considerate proporționale și necesare, atât pentru repararea situației existente, cât și pentru prevenirea unor incidente viitoare.
Instanța a mai analizat prejudiciul moral suferit de reclamantă. Judecătorii au luat în considerare indignarea, neputința și stresul provocate de problemele repetate.
Un element important a fost faptul că proprietara încercase să rezolve situația prin sesizarea mai multor instituții. Aceasta se adresase Asociației de Proprietari și organelor de poliție, fără să obțină o soluționare a problemei.
Instanța a reținut că suferințele psihice au fost amplificate de lipsa unui răspuns la sesizările formulate. De asemenea, a ținut cont de faptul că reclamanta se gospodărea singură, indică avocatul Gelu Pușcaș în postarea sa.
Vecinul a fost obligat să achite despăgubiri materiale și morale, dar și cheltuielile de judecată
Prin hotărârea pronunțată, instanța l-a obligat pe pârât să achite reclamantei 45.067 de lei cu titlu de despăgubiri materiale. Suma reprezintă contravaloarea pagubelor provocate prin inundarea repetată a apartamentului.
Despăgubirile acoperă deteriorarea componentelor imobiliare și a bunurilor mobile din locuință. La această sumă se adaugă dobânzile legale, calculate de la data introducerii acțiunii până la plata efectivă.
Pe lângă despăgubirile financiare, proprietarul vinovat trebuie să reconstruiască peretele decopertat din baia mică a propriului apartament. Acesta acoperea tronsonul de țevi al blocului.
Judecătorii au stabilit și obligația de a repara și întreține corespunzător instalațiile din apartament. Pârâtul trebuie să ia toate măsurile de siguranță necesare pentru a preveni alte inundații în locuința reclamantei.
Totodată, acesta trebuie să se abțină de la orice activitate care implică propagarea mirosurilor. Hotărârea îi interzice explicit să mai lase apa să se scurgă pe pardoseală sau pe balcon și să desfășoare activități horticole în apartament.
Pentru prejudiciul moral, instanța a stabilit plata unor despăgubiri de 20.000 de lei. La acestea se adaugă 11.893,55 lei, reprezentând cheltuielile de judecată suportate de reclamantă, precizează Gelu Pușcaș.
Suma totală a despăgubirilor stabilite de instanță depășește 76.000 de lei
Prin însumarea despăgubirilor materiale, a daunelor morale și a cheltuielilor de judecată, rezultă o obligație de plată de 76.960,55 lei. Calculul nu include dobânzile legale aferente despăgubirilor materiale.
Avocatul Gelu Pușcaș a prezentat cazul pe pagina sa de socializare, subliniind importanța atât a demersurilor proprietarului afectat, cât și a soluției pronunțate de instanță.
Acesta a apreciat că speța merită atenție prin modul în care proprietara și-a susținut cauza, dar și prin măsurile dispuse de judecători pentru prevenirea repetării problemelor.
Postarea integrală făcută de Gelu Pușcaș pe pagina „Consultanță Asociații Proprietari”
„𝐀 𝐈𝐍𝐔𝐍𝐃𝐀𝐓 Ș𝐈 𝐃𝐄𝐑𝐀𝐍𝐉𝐀𝐓, 𝐀 𝐏𝐋Ă𝐓𝐈𝐓 𝟕𝟔.𝟗𝟔𝟎,𝟓𝟓 𝐋𝐄𝐈
Un proprietar sătul de activitățile și de comportamentul vecinului de deasupra, sătul de inundațiile repetate și de faptul că vecinul a transformat apartamentul într-un loc neîngrijit, a sesizat instanța de judecată.
Proprietarul afectat a demonstrat că apartamentul său a fost inundat în mod repetat, că există mirosuri greu de suportat și că a apărut igrasie, alături de degradarea mobilierului și a altor bunuri. A arătat că atât de tare s-a degradat apartamentul și atât de greu este mirosul încât a trebuit să se mute în chirie.
𝐑𝐞ț𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧ț𝐞𝐢:
”În ceea ce priveşte folosirea apei, instanţa îl va obliga pe pârât la o conduită specifică obligaţiei de a nu face, respectiv să înceteze să arunce sau să lase să se scurgă apă pe pardoseala apartamentului său şi în balcon şi să nu mai desfăşoare activităţi horticole în apartament, instanţa apreciind că aceste obligaţii nu reprezintă o ingerinţă în dreptului la viaţă privată al pârâtului, aceste măsuri ce sunt proporţionale şi actuale în raport de stare faptică analizată având atât un rol reparator, dar şi preventiv pentru viitor”.
„În general forma sau existenţa culpei nu are relevanţă la aprecierea prejudiciului, însă la daune morale suferinţele psihice constând în indignarea, starea de neputinţă a reclamantei care, în urma multiplelor şi diverselor sesizări organelor publice nu a găsit o minimă soluţionare a problemei reclamate, de unde şi starea psihică creată, dar şi implicit stresul reclamantei care, fiind o persoană ce se gospodăreşte singură este mai intens simţit dacă fapta s-a săvârşit cu vinovăţie decât în cazul răspunderii pentru lucruri”.
„Or, în speţă reclamanta a făcut dovada sesizării Asociaţiei de Proprietari, organelor de poliţie, inclusiv a pârâtului”.
Ș𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐳𝐢𝐭𝐢𝐯𝐮𝐥 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧ț𝐞𝐢, 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐚 𝐚𝐫ă𝐭𝐚 𝐜ă 𝐬𝐞 𝐩𝐨𝐚𝐭𝐞:
„𝐎𝐛𝐥𝐢𝐠ă 𝐩â𝐫â𝐭𝐮𝐥 𝐥𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐚 𝐜ă𝐭𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐥𝐚𝐦𝐚𝐧𝐭ă 𝐚 𝐬𝐮𝐦𝐞𝐢 𝐝𝐞 𝟒𝟓.𝟎𝟔𝟕,𝟎𝟎 𝐥𝐞𝐢, 𝐜𝐮 𝐭𝐢𝐭𝐥𝐮 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐩ă𝐠𝐮𝐛𝐢𝐫𝐢 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞, cu dobânzi legale aferente, de la data promovării prezentei ce vor curge până la plata efectivă, reprezentând contravaloarea prejudiciului cauzat prin inundarea repetată a apartamentului, distrugerea părţilor componente imobiliare şi a bunurilor mobile din apartamentul proprietatea reclamantei.
𝐎𝐛𝐥𝐢𝐠ă 𝐩â𝐫â𝐭𝐮𝐥 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐞𝐭𝐞𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐞𝐜𝐨𝐩𝐞𝐫𝐭𝐚𝐭 𝐝𝐢𝐧 𝐛𝐚𝐢𝐚 𝐦𝐢𝐜ă a apartamentului acestuia, ce acoperea tronsonul de ţevi a blocului.
𝐎𝐛𝐥𝐢𝐠ă 𝐩â𝐫â𝐭𝐮𝐥 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐫𝐞𝐚 ş𝐢 î𝐧𝐭𝐫𝐞ţ𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐨𝐫𝐞𝐬𝐩𝐮𝐧𝐳ă𝐭𝐨𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐚ţ𝐢𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐢𝐧 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥 𝐬ă𝐮, luând toate măsurile de siguranţă pentru a preveni în viitor inundarea apartamentului proprietatea reclamantei, precum şi a se abţine de la orice activitate ce implică propagarea de mirosuri.
𝐎𝐛𝐥𝐢𝐠ă 𝐩â𝐫â𝐭𝐮𝐥 𝐬ă î𝐧𝐜𝐞𝐭𝐞𝐳𝐞 𝐬ă 𝐚𝐫𝐮𝐧𝐜𝐞 𝐬𝐚𝐮 𝐬ă 𝐥𝐚𝐬𝐞 𝐬ă 𝐬𝐞 𝐬𝐜𝐮𝐫𝐠ă 𝐚𝐩ă 𝐩𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐝𝐨𝐬𝐞𝐚𝐥𝐚 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐬ă𝐮 ş𝐢 î𝐧 𝐛𝐚𝐥𝐜𝐨𝐧, precum şi să nu mai desfăşoare activităţi horticole în apartament.
𝐎𝐛𝐥𝐢𝐠ă 𝐩â𝐫â𝐭𝐮𝐥 𝐥𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐚 𝐬𝐮𝐦𝐞𝐢 𝐝𝐞 𝟐𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐥𝐞𝐢, 𝐜𝐮 𝐭𝐢𝐭𝐥𝐮 𝐝𝐞 𝐝𝐚𝐮𝐧𝐞 𝐦𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞, pentru prejudiciul moral cauzat reclamantei.
𝐎𝐛𝐥𝐢𝐠ă 𝐩â𝐫â𝐭𝐮𝐥 𝐥𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐚 𝐜ă𝐭𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐥𝐚𝐦𝐚𝐧𝐭ă 𝐚 𝐬𝐮𝐦𝐞𝐢 𝐝𝐞 𝟏𝟏.𝟖𝟗𝟑,𝟓𝟓 𝐥𝐞𝐢, 𝐜𝐮 𝐭𝐢𝐭𝐥𝐮 𝐝𝐞 𝐜𝐡𝐞𝐥𝐭𝐮𝐢𝐞𝐥𝐢 𝐝𝐞 𝐣𝐮𝐝𝐞𝐜𝐚𝐭ă”.
Este o speță care merită toată atenția și datorită modului de abordare a proprietarului și datorită modului în care instanța s-a pronunțat”, a scris avocatul Gelu Pușcaș în postarea sa.
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După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
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