Un proprietar care s-a confruntat cu inundații repetate, mirosuri greu de suportat și degradarea locuinței, provocate de comportamentul vecinului de deasupra, a obținut câștig de cauză în instanță, relatează avocatul Gelu Pușcaș. Judecătorii au stabilit despăgubiri materiale și morale, au impus efectuarea unor reparații și au interzis anumite activități în apartamentul pârâtului.

Potrivit avocatului Gelu Pușcaș, specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și în litigii privind administrarea imobilelor, cazul a pornit de la nemulțumirile unui proprietar față de activitățile și comportamentul vecinului care locuia la etajul superior.

Acesta ar fi provocat mai multe inundații și ar fi transformat apartamentul într-un spațiu neîngrijit. Proprietarul afectat a decis să se adreseze instanței, după ce problemele au continuat.

În fața judecătorilor, reclamanta a demonstrat că locuința sa fusese inundată în repetate rânduri. De asemenea, a prezentat problemele provocate de mirosurile greu de suportat și de apariția igrasiei.

Inundațiile au dus și la deteriorarea mobilierului, precum și a altor bunuri din apartament. Situația locuinței s-a degradat atât de mult încât proprietara a fost nevoită să se mute într-o locuință închiriată.

Judecătorii au analizat inclusiv comportamentul pârâtului în privința utilizării apei și a activităților desfășurate în apartament, precizează Gelu Pușcaș în postarea sa de pe pagina „Consultanță Asociații Proprietari”.

Instanța a apreciat că acesta trebuie să înceteze să arunce sau să lase apa să se scurgă pe pardoseala locuinței și pe balcon. Totodată, i-a interzis desfășurarea activităților horticole în apartament.

În motivarea hotărârii, judecătorii au explicat că aceste obligații nu reprezintă o încălcare a dreptului pârâtului la viață privată. Măsurile au fost considerate proporționale și necesare, atât pentru repararea situației existente, cât și pentru prevenirea unor incidente viitoare.

Instanța a mai analizat prejudiciul moral suferit de reclamantă. Judecătorii au luat în considerare indignarea, neputința și stresul provocate de problemele repetate.

Un element important a fost faptul că proprietara încercase să rezolve situația prin sesizarea mai multor instituții. Aceasta se adresase Asociației de Proprietari și organelor de poliție, fără să obțină o soluționare a problemei.

Instanța a reținut că suferințele psihice au fost amplificate de lipsa unui răspuns la sesizările formulate. De asemenea, a ținut cont de faptul că reclamanta se gospodărea singură, indică avocatul Gelu Pușcaș în postarea sa.

Prin hotărârea pronunțată, instanța l-a obligat pe pârât să achite reclamantei 45.067 de lei cu titlu de despăgubiri materiale. Suma reprezintă contravaloarea pagubelor provocate prin inundarea repetată a apartamentului.

Despăgubirile acoperă deteriorarea componentelor imobiliare și a bunurilor mobile din locuință. La această sumă se adaugă dobânzile legale, calculate de la data introducerii acțiunii până la plata efectivă.

Pe lângă despăgubirile financiare, proprietarul vinovat trebuie să reconstruiască peretele decopertat din baia mică a propriului apartament. Acesta acoperea tronsonul de țevi al blocului.

Judecătorii au stabilit și obligația de a repara și întreține corespunzător instalațiile din apartament. Pârâtul trebuie să ia toate măsurile de siguranță necesare pentru a preveni alte inundații în locuința reclamantei.

Totodată, acesta trebuie să se abțină de la orice activitate care implică propagarea mirosurilor. Hotărârea îi interzice explicit să mai lase apa să se scurgă pe pardoseală sau pe balcon și să desfășoare activități horticole în apartament.

Pentru prejudiciul moral, instanța a stabilit plata unor despăgubiri de 20.000 de lei. La acestea se adaugă 11.893,55 lei, reprezentând cheltuielile de judecată suportate de reclamantă, precizează Gelu Pușcaș.

Prin însumarea despăgubirilor materiale, a daunelor morale și a cheltuielilor de judecată, rezultă o obligație de plată de 76.960,55 lei. Calculul nu include dobânzile legale aferente despăgubirilor materiale.

Avocatul Gelu Pușcaș a prezentat cazul pe pagina sa de socializare, subliniind importanța atât a demersurilor proprietarului afectat, cât și a soluției pronunțate de instanță.

Acesta a apreciat că speța merită atenție prin modul în care proprietara și-a susținut cauza, dar și prin măsurile dispuse de judecători pentru prevenirea repetării problemelor.