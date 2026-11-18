Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a explicat care este principala miză a întâlnirii trilaterale între Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, în marja summitului APEC. În opinia sa, discuțiile nu vor viza împărțirea lumii și nici găsirea unor soluții pentru războiul din Ucraina sau conflictul din Iran și Orientul Mijlociu. Subiectul central va fi renegocierea acordurilor internaționale privind dezarmarea nucleară, în condițiile în care două tratate importante dintre Rusia și Statele Unite au expirat.

Traian Băsescu a explicat, miercuri, la B1 TV, că administrația americană își dorește ca Beijingul să participe la viitoarele acorduri de dezarmare nucleară. Această solicitare a Washingtonului reprezintă, în opinia fostului șef al statului, unul dintre principalele motive pentru care negocierile privind reducerea arsenalelor nucleare au ajuns într-un blocaj.

Potrivit fostului președinte al României, întâlnirea dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, în contextul summitului APEC, nu are drept obiectiv stabilirea unor noi sfere de influență sau împărțirea lumii între marile puteri.

De asemenea, războiul din Ucraina și conflictul din Iran, respectiv din Orientul Mijlociu, nu reprezintă principalele teme ale discuțiilor. Traian Băsescu consideră că adevărata miză este situația arsenalelor nucleare, în condițiile în care două dintre cele mai importante acorduri de control al armamentului nuclear dintre Moscova și Washington au ajuns la expirare.

Donald Trump dorește ca și China să participe la viitoarele negocieri și să devină parte a unui eventual cadru internațional de dezarmare nucleară. Astfel, discuțiile dintre cei trei lideri ar putea deschide calea unor negocieri mai ample privind limitarea și reducerea armamentului nuclear la nivel internațional.

„Miza nu este împărțirea lumii. În niciun caz nu se va întâmpla acest lucru la China. Și nici războiul din Ucraina nu este miza principală, cu nici războiul din Iran, din Orientul Mijlociu, nu este miza principală. Aici, principala miza va fi o discuție cu privire la arsenalele nucleare, având în vedere că cele două mari tratate dintre Rusia și Statele Unite au expirat”, a spus Băsescu, miercuri, la B1 TV.

Traian Băsescu a identificat două acorduri importante care au avut un rol major în controlul și reducerea arsenalelor nucleare ale Rusiei și Statelor Unite: Tratatul privind Forțele Nucleare cu Rază Intermediară (INF) și tratatul START privind reducerea armelor nucleare strategice.

Primul acord, INF, reglementa restricțiile referitoare la amplasarea pe teritoriul Europei a rachetelor cu rază intermediară de acțiune, indiferent dacă acestea aveau sau nu încărcătură nucleară.

Tratatul viza rachetele cu o rază de acțiune cuprinsă între 500 și 5.500 de kilometri. În baza prevederilor sale, astfel de rachete erau interzise pe teritoriul Uniunii Europene. Fostul președinte a explicat că rachetele rusești erau amplasate dincolo de Iran.

Unul dintre principalele pericole asociate rachetelor cu rază medie de acțiune este reprezentat de timpul foarte scurt dintre lansare și lovirea țintei. Acestea pot fi lansate de la distanțe relativ mici, ceea ce reduce considerabil intervalul disponibil pentru detectarea atacului și eventualul răspuns.

Tratatul INF a expirat la 2 august 2019 și nu a mai fost reînnoit.

Al doilea acord important este tratatul START, care vizează reducerea armelor nucleare strategice. Acesta reglementează rachetele intercontinentale lansate de pe submarine, de la sol sau de pe rampe de lansare.

Tratatul START a expirat la 5 februarie 2026. Potrivit explicațiilor oferite de Traian Băsescu, președintele american Donald Trump a refuzat extinderea acordului, deși Moscova a venit cu o propunere în acest sens.

Expirarea celor două tratate a lăsat fără cadrul anterior de control o serie de categorii importante de armament nuclear, ceea ce face ca reluarea negocierilor dintre marile puteri să devină un subiect esențial.

„Este vorba de tratatul pentru forțele nucleare cu rază intermediară, care acoperea restricțiile pe teritoriul Europei a rachetelor cu rază intermediară de acțiune, fie că sunt rachete cu încărcătură nucleară sau nu, dar erau interzise pe teritoriul Uniunii Europene. Este vorba de rachete cu rază de acțiune între 500 și 5500 de km. Deci rachetele rusești erau dincolo de Iran. Și pericolul cu rachetele cu rază medie de acțiune este că sunt lansate de la distanțe mici, practic, și timpul de la lansare la lovire este destul de scurt. Acest tratat a expirat pe 2 august 2019 și n-a fost reînnoit. Al doilea tratat este cel care vizează tratatul pentru reducerea armelor nucleare strategice și acest tratat vizează rachetele intercontinentale lansate și de pe submarine, și de la sol, și de pe rampe de lansare. Acest tratat a expirat în 2026, pe 5 februarie. Trump a refuzat extinderea acestui tratat, deși Moscova a propus acest lucru”, a mai spus fostul președinte.

În analiza lui Traian Băsescu, blocajul procesului de reducere a armamentului nuclear este legat de poziția Statelor Unite, care au insistat ca viitoarele acorduri să includă și China.

Washingtonul a susținut în mod repetat că Beijingul trebuie să participe la viitoarele tratate internaționale privind dezarmarea nucleară. Această condiție a devenit un punct important al negocierilor, în condițiile în care acordurile anterioare au fost încheiate între Rusia și Statele Unite.

Fostul președinte a amintit și rezultatele concrete obținute prin aplicarea celor două tratate expirate.

Astfel, tratatul START a contribuit la distrugerea a peste 2.000 de rachete, în timp ce acordul INF a dus la distrugerea a 1.991 de rachete cu încărcătură nucleară.

Aceste cifre ilustrează amploarea procesului de reducere a arsenalelor nucleare realizat în baza acordurilor dintre Moscova și Washington.

În opinia lui Traian Băsescu, procesul a fost însă blocat de insistența Statelor Unite ca și China să fie inclusă în viitoarele înțelegeri. Prin urmare, o eventuală discuție trilaterală între Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping ar putea reprezenta o oportunitate pentru abordarea acestei probleme.

„SUA a invocat tot timpul că și China trebuie să fie parte a viitoarelor tratate de dezarmare nucleară, dacă vreți, că aceste două tratate expirate sunt în această zonă a dezarmării. De exemplu, tratatul START a generat distrugerea peste 2.000 de rachete, iar tratatul INF a dus la distrugerea 1.991 de rachete cu încărcătura nucleară. Deci, procesul de reducerea armamentelor nucleare a fost blocat prin poziția Statelor Unite, care vor ca în aceste tratate să fie inclusă și China”, a susținut fostul șef de stat.

Traian Băsescu a abordat și posibilitatea ca problemele teritoriale legate de Ucraina sau Taiwan să fie discutate în cadrul întâlnirii dintre cei trei lideri.

Fostul președinte consideră că aceste subiecte ar putea fi menționate în treacăt, însă nu vor reprezenta teme centrale ale reuniunii. În opinia sa, nu vor exista decizii importante și nici analize consistente privind situațiile din cele două regiuni.

Chestiunile teritoriale din Ucraina și Taiwan ar putea apărea, așadar, în discuțiile dintre lideri, fără să determine însă direcția principală a întâlnirii.

Miza fundamentală va rămâne elaborarea unui program de dezarmare nucleară la care să participe și China. Includerea Beijingului într-un asemenea mecanism ar putea schimba cadrul negocierilor internaționale privind controlul armamentului nuclear, care până acum s-au bazat în principal pe acordurile dintre Rusia și Statele Unite.