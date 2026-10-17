Mihai Fifor avertizează că economia României a ajuns într-un punct critic. Investițiile străine directe s-au prăbușit cu 62,5% în primele opt luni din 2026

Deputatul PSD Mihai Fifor susține că relansarea economiei românești trebuie să devină o condiție esențială pentru reușita viitoarei guvernări. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a atras atenția asupra deteriorării indicatorilor economici, a costurilor ridicate suportate de producători și a reducerii investițiilor străine directe. Parlamentarul consideră că România are nevoie de o schimbare de direcție economică, bazată pe investiții, producție internă, predictibilitate fiscală și susținerea capitalului autohton.

Fifor a descris situația economică actuală drept una critică, pe care a asociat-o cu perioada pe care a numit-o Zodia Bolojan. În opinia sa, capitalul românesc a fost afectat de povara fiscală, creșterea costurilor și contracția consumului, ceea ce i-a redus semnificativ capacitatea de rezistență.

Potrivit deputatului PSD, investițiile sunt amânate, marjele de profit se comprimă, iar tot mai multe întreprinderi sunt nevoite să își concentreze resursele asupra supraviețuirii, în detrimentul dezvoltării. Mihai Fifor consideră că, fără creștere economică, România nu poate susține venituri decente, servicii publice de calitate și investiții capabile să genereze prosperitate.

Mihai Fifor a atras atenția asupra evoluției producției industriale din România. În primele opt luni ale anului 2026, aceasta a scăzut cu 3,4%, în timp ce industria prelucrătoare, principalul generator de valoare adăugată industrială, a înregistrat un recul de 4,4%.

Deputatul PSD a evidențiat în mesajul publicat pe Facebook și problemele de pe piața muncii. România are peste 520.000 de șomeri, iar rata șomajului în rândul tinerilor depășește 30%. În același timp, economia se confruntă cu un deficit persistent de personal calificat.

În opinia sa, aceste evoluții conturează imaginea unei economii în care dezechilibrele structurale se adâncesc. Scăderea producției industriale și dificultățile de pe piața muncii sunt probleme care trebuie abordate în cadrul unei strategii de relansare economică.

„RELANSAREA ECONOMIEI. PARIUL CU NOI ÎNȘINE. Există o condiție sine qua non pentru reușita viitoarei guvernări: relansarea economiei românești. Fără ea, orice program de guvernare, oricât de ambițios, riscă să rămână o colecție de bune intenții. Fără creștere economică nu putem susține venituri decente, servicii publice de calitate și investiții care să genereze prosperitate. Iar România nu mai are timp de pierdut. Suntem într-o cursă contra cronometru. După ceea ce am numit, încă din prima zi, Zodia Bolojan, economia românească se află într-un punct critic. Capitalul autohton, afectat de povara fiscală, de creșterea costurilor și de contracția consumului, și-a văzut dramatic redusă capacitatea de rezistență. Investițiile sunt amânate, marjele de profit se comprimă, iar tot mai multe întreprinderi sunt obligate să își concentreze resursele pe supraviețuire, în loc să le direcționeze către dezvoltare. Datele economice descriu o deteriorare care nu mai poate fi ignorată. În primele opt luni ale anului, producția industrială a scăzut cu 3,4%, iar industria prelucrătoare, principalul generator de valoare adăugată industrială, a înregistrat un recul de 4,4%. Peste 520.000 de șomeri, o rată a șomajului în rândul tinerilor de peste 30% și, simultan, un deficit persistent de personal calificat conturează imaginea unei economii în care dezechilibrele structurale se adâncesc”, a scris Mihai Fifor pe Facebook.

Un alt factor care pune presiune asupra economiei românești este reprezentat de costurile energiei și transportului, care afectează competitivitatea companiilor. În septembrie 2026, prețul mediu al energiei electrice pe piața pentru ziua următoare din România a ajuns la aproximativ 176 de euro/MWh, în creștere cu 16,5% față de august. Pe piața internă, OPCOM a raportat un preț mediu ponderat de 917 lei/MWh.

În octombrie, motorina a ajuns la 10,90 lei pe litru. Costurile energiei electrice, gazelor naturale și transportului continuă să exercite o presiune considerabilă asupra producătorilor români.

Mihai Fifor consideră că aceste cheltuieli limitează capacitatea companiilor de a investi, de a se dezvolta și de a concura pe piețele europene, mai ales într-un context în care marjele de profit sunt deja reduse. Deputatul PSD a pus astfel în discuție capacitatea industriei românești de a concura în condițiile în care costurile de producție consumă o parte tot mai mare din resursele companiilor înainte ca produsele să ajungă pe piață.

În opinia sa, accesul la energie la prețuri competitive reprezintă una dintre condițiile necesare pentru redresarea economiei și consolidarea producției interne.

„La acestea se adaugă o problemă majoră de competitivitate. În septembrie 2026, prețul mediu al energiei electrice pe piața pentru ziua următoare a ajuns în România la aproximativ 176 euro/MWh, în creștere cu 16,5% față de august. Pe piața internă, OPCOM a raportat un preț mediu ponderat de 917 lei/MWh. Motorina a ajuns în octombrie la 10,90 lei/litru, iar costurile energiei, gazelor naturale și transportului continuă să exercite o presiune considerabilă asupra producătorilor români. Într-o economie în care marjele de profit sunt deja comprimate, asemenea costuri limitează capacitatea companiilor de a investi, de a se dezvolta și de a concura pe piețele europene. Cum poate concura industria românească atunci când costurile de producție îi consumă o parte tot mai mare din resurse, înainte ca produsele să ajungă pe piață?”, a subliniat social-democrat.

Unul dintre cele mai importante semnale de avertizare evidențiate de Mihai Fifor privește evoluția investițiilor străine directe. Potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR), în primele opt luni ale anului 2026, investițiile străine directe s-au redus cu 62,5%, de la 5,66 miliarde de euro la numai 2,12 miliarde de euro.

Scăderea reprezintă o contracție de 3,54 miliarde de euro față de perioada similară a anului precedent.

Deputatul PSD consideră că această evoluție ridică întrebări serioase privind atractivitatea economiei românești, predictibilitatea mediului de afaceri și capacitatea țării de a atrage capital într-o regiune în care competiția pentru investiții devine tot mai intensă.

În acest context, Mihai Fifor susține că România trebuie să își consolideze capacitatea de producție și să creeze condiții care să încurajeze atât investițiile străine, cât și dezvoltarea capitalului autohton.

„Însă poate cel mai sever avertisment vine însă din evoluția investițiilor străine directe. Potrivit datelor BNR, în primele opt luni ale anului 2026 acestea s-au redus cu 62,5%, de la 5,66 miliarde de euro la numai 2,12 miliarde. O contracție de 3,54 miliarde de euro față de perioada similară a anului trecut, care ridică întrebări serioase privind atractivitatea economiei românești, predictibilitatea mediului de afaceri și capacitatea noastră de a concura pentru capital într-o regiune în care competiția investițională este tot mai intensă”, a subliniat acesta.

Deputatul PSD consideră că programul SAFE ar fi trebuit să reprezinte una dintre principalele oportunități pentru revitalizarea industriei din România.

Țara noastră a împrumutat 16,68 miliarde de euro prin acest mecanism european, care dispune de un total de 150 de miliarde de euro. Mihai Fifor apreciază că fondurile ar fi trebuit să constituie o resursă financiară istorică pentru dezvoltarea economică.

În opinia sa, utilizarea inteligentă a acestor bani ar putea sprijini dezvoltarea capacităților industriale naționale, transferul de tehnologie și integrarea companiilor românești în lanțurile europene de producție. Totodată, investițiile ar putea contribui la crearea unor locuri de muncă înalt calificate.

Deputatul PSD consideră că aceste fonduri ar putea oferi economiei românești sprijinul financiar de care are nevoie pentru a-și consolida baza industrială și pentru a-și crește competitivitatea.

Pentru Mihai Fifor, miza relansării economice constă în recuperarea capacității României de a produce, de a investi și de a concura. Revigorarea consumului ar trebui să fie însoțită de consolidarea producției interne, atragerea investițiilor străine și dezvoltarea capitalului autohton. În același timp, crearea locurilor de muncă trebuie corelată cu formarea competențelor solicitate de economia reală.

„Iată de ce, în acest context, programul SAFE ar fi trebuit să reprezinte una dintre marile oportunități de revitalizare industrială a României. Cele 16,68 miliarde de euro împrumutate de țara noastră, dintr-un mecanism european de 150 de miliarde, ar fi trebuit să constituie o resursă financiară istorică. Valorificate inteligent, aceste fonduri pot susține dezvoltarea capacităților industriale naționale, transferul de tehnologie, integrarea companiilor românești în lanțurile europene de producție și crearea unor locuri de muncă înalt calificate. Gura de oxigen de care economia noastră avea atâta nevoie. În fond, aici se află adevărata miză a relansării economice: recuperarea capacității României de a produce, de a investi și de a concura. Revigorarea consumului trebuie însoțită de consolidarea producției interne, atragerea investițiilor străine de dezvoltarea capitalului autohton, iar crearea locurilor de muncă de formarea competențelor pe care economia reală le solicită”, a explicat Mihai Fifor.

În viziunea deputatului PSD, relansarea economiei presupune o schimbare fundamentală a filosofiei economice. Acesta susține că echilibrul bugetar nu poate fi construit prin slăbirea continuă a bazei economice care generează veniturile statului.

Mihai Fifor consideră că fiscalitatea excesivă, impredictibilitatea și blocarea investițiilor nu pot constitui instrumentele unei strategii credibile de dezvoltare.

România are nevoie urgentă de energie la prețuri competitive, de stabilitate fiscală și de garanția că anul 2027 nu va aduce noi majorări de taxe.

În același timp, deputatul consideră că reluarea investițiilor publice și private, deblocarea programelor naționale de dezvoltare, accelerarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și prin fonduri europene, aplicarea măsurilor de stimulare economică și susținerea capitalului românesc trebuie să devină priorități operaționale, nu simple angajamente incluse în programele de guvernare.

„Cum câștigăm acest pariu? În primul rând, printr-o schimbare fundamentală de filosofie economică. Echilibrul bugetar nu poate fi construit prin slăbirea continuă a bazei economice care generează veniturile statului. Fiscalitatea excesivă, impredictibilitatea și blocarea investițiilor nu pot constitui instrumentele unei strategii credibile de dezvoltare. România are nevoie urgentă de energie la prețuri competitive, stabilitate fiscală și de garanția că anul 2027 nu va aduce noi majorări de taxe. Reluarea investițiilor publice și private, deblocarea programelor naționale de dezvoltare, accelerarea proiectelor finanțate prin PNRR și fonduri europene, aplicarea măsurilor de stimulare economică și susținerea capitalului românesc trebuie să devină priorități operaționale, nu simple angajamente programatice”, a explicat acesta.

Mihai Fifor consideră că bugetul pentru anul 2027 va reprezenta primul test major al noii orientări economice. Acesta ar trebui să confirme că România își asumă dezvoltarea prin investiții și producție, într-un parteneriat real între stat și mediul de afaceri.

Deputatul PSD a evidențiat și importanța încrederii în economie. Reacția favorabilă a piețelor financiare la perspectiva unei guvernări stabile, reflectată în evoluția Bursei, reducerea costurilor de finanțare și aprecierea leului, reprezintă, în opinia sa, un semnal încurajator.

Totuși, Mihai Fifor a făcut distincția între reacția piețelor financiare și evoluția economiei reale. Piețele reacționează la așteptări, în timp ce economia reală răspunde la politici, investiții și rezultate.

În acest sens, deputatul consideră că încrederea financiară poate reveni rapid, însă încrederea economică se reconstruiește în timp, prin consecvență și performanță.

„Bugetul pentru 2027 va fi, din această perspectivă, primul test major al noii orientări economice. El trebuie să confirme că România își asumă dezvoltarea prin investiții și producție, într-un parteneriat real între stat și mediul de afaceri. Există, desigur, și o dimensiune esențială a încrederii. Reacția favorabilă a piețelor financiare la perspectiva unei guvernări stabile, reflectată în evoluția Bursei, reducerea costurilor de finanțare și aprecierea leului, reprezintă un semnal încurajator. Dar piețele reacționează la așteptări. Economia reală răspunde la politici, investiții și rezultate.

Încrederea financiară poate reveni rapid. Încrederea economică se reconstruiește în timp, prin consecvență și performanță”, a subliniat social-democratul.

Mihai Fifor a precizat că PSD a condiționat participarea la guvernare de asumarea unei schimbări de direcție economică. Principiile susținute de partid vizează stimularea economică în locul austerității, protejarea veniturilor în locul erodării puterii de cumpărare și predictibilitatea în locul improvizației fiscale.

„PSD a condiționat participarea la guvernare de asumarea unei schimbări de direcție: stimulare economică în locul austerității, protejarea veniturilor în locul erodării puterii de cumpărare, predictibilitate în locul improvizației fiscale. Aceste principii se regăsesc acum în programul de guvernare. Urmează însă proba decisivă: transformarea lor în rezultate concrete. Un lucru e cert: jucăm all-in. Nu e loc de erori, nu e loc de strategii electorale. România trebuie întoarsă de pe buza prăpastiei. Cu un efort colectiv uriaș. Cine nu a înțeles încă gravitate momentului și mai are timp de ifose și fițe politice și de calcule electorale nu ține cu țara asta. Nu ține cu românii. Noi avem un pariu de câștigat. Cel cu noi înșine. Și ceasul ticăie deja”, a conchis Mihai Fifor.

Postarea poate fi vizualizată aici.