Un nou mod de a economisi pentru bătrânețe. Românii vor putea alege cum își investesc banii pentru pensie. S-a promulgat legea

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care le va permite românilor să economisească pentru pensie prin investiții pe bursă și să decidă individual cum sunt administrați banii lor. Noul sistem are la bază un model asemănător celui utilizat în Statele Unite, prin conturile de tip 401(k) și IRA (Individual Retirement Account), destinate acumulării de economii pentru perioada pensionării.

Proiectul de lege a fost adoptat de Parlament în luna septembrie și reglementează introducerea Conturilor de Economii și Investiții (CEI). Acestea vor oferi persoanelor fizice posibilitatea de a investi pe termen lung, cu facilități fiscale și cu libertatea de a alege instrumentele financiare în care își plasează economiile.

Inițiatorii susțin că noul mecanism poate contribui la dezvoltarea economisirii individuale, în condițiile în care presiunea asupra sistemului public de pensii este așteptată să crească în următorii ani.

„Această lege încurajează și creează un cadru atractiv pentru românii care vor să pună bani deoparte pentru anii de pensie. În condițiile presiunii tot mai mari asupra sistemului public de pensii, presiune care va crește în viitor, e esențial ca oamenii să aibă mai multe instrumente prin care să își construiască un venit suplimentar pentru această etapă a vieții”, arată unul dintre inițiatori, deputata Cristina Prună, vicepreședintă a Comisiei pentru industrii și servicii din Camera Deputaților.

La rândul său, deputatul USR Claudiu Năsui, unul dintre inițiatorii proiectului, a invocat experiența americană și rolul economisirii prin intermediul piețelor financiare.

„Pentru cine nu știe, conturile acestea sunt probabil cel mai de succes plan privat de pensie din lume. Sunt unul dintre motivele pentru care piețele financiare americane au ajuns să fie extrem de puternice. Și au permis la milioane de americani să devină investitori economisind pentru pensie prin bursă”, arăta alt inițiator, deputatul USR Claudiu Năsui.

Potrivit proiectului, persoanele fizice rezidente în România care obțin venituri impozabile vor putea deschide conturi individuale de investiții pentru pensie (CIIP) la societăți de servicii de investiții financiare (SSIF) autorizate și reglementate potrivit Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Deschiderea conturilor și alimentarea acestora vor avea caracter voluntar. Fiecare titular va decide dacă dorește să economisească prin acest mecanism și ce sume alocă investițiilor, în funcție de propriile posibilități.

Pentru a încuraja economisirea pe termen lung, legea prevede facilități fiscale diferențiate, în funcție de modul în care sunt efectuate contribuțiile. Dacă banii depuși provin din venitul net și nu au beneficiat de deduceri fiscale, retragerea lor la pensionare va fi scutită de impozit. În schimb, în cazul sumelor pentru care s-a aplicat deductibilitatea fiscală, retragerile vor fi impozitate potrivit regulilor prevăzute de lege.

Un alt element important îl reprezintă tratamentul fiscal al câștigurilor obținute din investiții. Veniturile rezultate din aprecierea valorii instrumentelor financiare, dividende și dobânzi sau cupoane vor beneficia de scutirile fiscale prevăzute pentru aceste conturi.

Banii investiți vor rămâne în proprietatea titularilor și nu vor fi virați la bugetul de stat. Persoanele care dețin conturile vor putea decide cum sunt repartizate economiile între diferite instrumente financiare, precum acțiuni, obligațiuni și fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri).

Investițiile vor putea fi realizate atât pe piața de capital din România, cât și pe alte piețe eligibile din Uniunea Europeană și din statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în condițiile stabilite de lege. În cazul decesului titularului, activele acumulate în cont vor reveni moștenitorilor, potrivit prevederilor aplicabile.

Legea introduce două tipuri de Conturi de Economii și Investiții, diferențiate prin modul în care sunt tratate fiscal contribuțiile și câștigurile obținute. Conturile vor putea fi deschise la administratori autorizați, iar persoanele interesate vor avea posibilitatea să aleagă varianta potrivită situației lor fiscale.

Primul tip este contul cu scutire de impozit, denumit CEI-S. În acest caz, titularul depune bani proveniți din propriile venituri, fără să beneficieze de deducerea contribuțiilor. Câștigurile obținute din investiții și retrase din cont vor fi scutite de impozitul pe venit și nu vor intra în baza de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii, potrivit regimului prevăzut de proiect.

Al doilea tip este contul cu deductibilitate fiscală, denumit CEI-D. Acesta permite contribuții atât din partea titularului, cât și din partea angajatorului. Pentru contribuțiile suportate de angajator este prevăzut un plafon de cel mult 33% din salariul de bază lunar sau din solda ori salariul lunar, după caz, conform regulilor fiscale menționate în proiect.

Cu toate acestea, aceeași persoană va putea deschide mai multe conturi, inclusiv de tipuri diferite, la unul sau mai mulți administratori autorizați. Economiile vor putea fi plasate în acțiuni, obligațiuni, fonduri de investiții și alte instrumente financiare eligibile. Acestea trebuie să fie tranzacționate pe piețe reglementate din Uniunea Europeană sau pe piețe considerate echivalente din statele membre OCDE.

Proiectul exclude investițiile directe în instrumente financiare derivate, cu anumite excepții aplicabile fondurilor de investiții care utilizează asemenea instrumente pentru a urmări evoluția unui indice sau pentru a acoperi riscuri.

Unul dintre avantajele fiscale prevăzute de lege vizează veniturile și câștigurile generate de investițiile păstrate în conturile CEI. Acestea vor beneficia de scutirile stabilite de proiect și nu vor fi incluse în baza de calcul a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii pe perioada deținerii contului. Dividendele încasate în aceste conturi vor beneficia, de asemenea, de scutirea de impozit prevăzută de lege.

Contribuțiile în conturi vor putea fi realizate până la deschiderea drepturilor la pensie pentru limită de vârstă, la pensie anticipată sau la pensie de invaliditate ori până la împlinirea vârstei de 65 de ani, în funcție de evenimentul care intervine primul.

După îndeplinirea condiției aplicabile, titularul va putea solicita retragerea banilor. Suma retrasă va putea fi stabilită de persoana care deține contul, în condițiile prevăzute de lege.

Prin urmare, mecanismul propus le oferă contribuabililor posibilitatea de a-și administra individual economiile destinate pensionării, fără ca participarea să fie obligatorie. Regimul fiscal depinde de tipul de cont ales și de modalitatea prin care sunt efectuate contribuțiile.

Spre deosebire de un sistem în care economiile sunt administrate centralizat, noua soluție permite titularilor să decidă asupra investițiilor eligibile în care își plasează banii. Valoarea economiilor acumulate va depinde de contribuțiile efectuate, de evoluția investițiilor și de rezultatele obținute pe piețele financiare.

Senatoarea PNL Gabriela Horga, co-inițiatoare a proiectului, a prezentat un exemplu pentru a ilustra modul în care contribuțiile lunare și randamentele investiționale pot influența suma acumulată până la pensionare.

„De exemplu, un tânăr care are acum vârsta de 30 de ani, care va decide să investească 150 de lei în fiecare lună, timp de 35 de ani, la o ipoteză de randamente medie anuale de circa 10%, atunci când va ajunge la vârsta standard de pensionare, de 65 de ani, va avea o sumă de circa 100.000 de euro. Pare o sumă foarte mare pentru o investiție atât de mică, recurentă, dar acesta este rezultatul investițiilor pe termen lung”, a susținut senatoarea Gabriela Horga.

Exemplul are la bază contribuții lunare de 150 de lei, menținute pe o perioadă de 35 de ani, și o ipoteză de randament mediu anual de aproximativ 10%. Suma indicată reprezintă o estimare, dependentă de rezultatele investițiilor pe durata perioadei analizate.

Gabriela Horga a precizat că mecanismul nu elimină riscurile asociate investițiilor pe piețele financiare și nu garantează obținerea unor randamente pozitive. Ea a avertizat că noul sistem, „ca orice investiție de pe această planetă, nu promite randamente garantate și nu elimină riscul investițional”. „Aici intervine și educația financiară”, a spus Gabriela Horga.

Sistemul american de economisire pentru pensie se bazează atât pe pensia publică, cât și pe instrumente private prin care oamenii își acumulează economii și investesc pe termen lung. Printre cele mai cunoscute se numără conturile 401(k) și IRA (Individual Retirement Account), care oferă avantaje fiscale și permit investirea banilor în instrumente precum acțiuni, obligațiuni și fonduri de investiții.

Cele două tipuri de conturi au caracteristici diferite, în special în ceea ce privește accesul, contribuțiile și rolul angajatorului. Ambele sunt utilizate pentru acumularea de fonduri destinate perioadei de pensionare, însă funcționează după reguli distincte.

Diferența esențială dintre 401(k) și IRA. Contul 401(k):

Este oferit prin angajator,

Contribuțiile sunt reținute automat din salariu,

În multe cazuri, compania contribuie suplimentar cu o sumă similară

Ajută la acumularea pensiei cu sprijinul angajatorului

Opțiunile de investiții sunt, de regulă, limitate.

Contul IRA este deschis individual și nu presupune o relație directă cu angajatorul. Titularul decide cât contribuie, în limitele prevăzute de legislația americană, și alege investițiile disponibile prin intermediul administratorului contului.

Spre deosebire de un plan 401(k), contul IRA nu include contribuții din partea companiei. Acesta oferă însă mai multă libertate în alegerea investițiilor, în funcție de tipul contului și de opțiunile disponibile. O altă diferență privește limitele anuale de contribuție. În cazul conturilor IRA, plafonul anual de depunere este mai redus decât în cazul planurilor 401(k), potrivit regulilor sistemului american.

Contul IRA (Individual Retirement Account):

Este deschis individual, fără legătură cu angajatorul

Persoana decide cât contribuie și unde investește

Oferă mai multă libertate în alegerea investițiilor

Nu există contribuții din partea unei companii

Plafonul anual de depunere este mai redus.

Modelul introdus prin Conturile de Economii și Investiții din România urmărește să ofere persoanelor fizice un instrument de economisire pentru pensie bazat pe contribuții voluntare, investiții individuale și facilități fiscale. Alegerea instrumentelor financiare și gestionarea economiilor vor reveni titularilor, în limitele prevăzute de legislația aplicabilă, potrivit economedia.ro.