UE caută alternative la China pentru mineralele critice. O altă țară din Asia ar putea deveni furnizor pentru industria de apărare

Uniunea Europeană analizează posibilitatea extinderii importurilor de minerale critice din Vietnam, pentru a reduce dependența de China. Documente interne ale UE, datate iunie 2026 și consultate de Reuters, recomandă sprijinirea sectorului minier vietnamez. Wolframul și antimoniul, utilizate inclusiv în producția de muniție și explozibili, se numără printre resursele vizate. Subiectul ar urma să fie discutat în cadrul contactelor diplomatice dintre Bruxelles și Hanoi, programate pentru luna octombrie.

Uniunea Europeană caută noi surse de minerale critice necesare industriei de apărare și altor sectoare strategice, iar Vietnamul este considerat un posibil furnizor datorită rezervelor sale importante de materii prime. Potrivit unor documente interne ale instituțiilor europene, consultate de Reuters, Bruxellesul urmărește să își diversifice aprovizionarea și să limiteze riscurile generate de dependența de importurile din China.

Vietnamul dispune de zăcăminte de wolfram, pământuri rare, antimoniu, bismut și bauxită. Din prelucrarea bauxitei poate fi obținut și galiu, ca produs secundar. Până în prezent, exporturile vietnameze către piața europeană au vizat în principal wolframul și antimoniul, două materii prime folosite inclusiv la fabricarea muniției și explozibililor.

Un document elaborat de delegația Uniunii Europene la Hanoi evidențiază importanța resurselor vietnameze pentru obiectivele europene de consolidare a capacităților de apărare și de reducere a vulnerabilităților din lanțurile de aprovizionare.

„Având în vedere nevoia Europei de a se reînarma și de a-și reduce riscurile cât mai rapid posibil, UE nu își poate permite să ignore Vietnamul ca potențial furnizor de materii prime critice, ținând cont de rezervele sale abundente, în special de pământuri rare și wolfram”, se arată în documentul întocmit de delegația UE de la Hanoi.

Raportul și documentul anexat, ambele datate iunie 2026, propun acordarea de sprijin financiar industriei miniere și de prelucrare din Vietnam. Măsura ar urmări dezvoltarea capacităților locale și consolidarea relațiilor comerciale cu statele europene.

Autorii recomandă utilizarea finanțării pentru a „menține și extinde accesul actual, în special la wolfram, bismut, antimoniu și titan”, potrivit documentelor citate de Reuters.

În același timp, instituțiile europene sunt avertizate asupra concurenței internaționale pentru aceste resurse. Alte state interesate de mineralele vietnameze ar putea obține acces prioritar la producție, ceea ce ar afecta posibilitățile de aprovizionare ale UE.

Reuters precizează că raportul și documentul anexat nu au fost prezentate anterior în presă.

Interesul Uniunii Europene pentru mineralele critice din Vietnam a crescut pe fondul restricțiilor comerciale introduse de China, principalul producător mondial al mai multor materii prime strategice.

Documentele europene recomandă intensificarea cooperării cu Hanoiul pentru a „adăuga o alternativă la China”, în condițiile în care măsurile adoptate de Beijing în 2025 „au perturbat lanțurile europene de aprovizionare”.

Diversificarea furnizorilor este considerată necesară pentru reducerea expunerii industriei europene la eventuale noi restricții asupra exporturilor chineze.

În acest context, Vietnamul este analizat atât ca sursă de materii prime, cât și ca posibil partener pentru dezvoltarea unor capacități de extracție și prelucrare.

Extinderea cooperării economice dintre Uniunea Europeană și Vietnam ar putea fi abordată în cadrul unei vizite la Bruxelles a liderului vietnamez To Lam, pentru care sunt pregătite întâlniri la nivel înalt.

Unul dintre documentele consultate de Reuters recomandă instituțiilor europene să pregătească rezultate concrete pentru această deplasare.

Patru oficiali europeni și vietnamezi au declarat că vizita este programată pentru săptămâna viitoare, iar întâlnirile cu liderii Uniunii Europene ar urma să se desfășoare pe 22 octombrie 2026.

Deplasarea nu fusese anunțată oficial la momentul publicării informațiilor.

Programul diplomatic ar urma să se desfășoare imediat după reuniunea Consiliului European din această săptămână. Liderii statelor membre sunt așteptați să analizeze măsuri pentru diminuarea dependenței economice de China, inclusiv în privința bunurilor industriale și a materiilor prime critice.

Solicitat să comenteze documentele și posibila vizită a lui To Lam, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a confirmat că executivul comunitar examinează oportunitățile de colaborare cu Vietnamul.

„Comisia Europeană evaluează în prezent potențialul unei cooperări concrete cu Vietnamul în sectorul materiilor prime critice”, a declarat reprezentantul Comisiei Europene.

Discuțiile privind accesul la mineralele critice ar putea deschide o nouă etapă în relațiile economice dintre Bruxelles și Hanoi, în condițiile în care Vietnamul nu face parte, în prezent, din grupul celor 16 parteneri strategici ai Uniunii Europene în domeniul materiilor prime.

Doi oficiali citați de Reuters au declarat că acest sector ar urma să ocupe un loc important pe agenda discuțiilor programate pentru săptămâna viitoare.

Contactele diplomatice au loc într-un context în care cele două părți încearcă să avanseze și în alte dosare comerciale și economice.

Săptămâna trecută, Bruxellesul a eliminat Vietnamul de pe lista neagră a jurisdicțiilor fiscale necooperante, cunoscută și drept lista paradisurilor fiscale.

În paralel, autoritățile vietnameze au solicitat statelor membre ale Uniunii Europene să ratifice acordul bilateral privind protecția investițiilor, semnat în 2019.

Documentul nu a intrat încă în vigoare, deoarece procedurile de ratificare nu au fost finalizate de toate statele implicate. Printre țările care nu au încheiat acest proces se numără Franța.

Guvernul de la Hanoi a cerut, de asemenea, Uniunii Europene să retragă avertismentul referitor la sectorul pescuitului din Vietnam, o altă problemă aflată pe agenda relațiilor bilaterale.

Competiția internațională pentru accesul la zăcămintele de minerale critice din Vietnam reprezintă una dintre principalele preocupări menționate în documentele interne ale Uniunii Europene.

Autorii avertizează că interesul altor state pentru resursele vietnameze ar putea limita disponibilitatea materiilor prime destinate pieței europene, în special în cazul mineralelor utilizate în industria de apărare.

Un exemplu prezentat în documente privește o tranzacție încercată în 2025, care viza cea mai mare exploatare de wolfram din Vietnam.

Entități din Australia, Statele Unite și Canada au urmărit achiziționarea unei participații majoritare la exploatarea controlată de compania Masan High-Tech Materials.

Planul de preluare nu s-a concretizat, potrivit documentelor consultate de Reuters.