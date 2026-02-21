În prezent, în România sunt exploatate resurse minerale considerate critice sau strategice în județele Caraș-Severin, Gorj, Hunedoara, Alba, Cluj, Bihor și Maramureș.

Printre acestea se numără skarnul wolastonitic, o rocă metamorfică bogată în wollastonit, mineral utilizat în materiale plastice, vopsele, ceramică și materiale de construcții rezistente la foc. Aceste roci conțin frecvent și granate, piroxeni, vezuvianit, tremolit, epidot sau calcit rezidual.

Se exploatează și minereu de cupru cu conținut de aur, precum și minereu cu wolfram, un metal rar considerat critic în Uniunea Europeană și în Statele Unite. Wolframul este utilizat în aliaje foarte dure, în industria de apărare și în componente electrice și electronice.

În exploatare se află și șisturile grafitoase, roci metamorfice care conțin grafit natural, materie primă esențială pentru baterii și tehnologii verzi.

Potrivit datelor furnizate Antena 3 CNN de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon, mai multe companii dețin licențe de exploatare în vigoare.

SAMAX ROMANIA SRL exploatează minereu de cupru cu conținut de aur în perimetrul Rovina, din județul Hunedoara. SEBANA SRL și COMINEX NEMETALIFERE S.A. Cluj dețin licențe pentru pegmatit feldspatic în județul Cluj.

CUPRUMOLD MINING SA are licență pentru minereu de cupru cu conținut scăzut în perimetrul Moldova Nouă, județul Caraș-Severin.

BĂIȚA S.A. Ștei exploatează minereu de molibden, minereu cu bismut, minereuri polimetalice și aur-argintifere, skarn wolastonitic, minereu cu wolfram, dolomită și calcar în județul Bihor.

CUPRU MIN S.A. Abrud deține licență pentru minereu de cupru și calcar industrial în perimetrul Roșia-Poieni din județul Alba.

Compania națională REMIN S.A. exploatează minereu polimetalic în perimetrele Șuior și Baia Sprie din județul Maramureș.

Societatea Națională a Sării S.A. are licență pentru șisturi grafitoase în perimetrul Ungurelașu–Polovragi, județul Gorj.

Pe lângă exploatările active, au fost acordate licențe de explorare în cinci județe.

MINING & MINERAL DEVELOPMENT SRL deține licențe pentru explorarea minereurilor cuprifere și auro-argentifere în județul Mehedinți.

GEKK & NEKA INVEST SRL explorează minereu polimetalic în perimetrul Stănjia, în județele Alba și Hunedoara.

VERDE MAGNESIUM SRL are licență de explorare în județul Bihor, iar LEM RESOURCES SRL explorează minereuri de elemente rare și disperse în județele Bihor, Arad și Alba.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat recent că România a semnat un acord cu o companie minieră din Statele Unite care deține licențe pentru exploatarea zăcămintelor rare din Groenlanda.

Acesta a transmis că până la jumătatea lunii aprilie vor fi stabilite materialele procesate în România, condițiile și finanțările, iar Guvernul va aproba un memorandum pentru realizarea unui proiect integrat care să includă extracție, rafinare și consum ulterior.

Ministrul a precizat că respectiva companie are deja contracte cu mari companii din industria aerospațială din SUA și că proiectele implică firme din SUA, Canada și compania Salrom.

„Până la jumătatea lunii aprilie vom cristaliza clar termenii, materialele procesate în România, condițiile și finanțările, iar Guvernul României va aproba memorandum-ul pentru realizarea primului proiect integrat între extracție, rafinare și consum ulterior. Acea companie are deja contracte cu mari companii din industria aerospațială din SUA”, a adăugat ministrul Energiei.

Declarațiile vin într-un context în care Europa și Statele Unite încearcă să reducă dependența de China în sectorul mineralelor critice și al pământurilor rare.