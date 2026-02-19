Președintele Nicușor Dan a anunțat, într-un interviu din SUA acordat pentru „Antena 3 CNN”, că se discută despre o piață comună pentru metale rare între SUA și Europa, iar România va juca un rol important pe această piață.

El a explicat că metalele și pământurile rare sunt foarte căutate acum, iar UE și SUA se confruntă cu lipsuri și caută noi surse.

Nicușor Dan a menționat că există o discuție între Europa și SUA pentru a face un fel de piață comună a metalelor rare, mai ales că anumite state care dețin aceste resurse nu sunt neapărat prietenoase. România vrea să atragă investiții europene și americane.

El a mai zis că, în domeniul energiei, România colaborează cu firme americane și coreene și că președintele Băncii Mondiale și-ar dori să vină la inaugurarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă.

„Există, dacă vorbim despre metale rare, există o discuție, pentru că Europa, SUA s-au confruntat cu o anumită criză și există un monopol al unor state nu neapărat prietenoase. A existat o discuție în care este implicată UE și SUE, pentru un acord între țări care gândesc la fel, un fel de piață de interes comun pe zona metalelor. Evident că ne dorim investiții europene și americane în România. Pe partea de energie, după cum știți lucrăm cu firme americane, cu firme coreene, iar în scurta discuție pe care am avut-o cu președintele Băncii Mondiale, mi-a spus că ar dori să vină în România la inaugurarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă”, a explicat Nicușor Dan.

Reprezentanții Ambasadei SUA la București au spus pe Facebook că vor să sprijine România în extragerea mineralelor critice, care sunt foarte importante la nivel global. Ei au menționat că România are resurse unice în Europa, inclusiv cel mai pur grafit, dar și alte minerale esențiale pentru noile tehnologii.

Interesul SUA și al UE pentru aceste resurse este mare, iar acest lucru ar putea duce la redeschiderea unor mine vechi, cum este cea de la Baia de Fier, unde România va primi peste 400 de milioane de euro.

Ambasada SUA a subliniat că mineralele critice sunt foarte importante pentru economie și și-au exprimat dorința de a colabora cu România pentru exploatarea lor.

Ei au mai spus că Statele Unite și țările participante la reuniunea ministerială despre mineralele critice, inclusiv România, consideră că lanțurile de aprovizionare sigure sunt esențiale pentru securitatea economică și națională și își reafirmă angajamentul de a lucra împreună pentru consolidarea acestui sector strategic.

România are una dintre cele mai pure resurse de grafit din Europa, în județul Gorj, considerată strategică pentru independența energetică a Uniunii Europene. Baia de Fier, în Munții Parâng, este principala zonă cu depozite de șisturi grafitoase. Zăcământul este foarte pur, potrivit pentru producția de grafen și componente pentru baterii electrice.

Exploatarea grafitului a funcționat timp de aproximativ 50 de ani, până în anii ’90, când minele Cătălinu și Ungurelașu au fost închise din cauza lipsei de profit. În august 2025, Guvernul a aprobat licența de exploatare pentru Salrom, permițând reluarea activității la Baia de Fier.

Comisia Europeană a considerat proiectul strategic și a aprobat finanțări de circa 200 de milioane de euro pentru extracție și încă 250 de milioane de euro pentru procesare avansată. România are o gamă largă de minerale critice, importante pentru tehnologiile verzi și industria de apărare, fiind recent implicată în proiecte strategice la nivelul Uniunii Europene.

Principalele resurse identificate sau în explorare sunt:

Grafit : rezerve mari în Munții Parâng (Baia de Fier), unul dintre cele mai mari situri din Europa.

: rezerve mari în Munții Parâng (Baia de Fier), unul dintre cele mai mari situri din Europa. Magneziu : zăcăminte moderate în județul Bihor.

: zăcăminte moderate în județul Bihor. Cupru : România are tradiție în producție, cu rezerve importante la Roșia Poieni.

: România are tradiție în producție, cu rezerve importante la Roșia Poieni. Uraniu, cobalt și nichel : descoperite recent de compania canadiană Leading Edge Materials în zona Bihor Sud (Valea Leucii).

: descoperite recent de compania canadiană Leading Edge Materials în zona Bihor Sud (Valea Leucii). Alte minerale critice/strategice: telur, stibiu, galiu, germaniu, titan, wolfram, bismut și pământuri rare.

Din cele 34 de materii prime critice identificate de Consiliul UE, România are cantități semnificative pentru aproape jumătate dintre ele. Strategia țării pentru Resurse Minerale Neenergetice urmărește valorificarea acestor resurse până în 2035.