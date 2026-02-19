Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, după reuniunea Consiliului pentru Pace, că țara noastră susține inițiativa de stabilizare a situației din Orientul Mijlociu și este pregătită să își extindă contribuția umanitară și instituțională pentru Gaza.

Șeful statului a subliniat că România are deja un rol de tradiție în regiune și că implicarea sa se bazează pe o tradiție diplomatică și umanitară consistentă.

Potrivit președintelui, inițiativa discutată în cadrul reuniunii reprezintă un demers concret și realizabil pentru restabilirea păcii în regiune. El a rezumat discuțiile afirmând că obiectivul principal a fost stabilizarea situației și consolidarea eforturilor internaționale pentru pace.

Inițiativa a fost „cât se poate de concretă, realizabilă, a restabili pacea în regiune”. „Pe scurt, asta a fost”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a explicat că România a oferit deja ajutor umanitar și și-a asumat continuarea și extinderea acestor eforturi.

„România a ajutat deja în plan umanitar și s-a angajat să o facă mai mult”, a explicat Nicușor Dan în cadrul unei conferințe susținute la Ambasada României de la Washington.

În colaborare cu Uniunea Europeană, Israel și Organizația Internațională a Sănătății, au fost evacuați copii bolnavi sau răniți din Gaza, care au fost tratați în spitale din România sau transferați în alte unități medicale europene. Șeful statului a precizat că autoritățile române și-au luat angajamentul de a continua aceste acțiuni.

„Ne-am angajat să facem asta în continuare”, a spus Nicușor Dan.

În plus, România s-a angajat să contribuie la refacerea serviciilor de urgență din Gaza, inclusiv prin sprijinirea sistemelor de ambulanță și intervenție a pompierilor, precum și prin donații de materiale esențiale.

Totodată, autoritățile române oferă burse pentru studenți palestinieni și intenționează să mențină acest program, dar și să sprijine, în limita posibilităților, repararea școlilor afectate de conflict.

Nicușor Dan a subliniat că România dispune de experiență relevantă în gestionarea situațiilor post-conflict și că poate contribui inclusiv la formarea unor instituții locale funcționale. El a arătat că expertiza românească poate fi utilă în sprijinirea organizării poliției locale, a sistemului de justiție și a administrației publice din Gaza.

„Să ajutăm la formarea unor instituții, poliția locală de acolo, justiție, administrație publică, avem o expertiză și putem să contribuim cu asta”, a afirmat președintele.

Referindu-se la rezultatul general al întâlnirii, președintele a apreciat drept remarcabil faptul că numeroase state, aflate într-o situație financiară mai bună decât România, s-au oferit să contribuie la stabilizarea regiunii.

El a descris acest proces ca pe o formă de „diplomație economică în care state contribuie pentru stabilizarea unei părți de lume destul de apropiată geografic de România și asta nu poate decât să ne bucure”.

În marja reuniunii, discuțiile purtate cu ceilalți participanți au fost, potrivit șefului statului, în principal de curtoazie și de scurtă durată. Relația cu Statele Unite rămâne una instituțională, gestionată prin Ministerul Afacerilor Externe, consilieri, întâlniri tehnice și vizite oficiale.

Președintele a explicat că prin Ambasada României din Statele Unite se gestionează un dosar complex, aflat în dezvoltare, cu multiple paliere de cooperare.

„Prin Ambasada României din Statele Unite, este un dosar care crește și care are multe paliere”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a explicat și absența de la forumurile internaționale de la Davos și München, precizând că neparticiparea din acest an nu exclude prezențe viitoare, atunci când România va avea proiecte, discuții sau mesaje de transmis.

El a motivat participarea la reuniunea Consiliului pentru Pace prin faptul că aceasta a fost o inițiativă a partenerului strategic al României și că are o componentă directă de securitate, într-un context global în care toate evoluțiile sunt interconectate.

Nicușor Dan a subliniat că este important ca România să fie prezentă acolo unde se iau decizii relevante, inclusiv în cadrul coalițiilor internaționale care vizează securitatea Europei.

„De ce am venit aici? Am venit pentru că este o inițiativă a partenerului nostru strategic și este o chestiune de securitate în condițiile în care în lumea actuală toate lucrurile sunt legate între ele”, a spus Nicușor Dan. E important ca România „să fie acolo unde se iau decizii”, a adăugat el.

Întrebat ce i-ar cere preşedintelui Donald Trump, Nicuşor Dan a spus că avem nevoie de mai multe investiții americane.

„Faptul că avem soldați americani în România este foarte bine pentru România în acest context de securitate global care este complicat. Cel mai important lucru pentru România în relația bilaterală este continuarea prezenței militare a SUA. Al doilea lucru, cum am spus mai devreme, atragerea de investiții americane în România, cu profit și pentru unii, și pentru ceilalți”, a afirmat Nicușor Dan.

În continuarea declarațiilor, președintele a accentuat importanța consolidării parteneriatelor internaționale, în special în domeniul securității. El a arătat că participarea la reuniune a avut și o dimensiune strategică, vizând aprofundarea parteneriatului cu Statele Unite.

„E important să fim parteneri în diferite formate și, mai ales, dacă vorbim strict de securitate, să consolidăm, să aprofundăm parteneriatul cu Statele Unite. Asta e motivul pentru care am venit”, a spus președintele României.

Totodată, Nicușor Dan a respins ideea unei alegeri între Statele Unite și Uniunea Europeană, reiterând poziția exprimată încă din campania electorală, potrivit căreia România nu trebuie să opteze între cele două, ci să fie un partener corect în toate formatele în care este implicată. El a menționat că la reuniune a fost reprezentată inclusiv Comisia Europeană.

„Cum alegem între Statele Unite și Uniunea Europeană. Și răspunsul meu încă din campania electorală a fost nu alegem între Statele Unite și Uniunea Europeană. Avem și într-o parte și în altă, încercăm să fim partenerii corecți în toate parteneriatele pe care le avem”, a declarat Nicușor Dan

Întrebat despre situația în care președintele american Donald Trump i-a greșit titulatura și l-a prezentat drept prim-ministru al României, nu președinte, Nicușor Dan a minimalizat momentul.

Întrebat de jurnaliști despre acel moment, șeful statului a râs și a spus doar că: „Nu e timpul trecut. Se mai întâmplă, da.”

În ceea ce privește evoluția relației bilaterale, șeful statului a apreciat că aceasta este una extrem de matură, construită prin eforturi constante la nivel diplomatic, ministerial și tehnic.

El a explicat că toate aceste colaborări completează tabloul unei relații bazate pe interese reciproce solide între România și Statele Unite.